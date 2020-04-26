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Новости Фото Пожары в Украине
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В Чернобыльской зоне пожары тушат в 4 лесничествах, радиационный фон в пределах нормы, - ГСЧС. ФОТО

Подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству Украины по управлению Зоной отчуждения (ГАЗО) в тушении пожаров на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств по состоянию на 17:45 26 апреля.

Как сообщается на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье вечером, основные усилия направлены на локализацию двух ячеек тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем в селах Кривая Гора и Рудьки, передает Цензор.НЕТ.

"Для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и дополнительно 5 путепрокладчиков Вооруженных сил Украины. Инженерной техникой создано 987 км минерализованных полос. К тушению привлечены 1 тыс. 50 человек и 250 единиц техники, из них от ГСЧС 1 тыс. 17 человек личного состава и 230 единиц техники, в том числе 2 вертолета, которыми 25 апреля осуществлено 57 сбросов - 114 т воды. С начала работ осуществлено 2230 сбросов - 5 тыс. 130 т воды", - говорится в сообщении.

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Радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев - 0,015 мР/ч., Киевская область - 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч., в г.Чернобыль - 0,021 мР/ч., на КПП "Дитятки" 0,02 мР/ч. при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/ч.).

В Чернобыльской зоне пожары тушат в 4 лесничествах, радиационный фон в пределах нормы, - ГСЧС 01
В Чернобыльской зоне пожары тушат в 4 лесничествах, радиационный фон в пределах нормы, - ГСЧС 02

Напомним, тушение пожаров в Зоне отчуждения продолжается с 4 апреля.

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пожар (5970) Чернобыль (513) Зона отчуждения (280) ГСЧС (5020)


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Щасти вам, хлопці. Дякую
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26.04.2020 19:13 Ответить
Какие пожары? Бубочка их "потушил" почти 10 дней назад и укатил в Буковель отдыхать но это не точно,один раз он тоже делал селфи в Буковеле а нашли его в Омане. Кстати "первая леди" укатила в Швейцарию в Альпы.
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26.04.2020 19:27 Ответить
Прошу пардона бубочка уже отдохнул и сегодня уже снова "потушил" пожары аж в четырёх лесничествах которые ещё утром полыхали. "Тушили" вместе с Аваковым.
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26.04.2020 19:32 Ответить
Про дождик скромно умолчали.
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26.04.2020 19:50 Ответить
страшно подумать, сколько радиации нахватались пожарники, береги их, Боже
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26.04.2020 21:19 Ответить
 
 