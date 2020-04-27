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У Чернівцях підприємці пікетують ОДА з вимогою відкрити ринки. ФОТО

Понад 50 підприємців Калинівського ринку в Чернівцях влаштували пікет під будівлею обласної державної адміністрації, вимагаючи в місцевої влади дати дозвіл на здійснення оптової торгівлі в продовольчих секторах ринків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Зазначається, що учасники акції протесту скандують прізвище голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука, щоб він вийшов до них і висловився стосовно діяльності ринків.

У Чернівцях підприємці пікетують ОДА з вимогою відкрити ринки 01

Підприємці скаржаться на те, що місцева влада, оголосивши про заборону торгівлі на ринках, не дала їм можливості збути свою продукцію. У зв’язку з цим, за словами людей, у них у контейнерах псуються товари.

Під час пікету виникла суперечка між першим заступником голови ОДА Богданом Ковалюком та міським головою Чернівців Олексієм Каспруком. Зокрема, Ковалюк заявив, що рішення про роботу ринків ухвалюють органи місцевого самоврядування. Натомість Каспрук зауважив, що рішення про закриття ринків ухвалила очолювана Ковалюком обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій на вимогу головного санітарного лікаря України.

У Чернівцях підприємці пікетують ОДА з вимогою відкрити ринки 02

Як пише видання, учасники акції протесту не дотримуються соціальної дистанції, а Ковалюк під час спілкування з підприємцями зняв маску.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фермери перекрили в'їзд у Херсон, вимагаючи відкрити продуктові ринки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пікет (322) ринок (460) Чернівці (562)


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Топ коментарі
+8
Типо ты можешь назвать людей, которых лечат за госсредства?
Я тоже могу, но ни одного простого смертного среди них не знаю.
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27.04.2020 12:32 Відповісти
+6
Откройте рынки.волки!продукты портятся.кому тр при этом кушать нечего.карантин должен быть грамотным.долой совковый подход к решению проблем!
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27.04.2020 12:24 Відповісти
+6
ХЗ, как правильно.
Открывать нужно, но у нас народ же безответственно быдловатый.
Сейчас курил на балконе, прошло 37 человек мимо дома, многие с детками.
И только ОДИН в маске, у второго маска на бороде, остальные ВСЕ без масок.
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27.04.2020 12:25 Відповісти
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І це просто прекрасно .потрібно щоб люди .зкинули з очей цю полуду і виходили в кожному населеному пункті України! Слава Україні!
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27.04.2020 12:23 Відповісти
***** бабла подбросил - чтоб в Украине беспорядки были. Любители пасочек УПЦ МП на очередном сборе, теперь на улице
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27.04.2020 12:26 Відповісти
Откройте рынки.волки!продукты портятся.кому тр при этом кушать нечего.карантин должен быть грамотным.долой совковый подход к решению проблем!
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27.04.2020 12:24 Відповісти
По флагу и нику Вам в последнюю очередь за украинские рынки беспокоиться. 40 дней карантин а продукты всё портятся и портятся - никак не испортятся. Что у Вас уже 40 дней в контейнере пролежало. Или Вам дело принцыпа?
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27.04.2020 14:21 Відповісти
Флаг причем?понятно что зарегился с почты.то и флаг.
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27.04.2020 15:46 Відповісти
Для спекулянтов наступили черные дни. Негде купить и негде продать.
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27.04.2020 12:24 Відповісти
Совкова в тебе логіка... За нею ж, якщо немає "спекулянтів", зараз має бути все значно дешевше ніж до закриття ринків?
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27.04.2020 13:02 Відповісти
Походу карантин в Украине накрылся медным тазом.
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27.04.2020 12:24 Відповісти
Под патронатом Газпрома ))
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27.04.2020 12:27 Відповісти
Все в норме.это частный случай.в америке тоже митингуют.
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27.04.2020 12:49 Відповісти
ХЗ, как правильно.
Открывать нужно, но у нас народ же безответственно быдловатый.
Сейчас курил на балконе, прошло 37 человек мимо дома, многие с детками.
И только ОДИН в маске, у второго маска на бороде, остальные ВСЕ без масок.
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27.04.2020 12:25 Відповісти
А в каком городе курил на балконе?
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27.04.2020 12:40 Відповісти
Лучше-что курил на балконе?
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27.04.2020 12:44 Відповісти
И в маске ли?
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27.04.2020 12:45 Відповісти
То есть люди,находящиеся на улице на расстоянии друг от друга ,без масок....признак быдловатости?сам то в маске курил?
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27.04.2020 12:45 Відповісти
А зачем маска на улице ?
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27.04.2020 13:42 Відповісти
Чтоб умные люди могли определить процент зазомбированых страхом короновируса людей.
Пройдёт время и многим будет стыдно,что позволили себя одурачить паникой вокруг пандемии.
Первые звоночки уже есть:
https://www.youtube.com/watch?v=u33npk4f5lY Официально о завышенной статистике Италии.

