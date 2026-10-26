На фронте с начала суток произошло 157 боевых столкновений: больше всего боев на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 25 октября, на фронте произошло 157 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 42 авиаудара, сбросил 142 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 4834 дрона-камикадзе и осуществил 1758 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений возле Радьковки, Бочкового, Охримовки и Захаровки.

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Бои на востоке

На Лиманском направлении наши подразделения пресекли продвижение противника в районах Ставков, Лимана и Заречного, отразив пять атак.

Один вражеский штурм успешно отразили наши защитники на Краматорском направлении в районе Малиновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 11 боевых столкновений в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки и Новоселовки, два из них продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня произошло 22 боевых столкновения в районах населенных пунктов Софиевка, Вольное, Кучеров Яр, Ганновка, Новый Донбасс, Черниговка, Краснополье, Гулево, Сергеевка и Молодецкое, два боя продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 29 оккупантов и 23 — ранены; уничтожено две единицы автомобильной техники и 59 укрытий противника. Повреждено семь единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, три единицы специальной техники, три пункта управления беспилотными летательными аппаратами и 92 укрытия противника. Уничтожено или подавлено 305 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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Обстановка на юге

Тринадцать вражеских атак отразили наши защитники на Гуляйпольском направлении в районах населенных пунктов Успешное, Рождественка, Долинка, Горькое и Егоровка.

Другие направления

На Северо-Слобожанском, Купянском, Славянском, Александровском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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