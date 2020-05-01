Депутат, возглавлявший земельную комиссию, выпал с 13-го этажа в Одессе. ФОТО
В четверг, 30 апреля, в Одессе с балкона 13 этажа выпал и разбился 49-летний мужчина, тело отправлено на экспертизу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в департаменте коммуникации Нацполиции Одесской области.
"Тело 49-летнего мужчины нашли сегодня около 12 часов дня возле многоэтажного дома на улице Академика Заболотного. Полиция устанавливает обстоятельства смерти. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в ЕРДР согласно признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
По предварительной версии, мужчина выпрыгнул с балкона 13-го этажа. Сотрудники Суворовского отдела полиции устанавливают обстоятельства смерти мужчины.
Как стало известно позже, погибший являлся депутатом Фонтанского сельского совета.
"После обеда появилась информация, что один из депутатов покончил жизнь самоубийством (выпрыгнул из окна 13-го этажа). Эта информация на данный момент подтверждается из многих источников. Погибший депутат - это глава земельной комиссии сельсовета. Также есть информация, что депутату, возможно, "помогли" уйти в мир иной", - написал в своем Telegram-канале депутат Лиманского районного совета Сергей Колодяжный.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дома построены на земельном участке, который в 2015 году сам же Саакашвили во время своей работы в Одесской областной администрации http://odessa.dozor.ua/news/1180696 передал под застройку своим распоряжением .
Согласно распоряжению главы Одесской обладминистрации Михаила Саакашвили, земельный участок площадью 0,75 гектара, принадлежащий Минобороны, был передан Южному управлению капитального строительства Министерства обороны для "размещения и постоянной деятельности Вооруженных сил Украины". Само распоряжение все еще можно https://oda.odessa.gov.ua/documents/default/download?isn=91040967&free_num=571%2F%D0%90-2015&fbclid=IwAR3bjDI35iJc-TflYJfaJCGlnuQpUSWmfReLQlOlw_fq9YCv4PcgBcUTR2U скачать с официального сайта областной администрации.Адрес Итальянский бульвар,1 находится в пределах исторического ареала "Французский бульвар", на котором, согласно Генеральному плану Одессы и историко-архитектурному опорному плану города запрещено высотное строительство.https://uc.od.ua/news/politic/1220308
"Итальянский бульвар,1 находится в пределах исторического ареала "Французский бульвар", на котором, согласно Генеральному плану Одессы и историко-архитектурному опорному плану города запрещено высотное строительство."
Повторил подвиг Чечетова. И не по своей воле, как по мне...
Такк і роблю..
І скільки думок співпадають!!