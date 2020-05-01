РУС
18 386 84

Депутат, возглавлявший земельную комиссию, выпал с 13-го этажа в Одессе. ФОТО

В четверг, 30 апреля, в Одессе с балкона 13 этажа выпал и разбился 49-летний мужчина, тело отправлено на экспертизу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции Одесской области.

"Тело 49-летнего мужчины нашли сегодня около 12 часов дня возле многоэтажного дома на улице Академика Заболотного. Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР согласно признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, мужчина выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Сотрудники Суворовского отдела полиции устанавливают обстоятельства смерти мужчины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киевские патрульные спасли 18-летнюю девушку, которая хотела совершить самоубийство в прямом эфире. ФОТО

Как стало известно позже, погибший являлся депутатом Фонтанского сельского совета.

"После обеда появилась информация, что один из депутатов покончил жизнь самоубийством (выпрыгнул из окна 13-го этажа). Эта информация на данный момент подтверждается из многих источников. Погибший депутат - это глава земельной комиссии сельсовета. Также есть информация, что депутату, возможно, "помогли" уйти в мир иной", - написал в своем Telegram-канале депутат Лиманского районного совета Сергей Колодяжный.

Депутат, возглавлявший земельную комиссию, выпал с 13-го этажа в Одессе 01
Депутат, возглавлявший земельную комиссию, выпал с 13-го этажа в Одессе 02
Депутат, возглавлявший земельную комиссию, выпал с 13-го этажа в Одессе 03

Автор: 

Топ комментарии
+30
Кравченко дважды в себя стрелял. Бо с первого раза не получилось.
01.05.2020 12:22 Ответить
+26
При Яныке тоже сами прыгали.
01.05.2020 12:19 Ответить
+22
Его всегда тянуло к земле...
01.05.2020 12:20 Ответить
01.05.2020 12:19 Ответить
01.05.2020 12:22 Ответить
Забавно что с первого разу в висок получалось у всех,Кравченко оказался исключением.
01.05.2020 12:52 Ответить
Обращено внимание на то,что на правой руке,с которой якобы стрелял в себя Кравченко,не обнаружено следов крови.
01.05.2020 12:58 Ответить
Депутат, возглавлявший земельную комиссию Фонтанского сельского совета жил на ул. Ак. Заболотного?! Теперь я видел все.
01.05.2020 13:11 Ответить
Прикипел душой к Поскоту... Корни, скрепы и до работы близко.. За земелькой нужен глаз да глаз!
01.05.2020 14:10 Ответить
и кирпа...
01.05.2020 13:15 Ответить
А разве эти чем то отличаются от яныков.
01.05.2020 12:22 Ответить
Ничем,те жили попонятиям-эти по приколу.
01.05.2020 12:31 Ответить
Серьёзно прыгали? И кто же?
01.05.2020 12:48 Ответить
Вот эти видимо? Семенюк, Чечетов, Пеклушенко, Калашников, Мельник.
01.05.2020 12:49 Ответить
ну это после Яныка было
01.05.2020 13:01 Ответить
Естественно. Но чел проводит любые параллели...
01.05.2020 13:37 Ответить
кто?
01.05.2020 13:00 Ответить
Такия і с подвальнаго убьютца, на десяток поверхів вище..))
01.05.2020 12:38 Ответить
01.05.2020 12:20 Ответить
Ну з язика зняв))!!!!!!
01.05.2020 13:57 Ответить
Вот это по чечетовски. "Я слишком много знал". (С) Ну и плюс магия 13-го этажа...
01.05.2020 12:21 Ответить
Саакашвили еще не назначили никуда а депутаты уже начали летать
01.05.2020 12:21 Ответить
а еще сегодня Солнце взошло благодаря твоему карлсону
01.05.2020 12:23 Ответить
Депутат, який очолював земельну комісію, випав із 13-го поверху в Одесі - Цензор.НЕТ 5597
01.05.2020 12:32 Ответить
Саакашвили купил квартиру в высотке, для строительства которой сам выделил землю в историческом центре Одессы.

Дома построены на земельном участке, который в 2015 году сам же Саакашвили во время своей работы в Одесской областной администрации http://odessa.dozor.ua/news/1180696 передал под застройку своим распоряжением .
Согласно распоряжению главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, земельный участок площадью 0,75 гектара, принадлежащий Минобороны, был передан Южному управлению капитального строительства Министерства обороны для "размещения и постоянной деятельности Вооруженных сил Украины". Само распоряжение все еще можно https://oda.odessa.gov.ua/documents/default/download?isn=91040967&free_num=571%2F%D0%90-2015&fbclid=IwAR3bjDI35iJc-TflYJfaJCGlnuQpUSWmfReLQlOlw_fq9YCv4PcgBcUTR2U скачать с официального сайта областной администрации.Адрес Итальянский бульвар,1 находится в пределах исторического ареала "Французский бульвар", на котором, согласно Генеральному плану Одессы и историко-архитектурному опорному плану города запрещено высотное строительство.https://uc.od.ua/news/politic/1220308

01.05.2020 12:40 Ответить
Депутат, який очолював земельну комісію, випав із 13-го поверху в Одесі - Цензор.НЕТ 1188
01.05.2020 12:42 Ответить
Акцентирую:

