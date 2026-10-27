Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 581 840 человек (+1 400 за сутки), 12 448 танков, 51 653 артиллерийских системы, 25 609 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 581 840 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.26 ориентировочно составляют:
Личный состав:
- около 1 581 840 (+1 400) человек (уничтожены и ранены)
Вооружение и военная техника:
- Танки: 12 448
- Боевые бронированные машины: 25 609
- Артиллерийские системы: 51 653 (+21)
- РСЗО: 2 241 (+2)
- Средства ПВО: 1 727 (+1)
- Самолеты: 449
- Вертолеты: 356
Беспилотные системы и ракеты:
- Наземные робототехнические комплексы: 3 025 (+7)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 584 252 (+1 794)
- Крылатые ракеты: 5 138
Морская техника:
- Корабли и катера: 35
- Подводные лодки: 2
Техника обеспечения:
- Автомобильная техника и автоцистерны: 167 472 (+232)
- Специальная техника: 4 859 (+1)
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264 одиниці знищеної техніки та 1400!! чумардосів за день.
НРК та логістика норм, ППО файно.
Результативність ППО перевалила за 590 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам ґрати. Переможемо.
P.s. 1 581 000 це більше ніж все міське населення Ханти-Мансійського автономного округу - Югра.
Слава ЗСУ👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