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Ложкин передал Киевской клинической больнице №15 наркозно-дыхательный аппарат WATO EX-20. ФОТО

Благотворительный фонд Бориса Ложкина и Надежды Шаломовой поддержал киевлян и команду столичного мэра Виталия Кличко в борьбе с коронавирусом, передав Киевской клинической больнице №15 современный наркозно-дыхательный аппарат WATO EX-20, который позволит оказывать эффективную медицинскую помощь больным в средней и тяжелой стадиях заболевания.

Как отметил Ложкин в своем Facebook, "к сожалению, Киев стал одним из крупнейших очагов распространения коронавируса в Украине. Сегодня число инфицированных в столице перешагнуло тысячную отметку".

По словам Ложкина, опыт других стран показывает, что уровень оснащенности больниц во время эпидемии коронавируса оказывает решающее влияние на эффективность медицинской помощи: "Поэтому настолько важна поддержка клиник и врачей. Абсолютно любая. Особенно в Украине, где состояние системы здравоохранения далеко от идеального".

Ложкин передал Киевской клинической больнице №15 наркозно-дыхательный аппарат WATO EX-20 01

Аппарат WATO EX-20 построен на новейшей анестезиологической архитектуре и обладает интеллектуальной системой учета необходимого объема воздуха. Он способен поддерживать дыхательные функции пациентов разных возрастов, включая детей. Эта универсальность имеет большое значение, поскольку в случае пиковой нагрузки на отделения интенсивной терапии аппарат может быть использован для любых пациентов, оказавшихся в критическом состоянии. Значительный плюс аппарата - еще и в простоте эксплуатации. Научиться с ним работать врачи клиники смогут в самые сжатые сроки.

Как недавно сообщалось, Благотворительный фонд Бориса Ложкина оказал помощь также медикам Института отоларингологии имени профессора А.С. Коломийченко НАМН Украины. Им была передана партия защитных комбинезонов, масок, очков, одноразовых перчаток и респираторов последнего поколения.

больница (1442) меценатство (17) Ложкин Борис (165)


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Топ комментарии
+10
Зеля тоже передаст. В плохом смысле.
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25.04.2020 11:24 Ответить
+8
В ответ на этот вызов президент передал больнице еще 3 видосика
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25.04.2020 11:31 Ответить
+7
Это тот поросячий дворецкий с Банковой Ложкинд, дружок Медведчука, который продал медиа-холдинг Курченку? Очень патриотичный поступок
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25.04.2020 11:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
а черпаков не мог это передать инкогнито, тихо!??
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25.04.2020 11:23 Ответить
А почему это нужно делать тихо?
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25.04.2020 11:26 Ответить
Чтобы зеленых не нервировать.
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25.04.2020 11:56 Ответить
потому что тогда это не благотворительность, а реклама.
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25.04.2020 12:09 Ответить
Більше б такої "реклами". А то все якісь відосіки чи листівочки
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25.04.2020 12:15 Ответить
Тихо, дерьмак капітуляцію підписує. А за апарат, дякую.
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25.04.2020 12:09 Ответить
Зеля тоже передаст. В плохом смысле.
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25.04.2020 11:24 Ответить
Точно. И у передаста свой нарко-вдыхательный аппарат.
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25.04.2020 11:31 Ответить
Это тот поросячий дворецкий с Банковой Ложкинд, дружок Медведчука, который продал медиа-холдинг Курченку? Очень патриотичный поступок
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25.04.2020 11:25 Ответить
ще й лауреат вищої нагороди совета кацапськой *********..
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25.04.2020 11:40 Ответить
Советник Петра Алексеевича в свое время.
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25.04.2020 12:30 Ответить
не советник а партнёр по бизнесу порошенку,и экс глава администрации президента. ( к стати он знакомый и бывший партнёр по давнему ещё бизнесу по прессе. моему товарищу... они естественно на ТЫ.)
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25.04.2020 13:37 Ответить
Це для того щоб лікувати небожителів.
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25.04.2020 11:29 Ответить
для наркош...там же написано наркозно-дыхательный аппарат-шоб современными методами,а не по старинке,скрученной 100 баксовой купюрой носом всасывать
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25.04.2020 11:34 Ответить
В ответ на этот вызов президент передал больнице еще 3 видосика
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25.04.2020 11:31 Ответить
мля руский мир даже аппарат-и то ВАТО где то нашел
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25.04.2020 11:32 Ответить
украл миллиарды, а подарил на тысячи
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25.04.2020 11:52 Ответить
Украл у кого?
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25.04.2020 12:02 Ответить
у кого смог.
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25.04.2020 12:06 Ответить
а в кого зміг ?
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25.04.2020 12:10 Ответить
у лохов - порохоботов.
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25.04.2020 12:11 Ответить
у лохов до него Гриценко всё украл
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25.04.2020 12:37 Ответить
То есть ответа нет? Ну с таким же успехом я могу написать, что https://censor.net/user/1575 вор и убийца маленьких детей.
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25.04.2020 12:19 Ответить
Ну и хорошо - пусть пиарится за свои же деньги. От этого качество аппарата не станет хуже. Вот если он начнет видосики снимать в рабочее время на государство и за бабки налогоплательщиков - начнете возмущаться.
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25.04.2020 12:21 Ответить
Бори́с Евге́ньевич Ло́жкин (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Борис Євгенович Ложкін; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 23 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харьков , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - украинский бизнесмен, владелец инвестиционной компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Президент Еврейской конфедерации Украины (с мая 2018 года)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . С июня 2018 года - вице-президент Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
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25.04.2020 12:16 Ответить
Ложкін повернув (з піаром) мільйонну частину того, що вкрав (без піару, нишком) з бюджету. Важаю, будь-який суддя, що судив би Ложкіна на його злочини, мав би змогу повернути лікарям грошовим єквівалентом кілька тисяч подібних апаратів.
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25.04.2020 12:18 Ответить
а де суддя взяв би докази злочинів ?

чи то був би рєволюціонний суддя, який не заморочується доказами ?
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25.04.2020 12:41 Ответить
Ложкін передав Київській клінічній лікарні №15 наркозно-дихальний апарат WATO EX-20 - Цензор.НЕТ 3240
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25.04.2020 12:22 Ответить
Ой йой, нафталіном кацапським потягнуло. Що ж це вас так той апарат накрив? За вілкула не знаю. А Порох допомагає людям. Ось і Ложкін допоміг. То коли ж зеленка дасть бубочці грошей, щоб над ним не сміялись. Про бабюлю, авакова, ататоля та інше, й не говорю.
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25.04.2020 12:35 Ответить
Як сказав один "наймудріший" єврей на 112 каналі--- я болію за зеленського і підтримую і він не повинен піти с посади,бо це буде найбільший програш євреїв України. Вловіть суть--тупоголові, хто править Україною.
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25.04.2020 13:38 Ответить
С учетом того, сколько Ложкин поимел на Украине, ему не на один аппарат нужно раскошелиться.
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25.04.2020 13:52 Ответить
Поганий Ложкін чи ні, а за допомогу - дякую.
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25.04.2020 22:56 Ответить
И это все...? Маловато будет !!!!
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26.04.2020 02:22 Ответить
 
 