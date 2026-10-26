На фронті від початку доби 157 боєзіткнень: найбільше боїв на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку доби неділі, 25 жовтня, на фронті відбулося 157 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав 42 авіаційних ударів, скинув 142 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 4834 дрони-камікадзе та здійснив 1758 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Обстановка на півночі

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції наших підрозділів біля Радьківки, Бочкового, Охрімівки та Захарівки.

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Бої на сході

На Лиманському напрямку наші підрозділи завадили просуванню противника у районах Ставків, Лимана та Зарічного, відбивши п'ять атак.

Один ворожий штурм успішно відбили наші захисники на Краматорському напрямку в районі Малинівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 11 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та Новоселівки, два боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні відбулося 22 бойові зіткнення в районах населених пунктів Софіївка, Вільне, Кучерів Яр, Ганнівка, Новий Донбас, Чернігівка, Красноподілля, Гуліве, Сергіївка та Молодецьке, два бої продовжуються до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 29 окупантів та 23 — поранено; знищено дві одиниці автомобільної техніки та 59 укриттів ворога. Пошкоджено сім одиниць автомобільної техніки, одну артилерійську систему, три одиниці спеціальної техніки, три пункти управління безпілотними літальними апаратами та 92 укриття противника. Знищено або подавлено 305 безпілотних літальних апаратів різних типів.

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Обстановка на півдні

Тринадцять ворожих атак відбили наші оборонці на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Успішне, Різдвянка, Долинка, Гірке та Єгорівка.

Інші напрямки

На Північно-Слобожанському, Куп’янському, Слов’янському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

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