В Румынии упал российский беспилотник "Орлан-10". ФОТО

Беспилотный летательный аппарат, вероятнее всего российского происхождения, был найден в румынском муниципалитете Думитра, чуть более 100 километров к югу от украинской границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Балканский обозреватель".

Местная полиция начала расследование после того, как один из жителей района Быстрица-Несеуд (Bistriţa-Năsăud) в Восточных Карпатах сообщил, что неизвестный дрон приземлился на лужайке возле его дома.

Пресс-секретарь местной полиции заявил, что речь идет об авиамодели, миниатюрном самолете, который не имел никакого оборудования или знаков, которые наводили бы на мысль, что это что-то военное или связанный с войной аппарат.

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Однако, согласно циркулирующим в интернете изображениям, "модель самолета" на самом деле является российским беспилотником "Орлан-10". Эта модель используется для сбора разведывательных данных и определения целей.

Беспилотники "Орлан-10" разрабатываются только Россией и постоянно используются в Украине с 2014 года.

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