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Ложкін передав Київській клінічній лікарні №15 наркозно-дихальний апарат WATO EX-20. ФОТО

Благодійний фонд Бориса Ложкіна та Надії Шаломової підтримав киян і команду столичного мера Віталія Кличка у боротьбі з коронавірусом, передавши Київській клінічній лікарні №15 сучасний наркозно-дихальний апарат WATO EX-20, який дозволить надавати ефективну медичну допомогу хворим у середній та важкій стадіях захворювання.

Як зазначив Ложкін у своєму фейсбуці, "на жаль, Київ став одним із найбільших осередків поширення коронавірусу в Україні. Сьогодні кількість інфікованих у столиці перетнула позначку в тисячу".

За словами Ложкіна, досвід інших країн показує, що рівень оснащеності лікарень під час епідемії коронавірусу має вирішальний вплив на ефективність медичної допомоги: "Тому настільки важлива підтримка клінік і лікарів. Абсолютно будь-яка. Особливо в Україні, де стан системи охорони здоров'я далекий від ідеального".

Ложкін передав Київській клінічній лікарні №15 наркозно-дихальний апарат WATO EX-20 01

Апарат WATO EX-20 побудований на новітній анестезіологічній архітектурі та має інтелектуальну систему обліку необхідного обсягу повітря. Він здатний підтримувати дихальні функції пацієнтів різного віку, включно з дітьми. Ця універсальність має велике значення, оскільки в разі пікового навантаження на відділення інтенсивної терапії апарат може бути використаний для будь-яких пацієнтів, які опинилися у критичному стані. Значна перевага апарату - ще й простота експлуатації. Навчитися з ним працювати лікарі клініки зможуть у найстисліші терміни.

Як нещодавно повідомлялося, Благодійний фонд Бориса Ложкіна надав допомогу також медикам Інституту отоларингології імені професора О.С. Коломійченка НАМН України. Їм було передано партію захисних комбінезонів, масок, окулярів, одноразових рукавичок і респіраторів останнього покоління.

Автор: 

лікарня (1364) меценатство (9) Ложкін Борис (136)


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Топ коментарі
+10
Зеля тоже передаст. В плохом смысле.
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25.04.2020 11:24 Відповісти
+8
В ответ на этот вызов президент передал больнице еще 3 видосика
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25.04.2020 11:31 Відповісти
+7
Это тот поросячий дворецкий с Банковой Ложкинд, дружок Медведчука, который продал медиа-холдинг Курченку? Очень патриотичный поступок
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25.04.2020 11:25 Відповісти
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а черпаков не мог это передать инкогнито, тихо!??
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25.04.2020 11:23 Відповісти
А почему это нужно делать тихо?
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25.04.2020 11:26 Відповісти
Чтобы зеленых не нервировать.
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25.04.2020 11:56 Відповісти
потому что тогда это не благотворительность, а реклама.
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25.04.2020 12:09 Відповісти
Більше б такої "реклами". А то все якісь відосіки чи листівочки
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25.04.2020 12:15 Відповісти
Тихо, дерьмак капітуляцію підписує. А за апарат, дякую.
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25.04.2020 12:09 Відповісти
Зеля тоже передаст. В плохом смысле.
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25.04.2020 11:24 Відповісти
Точно. И у передаста свой нарко-вдыхательный аппарат.
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25.04.2020 11:31 Відповісти
Это тот поросячий дворецкий с Банковой Ложкинд, дружок Медведчука, который продал медиа-холдинг Курченку? Очень патриотичный поступок
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25.04.2020 11:25 Відповісти
ще й лауреат вищої нагороди совета кацапськой *********..
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25.04.2020 11:40 Відповісти
Советник Петра Алексеевича в свое время.
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25.04.2020 12:30 Відповісти
не советник а партнёр по бизнесу порошенку,и экс глава администрации президента. ( к стати он знакомый и бывший партнёр по давнему ещё бизнесу по прессе. моему товарищу... они естественно на ТЫ.)
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25.04.2020 13:37 Відповісти
Це для того щоб лікувати небожителів.
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25.04.2020 11:29 Відповісти
для наркош...там же написано наркозно-дыхательный аппарат-шоб современными методами,а не по старинке,скрученной 100 баксовой купюрой носом всасывать
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25.04.2020 11:34 Відповісти
В ответ на этот вызов президент передал больнице еще 3 видосика
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25.04.2020 11:31 Відповісти
мля руский мир даже аппарат-и то ВАТО где то нашел
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25.04.2020 11:32 Відповісти
украл миллиарды, а подарил на тысячи
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25.04.2020 11:52 Відповісти
Украл у кого?
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25.04.2020 12:02 Відповісти
у кого смог.
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25.04.2020 12:06 Відповісти
а в кого зміг ?
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25.04.2020 12:10 Відповісти
у лохов - порохоботов.
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25.04.2020 12:11 Відповісти
у лохов до него Гриценко всё украл
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25.04.2020 12:37 Відповісти
То есть ответа нет? Ну с таким же успехом я могу написать, что https://censor.net/user/1575 вор и убийца маленьких детей.
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25.04.2020 12:19 Відповісти
Ну и хорошо - пусть пиарится за свои же деньги. От этого качество аппарата не станет хуже. Вот если он начнет видосики снимать в рабочее время на государство и за бабки налогоплательщиков - начнете возмущаться.
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25.04.2020 12:21 Відповісти
Бори́с Евге́ньевич Ло́жкин (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Борис Євгенович Ложкін; род. https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 23 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1971 1971 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харьков , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0 УССР , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 СССР ) - украинский бизнесмен, владелец инвестиционной компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-1 [1] . Президент Еврейской конфедерации Украины (с мая 2018 года)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] . С июня 2018 года - вице-президент Всемирного еврейского конгресса (World Jewish Congress)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] .
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25.04.2020 12:16 Відповісти
Ложкін повернув (з піаром) мільйонну частину того, що вкрав (без піару, нишком) з бюджету. Важаю, будь-який суддя, що судив би Ложкіна на його злочини, мав би змогу повернути лікарям грошовим єквівалентом кілька тисяч подібних апаратів.
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25.04.2020 12:18 Відповісти
а де суддя взяв би докази злочинів ?

чи то був би рєволюціонний суддя, який не заморочується доказами ?
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25.04.2020 12:41 Відповісти
Ложкін передав Київській клінічній лікарні №15 наркозно-дихальний апарат WATO EX-20 - Цензор.НЕТ 3240
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25.04.2020 12:22 Відповісти
Ой йой, нафталіном кацапським потягнуло. Що ж це вас так той апарат накрив? За вілкула не знаю. А Порох допомагає людям. Ось і Ложкін допоміг. То коли ж зеленка дасть бубочці грошей, щоб над ним не сміялись. Про бабюлю, авакова, ататоля та інше, й не говорю.
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25.04.2020 12:35 Відповісти
Як сказав один "наймудріший" єврей на 112 каналі--- я болію за зеленського і підтримую і він не повинен піти с посади,бо це буде найбільший програш євреїв України. Вловіть суть--тупоголові, хто править Україною.
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25.04.2020 13:38 Відповісти
С учетом того, сколько Ложкин поимел на Украине, ему не на один аппарат нужно раскошелиться.
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25.04.2020 13:52 Відповісти
Поганий Ложкін чи ні, а за допомогу - дякую.
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25.04.2020 22:56 Відповісти
И это все...? Маловато будет !!!!
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26.04.2020 02:22 Відповісти
 
 