https://www.youtube.com/watch?v=7ZmEIdNTm5k& Австрийский политик подвел итоги: Факты не подтвердили сценарий ужасов, разработанный правительством
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27.04.2020 20:21 Відповісти
Так откройте им рынки. Только пускай каждый подпишет договор что в случае заражения он будет лечиться за свой счет и лечить за свой счет того кого он заразил. А лечение от коронавируса стоит 15000грн/сутки
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27.04.2020 12:30 Відповісти
Типо ты можешь назвать людей, которых лечат за госсредства?
Я тоже могу, но ни одного простого смертного среди них не знаю.
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27.04.2020 12:32 Відповісти
Да ни хера они не лечат.наблюдают .деньги же .посчитанные якобы за лечение.накладные расходы медиков.сиз...койко место...медсестры...уборщицы и т.д.другими словами они еще и навязывают свои услуги.с таким успехом и дома лечиться можно.парацетомолом и чесноком.
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27.04.2020 12:52 Відповісти
Так откройте им рынки. Только пускай каждый подпишет договор что в случае заражения он будет лечиться за свой счет

*****************
Я хожу на рынки через день без маски,впритирку с людьми уже который месяц,и шо-то я никак не заболею,вот досада,хотя официально в нашем городе есть заболевшие.
Мыть надо руки после улицы и не совать их в нос и глаза на улице.Ферштеин?
И да,посмотри ссылки на видео в моём сообщении чуть выше по ветке.Люди уже открыто говорят,что с короновирусом нас нае@али и страх преувеличен.
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27.04.2020 20:27 Відповісти
В США продукты детям и нуждающимся государство раздает бесплатно. Товары не подорожали не на каплю а на многие позиции даже снизили цену. У нас же спекулянты наоборот цены задрали и жалуются что никто не покупает.
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27.04.2020 12:32 Відповісти
Поїхало ....

+Львів
+ІваноФранківськ
+Дніпропетровшина
Хто наступний ?
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27.04.2020 12:33 Відповісти
Сейчас они выходят и требуют открыть им рынки а завтра будут кидать камни в окна, поджигать машины и требовать чтобы их лечили и выделяли миллиарды на лекарства. Только забыли с***ки что они сами ету заразу в Украину и привезли. Первые зараженные как раз из Черновцов появились
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27.04.2020 12:36 Відповісти
Где эти зараженные появились, хрен кто знает.
А вспышки с тяжелыми последствиями проявились тех городах, где местная власть десятилетиями ложит болт на экологию.
Это Киев и Черновцы.
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27.04.2020 12:41 Відповісти
Первые зараженные как раз из Черновцов появились

