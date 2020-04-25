Ложкін передав Київській клінічній лікарні №15 наркозно-дихальний апарат WATO EX-20. ФОТО

Благодійний фонд Бориса Ложкіна та Надії Шаломової підтримав киян і команду столичного мера Віталія Кличка у боротьбі з коронавірусом, передавши Київській клінічній лікарні №15 сучасний наркозно-дихальний апарат WATO EX-20, який дозволить надавати ефективну медичну допомогу хворим у середній та важкій стадіях захворювання.

Як зазначив Ложкін у своєму фейсбуці, "на жаль, Київ став одним із найбільших осередків поширення коронавірусу в Україні. Сьогодні кількість інфікованих у столиці перетнула позначку в тисячу".

За словами Ложкіна, досвід інших країн показує, що рівень оснащеності лікарень під час епідемії коронавірусу має вирішальний вплив на ефективність медичної допомоги: "Тому настільки важлива підтримка клінік і лікарів. Абсолютно будь-яка. Особливо в Україні, де стан системи охорони здоров'я далекий від ідеального".

Апарат WATO EX-20 побудований на новітній анестезіологічній архітектурі та має інтелектуальну систему обліку необхідного обсягу повітря. Він здатний підтримувати дихальні функції пацієнтів різного віку, включно з дітьми. Ця універсальність має велике значення, оскільки в разі пікового навантаження на відділення інтенсивної терапії апарат може бути використаний для будь-яких пацієнтів, які опинилися у критичному стані. Значна перевага апарату - ще й простота експлуатації. Навчитися з ним працювати лікарі клініки зможуть у найстисліші терміни.

Як нещодавно повідомлялося, Благодійний фонд Бориса Ложкіна надав допомогу також медикам Інституту отоларингології імені професора О.С. Коломійченка НАМН України. Їм було передано партію захисних комбінезонів, масок, окулярів, одноразових рукавичок і респіраторів останнього покоління.