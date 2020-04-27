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В Черновцах предприниматели пикетируют ОГА с требованием открыть рынки. ФОТО

Более 50 предпринимателей Калиновского рынка в Черновцах устроили пикет под зданием областной государственной администрации, требуя у местных властей дать разрешение на осуществление оптовой торговли в продовольственных секторах рынков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что участники акции протеста скандируют фамилию председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука, чтобы он вышел к ним и высказался о деятельности рынков.

В Черновцах предприниматели пикетируют ОГА с требованием открыть рынки 01

Предприниматели жалуются на то, что местные власти, объявив о запрете торговли на рынках, не дали им возможности сбыть свою продукцию. В связи с этим, по словам людей, у них в контейнерах портятся продукты.

Во время пикета возник спор между первым заместителем председателя ОГА Богданом Ковалюком и мэром Черновцов Алексеем Каспруком. В частности, Ковалюк заявил, что решение о работе рынков принимают органы местного самоуправления. Каспрук отметил, что решение о закрытии рынков приняла возглавляемая Ковалюком областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям по требованию главного санитарного врача Украины.

В Черновцах предприниматели пикетируют ОГА с требованием открыть рынки 02

Как пишет издание, участники акции протеста не придерживаются социальной дистанции, а Ковалюк во время общения с предпринимателями снял маску.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фермеры перекрыли въезд в Херсон, требуя открыть продуктовые рынки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пикет (697) рынок (534) Черновцы (677)


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Топ комментарии
+8
Типо ты можешь назвать людей, которых лечат за госсредства?
Я тоже могу, но ни одного простого смертного среди них не знаю.
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27.04.2020 12:32 Ответить
+6
Откройте рынки.волки!продукты портятся.кому тр при этом кушать нечего.карантин должен быть грамотным.долой совковый подход к решению проблем!
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27.04.2020 12:24 Ответить
+6
ХЗ, как правильно.
Открывать нужно, но у нас народ же безответственно быдловатый.
Сейчас курил на балконе, прошло 37 человек мимо дома, многие с детками.
И только ОДИН в маске, у второго маска на бороде, остальные ВСЕ без масок.
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27.04.2020 12:25 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
І це просто прекрасно .потрібно щоб люди .зкинули з очей цю полуду і виходили в кожному населеному пункті України! Слава Україні!
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27.04.2020 12:23 Ответить
***** бабла подбросил - чтоб в Украине беспорядки были. Любители пасочек УПЦ МП на очередном сборе, теперь на улице
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27.04.2020 12:26 Ответить
Откройте рынки.волки!продукты портятся.кому тр при этом кушать нечего.карантин должен быть грамотным.долой совковый подход к решению проблем!
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27.04.2020 12:24 Ответить
По флагу и нику Вам в последнюю очередь за украинские рынки беспокоиться. 40 дней карантин а продукты всё портятся и портятся - никак не испортятся. Что у Вас уже 40 дней в контейнере пролежало. Или Вам дело принцыпа?
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27.04.2020 14:21 Ответить
Флаг причем?понятно что зарегился с почты.то и флаг.
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27.04.2020 15:46 Ответить
Для спекулянтов наступили черные дни. Негде купить и негде продать.
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27.04.2020 12:24 Ответить
Совкова в тебе логіка... За нею ж, якщо немає "спекулянтів", зараз має бути все значно дешевше ніж до закриття ринків?
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27.04.2020 13:02 Ответить
Походу карантин в Украине накрылся медным тазом.
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27.04.2020 12:24 Ответить
Под патронатом Газпрома ))
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27.04.2020 12:27 Ответить
Все в норме.это частный случай.в америке тоже митингуют.
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27.04.2020 12:49 Ответить
ХЗ, как правильно.
Открывать нужно, но у нас народ же безответственно быдловатый.
Сейчас курил на балконе, прошло 37 человек мимо дома, многие с детками.
И только ОДИН в маске, у второго маска на бороде, остальные ВСЕ без масок.
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27.04.2020 12:25 Ответить
А в каком городе курил на балконе?
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27.04.2020 12:40 Ответить
Лучше-что курил на балконе?
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27.04.2020 12:44 Ответить
И в маске ли?
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27.04.2020 12:45 Ответить
То есть люди,находящиеся на улице на расстоянии друг от друга ,без масок....признак быдловатости?сам то в маске курил?
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27.04.2020 12:45 Ответить
А зачем маска на улице ?
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27.04.2020 13:42 Ответить
Чтоб умные люди могли определить процент зазомбированых страхом короновируса людей.
Пройдёт время и многим будет стыдно,что позволили себя одурачить паникой вокруг пандемии.
Первые звоночки уже есть:
https://www.youtube.com/watch?v=u33npk4f5lY Официально о завышенной статистике Италии.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k& Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством
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27.04.2020 20:21 Ответить
Так откройте им рынки. Только пускай каждый подпишет договор что в случае заражения он будет лечиться за свой счет и лечить за свой счет того кого он заразил. А лечение от коронавируса стоит 15000грн/сутки
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27.04.2020 12:30 Ответить
Типо ты можешь назвать людей, которых лечат за госсредства?
Я тоже могу, но ни одного простого смертного среди них не знаю.
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27.04.2020 12:32 Ответить
Да ни хера они не лечат.наблюдают .деньги же .посчитанные якобы за лечение.накладные расходы медиков.сиз...койко место...медсестры...уборщицы и т.д.другими словами они еще и навязывают свои услуги.с таким успехом и дома лечиться можно.парацетомолом и чесноком.
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27.04.2020 12:52 Ответить
Так откройте им рынки. Только пускай каждый подпишет договор что в случае заражения он будет лечиться за свой счет