Ты уверен что именно от-туда?А что ты скажешь на счёт этого?
https://www.youtube.com/watch?v=xzsPm7BUOwQ& Лікарні Тернополя переповнені пацієнтами з вірусною пневмонією 13 сiчня. 2020 р.
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27.04.2020 20:32 Відповісти
Украина 45 суток в самозоляции уже ,еще 45 дней и вашей экономике капздец
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27.04.2020 12:39 Відповісти
Эт вряд ли...раша уже 6лет об этом блеет.как видишь.живы...здоровы.
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27.04.2020 12:55 Відповісти
Может так случиться неожиданно,что Ведмедчук,кум Путлера станет президентом Украины....Заживем что коты в молоке...
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27.04.2020 12:44 Відповісти
Коты в молоке не живут.захлебнутся же....потому для нас-либо без путлера.либо смерть.
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27.04.2020 12:59 Відповісти
Там провокатор или пофигист на первом фото, который стоит от центра влево за человеком в красной куртке? У него черная маска сдвинута с носа... Он, выходит, демонстрирует, что целый день не простоит за прилавком в маске...
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27.04.2020 12:46 Відповісти
Да можно снимать карантин понемногу.люди сами оберегаться будут.инстинкт самосрхранения включился.
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27.04.2020 12:47 Відповісти
У меня вся семья с конца февраля в масках. Щас не носим, только когда в магазин заходим , или в аптеку. А людей зашугали вусмерть, и на улице не снимают.
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27.04.2020 13:29 Відповісти
О тож.толку от нее ....дистанция и чистоплотность главное.
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27.04.2020 15:48 Відповісти
Чтобы не делал зелик, все у него выходит полным лайном...Он не успевает думать Стратегически, да и ума не хватает... ( сам открыто об этом говорит). С таким подходом и создавшейся ситуацией стране будет , как в его номере 95 квартала "повертаю вам Україну" 😊😊😊
https://www.youtube.com/watch?v=WQWZcoo7VKw
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27.04.2020 12:47 Відповісти
Экспериментировал я с маской и дома и на улице.Результат,туфта это все,она наполняется влагой и пылью через 20 минут...,если вы ее не поменяете,то она вас хрен защитит...
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27.04.2020 12:48 Відповісти
Ой ну и шо ты там мог наэкспериментировать. Ты с больным целовался в маске?
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27.04.2020 12:53 Відповісти
От в том то и прикол. Если короновирус фейк то надо открывать и не парится.
Если короновирус не фейк то получается достижения карантина будут про..ны. Ухань три месяца в карантине был и вроде справились. С другой стороны так как у нас соблюдают карантин - то до жопы такой карантин. Как бы потом так не получилось что в июне снова придется вводить жесткий карантин на пару месяцев.
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27.04.2020 12:49 Відповісти
Баригі завжди наживаються на лохах. Тепер товар портиться--то треба бистріше збути людям. Для них --гроші важливіші ніж життя і здоровья людей.
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27.04.2020 12:51 Відповісти
Это щаз речь о тех самых сетемаркетах которым рынки мешают задирать цены?
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27.04.2020 12:53 Відповісти
Барыги - то хорошие люди, полезные для общества. Один барыга меня два раза в неделю молоком снабжает. А не было бы его - я загнулся бы , потому что в магазине - это отрава, а не молоко.
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27.04.2020 13:33 Відповісти
Человек дышит кислородом, а выдыхает что?Правильно углекислый газ Купите себе аппараты искусственного дыхания и вы спасены...
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27.04.2020 12:56 Відповісти
Экология Украины на последнем месте в Мире,не парьтесь особо.КоронвиРУС сам подохнет от нашей ЭКОЛОГИИ...
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27.04.2020 12:58 Відповісти
забыли чтоле откуда разнеслась эта зараза? рынок в ухуянях не не слышали?
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27.04.2020 13:20 Відповісти
Вячеслав, ты на рынок не ходи, ты в Сильпо ходи.
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27.04.2020 13:36 Відповісти
да делать мне ***** рядом два тц мне достаточно
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27.04.2020 13:47 Відповісти
Зараза из рассейской параши разнеслась. Институт "Вектор".https://www.youtube.com/watch?v=Donp5oWnzUQ «COVID-19 - РУССКАЯ ТЕХНОГЕНКА?» Смотреть с 33 минуты.
