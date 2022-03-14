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беспилотник (2101) Румыния (901)

В Румынии упал российский беспилотник "Орлан-10". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Румынии упал российский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат, вероятнее всего российского происхождения, был найден в румынском муниципалитете Думитра, чуть более 100 километров к югу от украинской границы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Балканский обозреватель".

Местная полиция начала расследование после того, как один из жителей района Быстрица-Несеуд (Bistriţa-Năsăud) в Восточных Карпатах сообщил, что неизвестный дрон приземлился на лужайке возле его дома.

Пресс-секретарь местной полиции заявил, что речь идет об авиамодели, миниатюрном самолете, который не имел никакого оборудования или знаков, которые наводили бы на мысль, что это что-то военное или связанный с войной аппарат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния закрывает авиапространство для российских самолетов

Однако, согласно циркулирующим в интернете изображениям, "модель самолета" на самом деле является российским беспилотником "Орлан-10". Эта модель используется для сбора разведывательных данных и определения целей.

Беспилотники "Орлан-10" разрабатываются только Россией и постоянно используются в Украине с 2014 года.

В Румынии упал российский беспилотник Орлан-10 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Хорватии Пленкович о разбившемся возле Загреба беспилотнике: Это угроза для ЕС и НАТО
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Топ комментарии
+16
Заблукав...
Паливо кінчилось)))
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14.03.2022 17:51
+15
Коротше, НАТО - це пустишка, нуль без палички. Я навіть вже майже впевнений - якщо ***** повторить на території країни НАТО щось на кшталт "11 вересня", а може навіть з жертвами в 2-3 рази більше - вони в черговий раз виразять занепокоєність, і скажуть що не хочуть 3-ї світової, чмошники толерастичні.....
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14.03.2022 18:23
+14
Маладые орки ***** на уроках ненависти к миру пиляли лобзиками для ,,второй,, армии Мира?
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14.03.2022 17:55
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Заблукав...
Паливо кінчилось)))
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14.03.2022 17:51 Ответить
из Приднестровья вылетел
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14.03.2022 22:11 Ответить
Маладые орки ***** на уроках ненависти к миру пиляли лобзиками для ,,второй,, армии Мира?
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14.03.2022 17:55 Ответить
Дайте угадаю - был на учениях и выискивал наркоманов с нэонацистами ?
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14.03.2022 18:13 Ответить
Из раиССи сй@бывают даже беспилотники.
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14.03.2022 18:22 Ответить
Коротше, НАТО - це пустишка, нуль без палички. Я навіть вже майже впевнений - якщо ***** повторить на території країни НАТО щось на кшталт "11 вересня", а може навіть з жертвами в 2-3 рази більше - вони в черговий раз виразять занепокоєність, і скажуть що не хочуть 3-ї світової, чмошники толерастичні.....
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14.03.2022 18:23 Ответить
Вони слабі та бояться, не розуміючи що ***** боїться ще більше
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14.03.2022 19:05 Ответить
и путлер с лукой ссут в наглую на ввесь мир , шо это " грозное и агрессивное НАТО " СОБРАЛОСЬ НА НИХ НАПАДАТЬ ... ОНИ ПЕРДНУТЬ БОЯТЬСЯ В СТОРОНУ ДУРНОВАТОЙ ПА- РАШИ !!!
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14.03.2022 18:35 Ответить
рашист перевіряє готовність ПВО НАТО. В цьому напрямку його немає.
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14.03.2022 18:37 Ответить
Не можна перевірити те чого немає.
Видно, крадії та попилювачі бюджетів не тільки в кремлі сидять?
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14.03.2022 19:21 Ответить
На рашистських Орланах німецькі мотори і тайванська електроніка.
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14.03.2022 19:42 Ответить
То так, але скоро ця співпраця має закінчитися. Тоді й Орлани закінчаться.
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14.03.2022 19:51 Ответить
Лаптєногі вже встромляють своє рило в Європу.хочуть і тут все денацифіцирувати..от стадо дикунів гнилоболотних...
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15.03.2022 09:03 Ответить
НАТО не ганьбіться, бо вас перестануть поважати. Ердоган був правий, що плювати на вас хотів. Ви боягузи і зас....і.
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15.03.2022 10:49 Ответить
росія розпочала тестування системи протиповітряної оборони країн НАТО. На днях один російський БПЛА долетів аж до Хорватії і там впав, а сьогодні ще один її БПЛА уже залетів та впав в Румунії. Це не може бути якоюсь помилкою, тим більше, що Україна,з якою росія воює, в іншій стороні. Тому даю 99% (1% все ж списую на рукожопість), що таким чином росія перевіряє роботу ППО/ПРО країн НАТО. НАВІЩО? Ось головне питання... Тут відповідь лише одна - готується до війни з НАТО...

Інакше навіщо їй, та ще й зараз, тестувати ППО/ПРО країн НАТО, не має сенсу робити просто так...





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15.03.2022 16:33 Ответить
 
 