"Итальянский бульвар,1 находится в пределах исторического ареала "Французский бульвар", на котором, согласно Генеральному плану Одессы и историко-архитектурному опорному плану города запрещено высотное строительство."
01.05.2020 12:43 Ответить
01.05.2020 12:21 Ответить
А ты думаешь,у Чечетова была СВОЯ воля на "уход"... Его убедили, что "так будет лучше для всех...". (ВСЕ - это те, которые боялись, чтобы Чечетов не проговорился...).
01.05.2020 13:13 Ответить
Его "выпали"...
01.05.2020 16:23 Ответить
01.05.2020 12:21 Ответить
Земля тут ні до чого. Шерше ля фам.....
01.05.2020 12:22 Ответить
ну, он, в общем-то, в эту самую землю уткнулся носом
01.05.2020 12:24 Ответить
Да какая там фам для борова в 49 лет...
01.05.2020 12:47 Ответить
судя по ободранному перилу балкона, он цеплялся за него ногтями до последнего. пришлось бойцам поработать, пока пальцы не расцепили.
01.05.2020 12:22 Ответить
Народная примета, если чиновники и начали низко летать ето к смене власти
01.05.2020 12:23 Ответить
У нас есть власть ?
01.05.2020 12:32 Ответить
перша жертва земельної реформи?
01.05.2020 12:26 Ответить
Земельные вопросы обладают земным притяжением
01.05.2020 12:30 Ответить
Гравітація бабла..))
01.05.2020 12:35 Ответить
Йому сказали що українська земля не продається.
01.05.2020 12:53 Ответить
А Саакашвили надо избираться в депутаты, чтобы стать главой земельной комиссии?
01.05.2020 12:31 Ответить
полюбому причина смерті -коронавірус)))
01.05.2020 12:31 Ответить
Казали ж що за землю народ їх повбиває. Не дослухались.
01.05.2020 12:37 Ответить
В ЭПОХУ КОРОНОВИРУСА , ДА ПРИ НАЛИЧИИ КОРРУПЦИИ (и ДЕНЕХ ) - причина смерти ПОКУПАЕТСЯ ЛЕГКО!
01.05.2020 12:47 Ответить
Якщо при розтині знайдуть коронавірус, то, й справді, може потрапити до статистики жертв Ковіду. )))
01.05.2020 13:55 Ответить
Первый пошел.
01.05.2020 12:34 Ответить
Чечетова іммітатор??
01.05.2020 12:34 Ответить
не, чечетов был выше, тот разводил котят, но на 17-м этаже...
01.05.2020 12:41 Ответить
Чим більше крадеш-тим більше свабодного пальота!!
01.05.2020 12:55 Ответить
синдром Чечетова, скажут злые языки!
01.05.2020 12:35 Ответить
Орлята учатся летать.
01.05.2020 12:37 Ответить
Вот теперь точно получит землю, аж два куба.
01.05.2020 12:37 Ответить
возглавлять земельную комиссию и жить на 13 этаже кране опрометчиво.
01.05.2020 12:41 Ответить
"Земное притяжение" - он слишком много знал....- его пора убить ( песенка)
01.05.2020 12:42 Ответить
Про Чечетова уже было, не ???
01.05.2020 12:44 Ответить
Було, разів з десять..))
01.05.2020 12:56 Ответить
От же ж, ...лять, я знов запізнився...
01.05.2020 13:01 Ответить
Та Ви постуйте спочатку а потім читайте вище..))
Такк і роблю..
І скільки думок співпадають!!
01.05.2020 13:09 Ответить
Так от і я ж так роблю... А люди такі чуйні, такі чуйні, що за ними і не вгонишся...
01.05.2020 19:13 Ответить
Помогли, если не физически, то психологически.
01.05.2020 12:44 Ответить
Вот так просто взял сам и выпал ,как птенчик из гнёздышка ...
01.05.2020 12:47 Ответить
сын чечетова
01.05.2020 12:57 Ответить
И это только подготовка к продаже земли.
01.05.2020 13:04 Ответить
Не он бабочку редкую увидел или бубочку
01.05.2020 13:21 Ответить
решил над землей полетать...
01.05.2020 13:26 Ответить
Наверное он был тяжелее воздуха...
01.05.2020 13:27 Ответить
До речі вчора ввечорі шось сильно бумкнуло в ра-ні Бочарова, збіг?!
01.05.2020 13:40 Ответить
Люди и на Таирова вздрогнули..
01.05.2020 14:13 Ответить
Дурной пример чечетова-заразителен!
01.05.2020 13:51 Ответить
этож и труханов может так вот выпасть
01.05.2020 14:01 Ответить
И не один раз может выпасть...
01.05.2020 19:10 Ответить
Судя по тому, в каком сарае проживал этот депутат,можно предположить ,что он был порядочным депутатом.
01.05.2020 14:12 Ответить
Земельная комиссия, да ещё и в Одессе - это серьёзно!
01.05.2020 14:31 Ответить
1-е,- Вальпургивая ночь,- метла из жопы выпала.И первые результаты земельной реформы.
01.05.2020 15:29 Ответить
Чечетов позвал.
01.05.2020 15:41 Ответить
А сколько их выкинется перед открытием рынка земли....
01.05.2020 19:38 Ответить
А если выкидываться не смогут, то сплошные ДТП начнутся.
01.05.2020 19:41 Ответить
звучит как онекдот..если это не совпадение то я ща на лестнице по дороге в атб встречу трехногую балерину...
01.05.2020 21:20 Ответить
 
 