У Чорнобильській зоні пожежі гасять у 4 лісництвах, радіаційний фон у межах норми, - ДСНС. ФОТО

Підрозділи ДСНС надають допомогу Державному агентству України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв станом на 17:45 26 квітня.

Як повідомляється на офіційному сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в неділю ввечері, основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки – с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем., передає Цензор.НЕТ.

"Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 5 шляхопрокладачів Збройних Сил України. Інженерною технікою створено 987 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 50 осіб та 250 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 17 рятувальників та 230 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 25 квітня здійснено 57 скидів – 114 т води (з початку робіт здійснено 2230 скидів – 5 тис. 130 т води).

О 7:44 вертоліт Мі-8 ДСНС вилетів з м.Ніжин для гасіння пожеж у зоні відчуження.

Радіаційний фон у м. Києві та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,015 мР/год., Київська область – 0,011 мР/год. при допустимому фоні 0,05 мР/год., м. Чорнобиль – 0,021 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

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Нагадаємо, гасіння пожеж взоні відчуження триває з 4 квітня.