*****************
Я хожу на рынки через день без маски,впритирку с людьми уже который месяц,и шо-то я никак не заболею,вот досада,хотя официально в нашем городе есть заболевшие.
Мыть надо руки после улицы и не совать их в нос и глаза на улице.Ферштеин?
И да,посмотри ссылки на видео в моём сообщении чуть выше по ветке.Люди уже открыто говорят,что с короновирусом нас нае@али и страх преувеличен.
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27.04.2020 20:27 Ответить
В США продукты детям и нуждающимся государство раздает бесплатно. Товары не подорожали не на каплю а на многие позиции даже снизили цену. У нас же спекулянты наоборот цены задрали и жалуются что никто не покупает.
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27.04.2020 12:32 Ответить
Поїхало ....

+Львів
+ІваноФранківськ
+Дніпропетровшина
Хто наступний ?
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27.04.2020 12:33 Ответить
Сейчас они выходят и требуют открыть им рынки а завтра будут кидать камни в окна, поджигать машины и требовать чтобы их лечили и выделяли миллиарды на лекарства. Только забыли с***ки что они сами ету заразу в Украину и привезли. Первые зараженные как раз из Черновцов появились
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27.04.2020 12:36 Ответить
Где эти зараженные появились, хрен кто знает.
А вспышки с тяжелыми последствиями проявились тех городах, где местная власть десятилетиями ложит болт на экологию.
Это Киев и Черновцы.
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27.04.2020 12:41 Ответить
Первые зараженные как раз из Черновцов появились

