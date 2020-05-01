Депутат, возглавлявший земельную комиссию, выпал с 13-го этажа в Одессе. ФОТО

В четверг, 30 апреля, в Одессе с балкона 13 этажа выпал и разбился 49-летний мужчина, тело отправлено на экспертизу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции Одесской области.

"Тело 49-летнего мужчины нашли сегодня около 12 часов дня возле многоэтажного дома на улице Академика Заболотного. Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР согласно признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, мужчина выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Сотрудники Суворовского отдела полиции устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Как стало известно позже, погибший являлся депутатом Фонтанского сельского совета.

"После обеда появилась информация, что один из депутатов покончил жизнь самоубийством (выпрыгнул из окна 13-го этажа). Эта информация на данный момент подтверждается из многих источников. Погибший депутат - это глава земельной комиссии сельсовета. Также есть информация, что депутату, возможно, "помогли" уйти в мир иной", - написал в своем Telegram-канале депутат Лиманского районного совета Сергей Колодяжный.





