У Чернівцях підприємці пікетують ОДА з вимогою відкрити ринки. ФОТО

Понад 50 підприємців Калинівського ринку в Чернівцях влаштували пікет під будівлею обласної державної адміністрації, вимагаючи в місцевої влади дати дозвіл на здійснення оптової торгівлі в продовольчих секторах ринків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що учасники акції протесту скандують прізвище голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, щоб він вийшов до них і висловився стосовно діяльності ринків.

Підприємці скаржаться на те, що місцева влада, оголосивши про заборону торгівлі на ринках, не дала їм можливості збути свою продукцію. У зв’язку з цим, за словами людей, у них у контейнерах псуються товари.



Під час пікету виникла суперечка між першим заступником голови ОДА Богданом Ковалюком та міським головою Чернівців Олексієм Каспруком. Зокрема, Ковалюк заявив, що рішення про роботу ринків ухвалюють органи місцевого самоврядування. Натомість Каспрук зауважив, що рішення про закриття ринків ухвалила очолювана Ковалюком обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на вимогу головного санітарного лікаря України.

Як пише видання, учасники акції протесту не дотримуються соціальної дистанції, а Ковалюк під час спілкування з підприємцями зняв маску.

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