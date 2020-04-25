Ложкин передал Киевской клинической больнице №15 наркозно-дыхательный аппарат WATO EX-20. ФОТО

Благотворительный фонд Бориса Ложкина и Надежды Шаломовой поддержал киевлян и команду столичного мэра Виталия Кличко в борьбе с коронавирусом, передав Киевской клинической больнице №15 современный наркозно-дыхательный аппарат WATO EX-20, который позволит оказывать эффективную медицинскую помощь больным в средней и тяжелой стадиях заболевания.

Как отметил Ложкин в своем Facebook, "к сожалению, Киев стал одним из крупнейших очагов распространения коронавируса в Украине. Сегодня число инфицированных в столице перешагнуло тысячную отметку".

По словам Ложкина, опыт других стран показывает, что уровень оснащенности больниц во время эпидемии коронавируса оказывает решающее влияние на эффективность медицинской помощи: "Поэтому настолько важна поддержка клиник и врачей. Абсолютно любая. Особенно в Украине, где состояние системы здравоохранения далеко от идеального".

Аппарат WATO EX-20 построен на новейшей анестезиологической архитектуре и обладает интеллектуальной системой учета необходимого объема воздуха. Он способен поддерживать дыхательные функции пациентов разных возрастов, включая детей. Эта универсальность имеет большое значение, поскольку в случае пиковой нагрузки на отделения интенсивной терапии аппарат может быть использован для любых пациентов, оказавшихся в критическом состоянии. Значительный плюс аппарата - еще и в простоте эксплуатации. Научиться с ним работать врачи клиники смогут в самые сжатые сроки.

Как недавно сообщалось, Благотворительный фонд Бориса Ложкина оказал помощь также медикам Института отоларингологии имени профессора А.С. Коломийченко НАМН Украины. Им была передана партия защитных комбинезонов, масок, очков, одноразовых перчаток и респираторов последнего поколения.