У Чернівцях підприємці пікетують ОДА з вимогою відкрити ринки. ФОТО
Понад 50 підприємців Калинівського ринку в Чернівцях влаштували пікет під будівлею обласної державної адміністрації, вимагаючи в місцевої влади дати дозвіл на здійснення оптової торгівлі в продовольчих секторах ринків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Зазначається, що учасники акції протесту скандують прізвище голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, щоб він вийшов до них і висловився стосовно діяльності ринків.
Підприємці скаржаться на те, що місцева влада, оголосивши про заборону торгівлі на ринках, не дала їм можливості збути свою продукцію. У зв’язку з цим, за словами людей, у них у контейнерах псуються товари.
Під час пікету виникла суперечка між першим заступником голови ОДА Богданом Ковалюком та міським головою Чернівців Олексієм Каспруком. Зокрема, Ковалюк заявив, що рішення про роботу ринків ухвалюють органи місцевого самоврядування. Натомість Каспрук зауважив, що рішення про закриття ринків ухвалила очолювана Ковалюком обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на вимогу головного санітарного лікаря України.
Як пише видання, учасники акції протесту не дотримуються соціальної дистанції, а Ковалюк під час спілкування з підприємцями зняв маску.
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Открывать нужно, но у нас народ же безответственно быдловатый.
Сейчас курил на балконе, прошло 37 человек мимо дома, многие с детками.
И только ОДИН в маске, у второго маска на бороде, остальные ВСЕ без масок.
Пройдёт время и многим будет стыдно,что позволили себя одурачить паникой вокруг пандемии.
Первые звоночки уже есть:
https://www.youtube.com/watch?v=u33npk4f5lY Официально о завышенной статистике Италии.
https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k& Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством
Я тоже могу, но ни одного простого смертного среди них не знаю.
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Я хожу на рынки через день без маски,впритирку с людьми уже который месяц,и шо-то я никак не заболею,вот досада,хотя официально в нашем городе есть заболевшие.
Мыть надо руки после улицы и не совать их в нос и глаза на улице.Ферштеин?
И да,посмотри ссылки на видео в моём сообщении чуть выше по ветке.Люди уже открыто говорят,что с короновирусом нас нае@али и страх преувеличен.
+Львів
+ІваноФранківськ
+Дніпропетровшина
Хто наступний ?
А вспышки с тяжелыми последствиями проявились тех городах, где местная власть десятилетиями ложит болт на экологию.
Это Киев и Черновцы.
Ты уверен что именно от-туда?А что ты скажешь на счёт этого?
https://www.youtube.com/watch?v=xzsPm7BUOwQ& Лікарні Тернополя переповнені пацієнтами з вірусною пневмонією 13 сiчня. 2020 р.
https://www.youtube.com/watch?v=WQWZcoo7VKw
Если короновирус не фейк то получается достижения карантина будут про..ны. Ухань три месяца в карантине был и вроде справились. С другой стороны так как у нас соблюдают карантин - то до жопы такой карантин. Как бы потом так не получилось что в июне снова придется вводить жесткий карантин на пару месяцев.
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?