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27.04.2020 15:40 Відповісти
Молодцы, рыночники, поддерживаю. Сам бы вышел, как покупатель , но не в Черновцах живу. Будет в нашем городе движняк за открытие рынка, поддержу обязательно.
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27.04.2020 13:35 Відповісти
ты можешь только языком поддержать хер с дивана
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27.04.2020 13:48 Відповісти
Какие у тебя странные эротические фантазии )))
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27.04.2020 16:51 Відповісти
Це продавці непродуктових товарів.
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27.04.2020 13:48 Відповісти
ПІД ВИГЛЯДОМ КАРАНТИНУ В СВІТІ ЗАПРОВАДЖУЮТЬ ТОТАЛЬНУ ДИКТАТУРУ
Коронавірус явно не тягне на смертельну пандемію, в якій нас намагаються переконати Всесвітня організація охорони здоров'я та влада. На даний момент в світі захворіли три мільйони людей, понад 200 тисяч померли. На перший погляд - цифри великі, але мова йде про планету із населенням 7,8 мільярди з яких щороку 650 тисяч помирає від звичайного грипу. По Україні показники ще менш переконливі: захворіли більш як за місяць карантину 9 тисяч, померли 220. При тому, що на звичайний грип в січні 2020 р. захворіли понад 200 тисяч, а померли від грипу та пневмонії 621 особа. Але незважаючи на більш високий рівень захворювання та смертності, карантин ніхто не оголошував і економіку не зупиняв. За останні роки людство вже пережило ряд епідемій, такі як пташиний та свінячий грип, атипова пневмонія, які забрали набагато більше життів ніж корона вірус, але при цьому нинішні безпрецедентні карантинні обмеження не застосовувалися. Тому виникає закономірне питання, хто і для чого розганяє істерію корона вірусу та залякує весь світ? Пандемія вигідна насамперед фармацевтичним компаніям, які вже розробляють та випробують вакцину. Невдовзі нам всім запропонують вакцинацію і далеко не безкоштовну. Фармацевтичні корпорації зароблять на корона вірусі мільярди доларів. Всесвітня організація охорони здоров'я служить інтересам цих корпорацій. Саме вона розганяє істерію щодо корона вірусу на весь світ та рекомендує урядам різних країн запровадити карантин. Ось чому в багатьох країнах карантинні заходи майже повністю збігаються. Влада України повністю довіряє ВООЗ та сліпо слідує її настановам. Проте, наприклад, Швеція відмовилася запроваджувати карантин. І ,як виявилося, там рівень захворювання є значно нижчим від де-яких країн де запроваджений жорсткий карантин, наприклад Італії чи Іспанії. Виходить, що карантин не рятує від корона вірусу. Тоді з якою метою він впроваджений? Метою карантину є встановлення тотального контролю над суспільством з боку світових олігархів. Насамперед, карантин викликав потужну світову економічну кризу. Мільйони людей по всьому світу втратили роботу, бізнес та засоби існування. ООН вже прогнозує в результаті кризи, викликаної корона вірусом, голод «біблійного масштабу». Тобто, в результаті карантину та викликаної ним кризи, в світі загине набагато більше людей ніж від самого корона вірусу. Основний удар наносять по малому бізнесу. Закриті підприємства обслуговування, непродовольчі магазини, базари, ресторани, кав'ярні. Голодний народ більш покірний та легше контрольований. Замість власного заробітку, пан Шмигаль пропонує нам запровадити громадські роботи за 6-8 тисяч гривень - це аналог трудової армії Троцького та Гітлєра. Голодними людьми, які повністю залежать від влади, дуже просто керувати. Обмежувальні заходи придушують волю людини. Нас привчають до заборон. Не можна ходити без маски, не можна гуляти в парку. Хоча жодної логіки щодо запобігання розповсюдження хвороби тут немає. Але такі обмеження привчають нас до покори. Вже лунають заяви як ВООЗ, так і влади, що карантин може тривати 2 роки, що ми вже назавжди опинилися в умовах нової епідеміологічної реальності, що за першою хвилею епідемії, нас чекає нова хвиля восени чи взимку. Тобто, навіть після ослаблення карантину, в будь-який момент влада зможе закрутити гайки знову. Нас хочуть змусити жити в постійному страху. Звісно, заборонені будь-які масові заходи та акції протесту. Люди повинні відмовитися від спілкування, від соціальних контактів. Все це перетворює народ на безвольну інертну масу з якою можна робити все що завгодно. Наскільки владі вдасться реалізувати свої плани, ми вже скоро побачимо. Чи здатний народ скинути ярмо, чи він остаточно перетвориться на покірну худобу?
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27.04.2020 16:30 Відповісти
 
 