Ты уверен что именно от-туда?А что ты скажешь на счёт этого?
https://www.youtube.com/watch?v=xzsPm7BUOwQ& Лікарні Тернополя переповнені пацієнтами з вірусною пневмонією 13 сiчня. 2020 р.
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27.04.2020 20:32 Ответить
Украина 45 суток в самозоляции уже ,еще 45 дней и вашей экономике капздец
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27.04.2020 12:39 Ответить
Эт вряд ли...раша уже 6лет об этом блеет.как видишь.живы...здоровы.
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27.04.2020 12:55 Ответить
Может так случиться неожиданно,что Ведмедчук,кум Путлера станет президентом Украины....Заживем что коты в молоке...
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27.04.2020 12:44 Ответить
Коты в молоке не живут.захлебнутся же....потому для нас-либо без путлера.либо смерть.
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27.04.2020 12:59 Ответить
Там провокатор или пофигист на первом фото, который стоит от центра влево за человеком в красной куртке? У него черная маска сдвинута с носа... Он, выходит, демонстрирует, что целый день не простоит за прилавком в маске...
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27.04.2020 12:46 Ответить
Да можно снимать карантин понемногу.люди сами оберегаться будут.инстинкт самосрхранения включился.
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27.04.2020 12:47 Ответить
У меня вся семья с конца февраля в масках. Щас не носим, только когда в магазин заходим , или в аптеку. А людей зашугали вусмерть, и на улице не снимают.
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27.04.2020 13:29 Ответить
О тож.толку от нее ....дистанция и чистоплотность главное.
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27.04.2020 15:48 Ответить
Чтобы не делал зелик, все у него выходит полным лайном...Он не успевает думать Стратегически, да и ума не хватает... ( сам открыто об этом говорит). С таким подходом и создавшейся ситуацией стране будет , как в его номере 95 квартала "повертаю вам Україну" 😊😊😊
https://www.youtube.com/watch?v=WQWZcoo7VKw
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27.04.2020 12:47 Ответить
Экспериментировал я с маской и дома и на улице.Результат,туфта это все,она наполняется влагой и пылью через 20 минут...,если вы ее не поменяете,то она вас хрен защитит...
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27.04.2020 12:48 Ответить
Ой ну и шо ты там мог наэкспериментировать. Ты с больным целовался в маске?
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27.04.2020 12:53 Ответить
От в том то и прикол. Если короновирус фейк то надо открывать и не парится.
Если короновирус не фейк то получается достижения карантина будут про..ны. Ухань три месяца в карантине был и вроде справились. С другой стороны так как у нас соблюдают карантин - то до жопы такой карантин. Как бы потом так не получилось что в июне снова придется вводить жесткий карантин на пару месяцев.
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27.04.2020 12:49 Ответить
Баригі завжди наживаються на лохах. Тепер товар портиться--то треба бистріше збути людям. Для них --гроші важливіші ніж життя і здоровья людей.
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27.04.2020 12:51 Ответить
Это щаз речь о тех самых сетемаркетах которым рынки мешают задирать цены?
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27.04.2020 12:53 Ответить
Барыги - то хорошие люди, полезные для общества. Один барыга меня два раза в неделю молоком снабжает. А не было бы его - я загнулся бы , потому что в магазине - это отрава, а не молоко.
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27.04.2020 13:33 Ответить
Человек дышит кислородом, а выдыхает что?Правильно углекислый газ Купите себе аппараты искусственного дыхания и вы спасены...
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27.04.2020 12:56 Ответить
Экология Украины на последнем месте в Мире,не парьтесь особо.КоронвиРУС сам подохнет от нашей ЭКОЛОГИИ...
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27.04.2020 12:58 Ответить
забыли чтоле откуда разнеслась эта зараза? рынок в ухуянях не не слышали?
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27.04.2020 13:20 Ответить
Вячеслав, ты на рынок не ходи, ты в Сильпо ходи.
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27.04.2020 13:36 Ответить
да делать мне ***** рядом два тц мне достаточно
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27.04.2020 13:47 Ответить
Зараза из рассейской параши разнеслась. Институт "Вектор".https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ «COVID-19 - РУССКАЯ ТЕХНОГЕНКА?» Смотреть с 33 минуты.
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27.04.2020 15:40 Ответить
Молодцы, рыночники, поддерживаю. Сам бы вышел, как покупатель , но не в Черновцах живу. Будет в нашем городе движняк за открытие рынка, поддержу обязательно.
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27.04.2020 13:35 Ответить
ты можешь только языком поддержать хер с дивана
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27.04.2020 13:48 Ответить
Какие у тебя странные эротические фантазии )))
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27.04.2020 16:51 Ответить
Це продавці непродуктових товарів.
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27.04.2020 13:48 Ответить
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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27.04.2020 16:30 Ответить
 
 