На фронте произошло 185 боевых столкновений: наиболее ожесточенные бои – на Покровском и Константиновском направлениях, – Генштаб

С начала суток понедельника, 26 октября, на фронте произошло 185 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Противник нанес 48 авиационных ударов, сбросил 155 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6385 дронов-камикадзе и осуществил 2007 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток оккупанты нанесли один авиаудар, применили две управляемые авиабомбы, осуществили 37 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, два из которых – с применением РСЗО.

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Бои на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в сторону населенных пунктов Волоховское, Охримовка, Шабельное и Чугуновка. Две из этих атак еще продолжаются.

На Купянском направлении враг трижды пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки. Бой продолжается.

Бои на востоке

Семь попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону Зеленой Долины, Колодязей и Лимана. Одна атака продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны останавливали три попытки захватчиков продвинуться вперед в районе населенных пунктов Озерное, Кривая Лука и Николаевка. Одна штурмовая операция противника продолжается.

На Краматорском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских штурмов: в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Алексеево-Дружковки, Новоселовки, Райского, Новопавловки, Вольного и Кучерова Яра. Одна штурмовая операция противника продолжается.

Двадцать пять атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Донбасс, Доброполье, Вольное, Святогоровка, Светлое, Мирное, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка и Филия. Три атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня здесь ликвидированы 45 оккупантов, 5 — ранены; уничтожено шесть единиц автомобильной техники, одно специальное средство, четыре укрытия. Повреждено четыре единицы автомобильной техники и 40 укрытий противника. Уничтожено или подавлено 146 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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Обстановка на юге

На Александровском направлении враг совершил одну атаку в сторону Поддубного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили десять вражеских атак в сторону населенных пунктов Рождественка, Воздвижовка, Новое Запорожье, Верхняя Терса, Горкое и Чаривное. Бой продолжается.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты не проводили штурмовых действий.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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