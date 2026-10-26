На фронті відбулося 185 бойових зіткнень: найгарячіше – на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби понеділка, 26 жовтня, на фронті відбулося 185 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 48 авіаційних ударів, скинув 155 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6385 дронів-камікадзе та здійснив 2007 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти завдали одного авіаудару, застосували дві керовані авіабомби, здійснили 37 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

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Бої на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Волохівське, Охрімівка, Шабельне та Чугунівка. Дві з цих атак іще тривають.

На Куп’янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки. Триває бій.

Бої на сході

Сім спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку в бік Зеленої Долини, Колодязів та Лиману. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупиняли три спроби загарбників йти вперед у районі населених пунктів Озерне, Крива Лука та Миколаївка. Одна штурмова дія противника триває.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих штурмів: у районі населеного пункту Костянтинівка та в бік Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Райського, Новопавлівки, Вільного та Кучерового Яру. Одна штурмова дія противника триває.

Двадцять п’ять атак здійснював ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Добропілля, Вільне, Святогорівка, Світле, Мирне, Сергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія. Три атаки тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 45 окупантів, 5 - поранено; знищено шість одиниць автомобільної техніки, один спеціальний засіб, чотири укриття. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки та 40 укриттів противника. Знищено або подавлено 146 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Обстановка на півдні

На Олександрівському напрямку ворог здійснив одну атаку у бік Піддубного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали десять ворожих атак у бік населених пунктів Різдвянка, Воздвижівка, Нове Запоріжжя, Верхня Терса, Гірке та Чарівне. Триває бій.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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