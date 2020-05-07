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Сотрудники львовского стратегического предприятия украли и пытались продать радиоактивное оборудование, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники львовского стратегического предприятия украли и пытались продать радиоактивное оборудование, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разворовывание на стратегическом львовском предприятии оборудования с содержанием радиоактивных веществ плутония и одного из изотопов никеля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал это инженер телекоммуникационных систем и сетей одного из госпредприятий Львова. Он имел доступ к складским помещениям, где хранится оборудование, и похитил радиоизотопное оборудование.

Злоумышленник и его сообщник были задержаны вблизи предприятия в лесополосе при попытке сбыта радиоизотопного оборудования. Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты ГП "Радом" на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в 6 раз превышало установленную норму.

Продажа оборудования могла нанести существенный вред окружающей среде и жизни людей. Благодаря оперативной работе сотрудников СБУ никакого риска для граждан нет. Приборы возвращены в место безопасного хранения.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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Сотрудники львовского стратегического предприятия украли и пытались продать радиоактивное оборудование, - контрразведка СБУ 01
Сотрудники львовского стратегического предприятия украли и пытались продать радиоактивное оборудование, - контрразведка СБУ 02
Сотрудники львовского стратегического предприятия украли и пытались продать радиоактивное оборудование, - контрразведка СБУ 03
Сотрудники львовского стратегического предприятия украли и пытались продать радиоактивное оборудование, - контрразведка СБУ 04
Сотрудники львовского стратегического предприятия украли и пытались продать радиоактивное оборудование, - контрразведка СБУ 05
Сотрудники львовского стратегического предприятия украли и пытались продать радиоактивное оборудование, - контрразведка СБУ 06
Сотрудники львовского стратегического предприятия украли и пытались продать радиоактивное оборудование, - контрразведка СБУ 07

Автор: 

контрразведка (496) Львов (4602) СБУ (20116) хищение (681)


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Топ комментарии
+5
Та писець.... Зімбабве курва.
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07.05.2020 12:38 Ответить
+3
цей дятел хотів зробити гешефт, а отримав дозу опромінення.
Одне питання: як ця особа отримала доступ до місць зберігання радіоізотопів?
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07.05.2020 12:32 Ответить
+3
теперь этот инженер, будет ночью подсвечивать писюном себе дорогу в туалет..
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07.05.2020 12:48 Ответить
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цей дятел хотів зробити гешефт, а отримав дозу опромінення.
Одне питання: як ця особа отримала доступ до місць зберігання радіоізотопів?
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07.05.2020 12:32 Ответить
Так же как депутатам, полиции и судьям и их родственника разрешено иметь короткоствол и использовать его для самообороны. По должности.
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07.05.2020 12:36 Ответить
Та писець.... Зімбабве курва.
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07.05.2020 12:38 Ответить
теперь этот инженер, будет ночью подсвечивать писюном себе дорогу в туалет..
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07.05.2020 12:48 Ответить
Небось в карман брюк засунул, чтобы пронести.🚨
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07.05.2020 14:15 Ответить
Мабуть колишній 125. Там орендарів, як в собаки бліх
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07.05.2020 13:33 Ответить
Сейчас раздуют, что чуть ли не продажу атомной бомбы предотвратили) То, что на фото, - это старые советские дымоизвещатели (РИД-1 и др.) Такие датчики применялись повсеместно на складах, заводах, промпредприятиях и т.д. Там для обнаружения дыма есть встроенная камера, где воздух ионизируется источником с плутонием-239. Бомбу из него сделать не получится в любом случае, количество вещества невелико. Да и плутония там уже мало осталось, больше америция и других продуктов распада. Но штука эта может быть опасной в неумелых и неопытных руках для хозяина этих самых рук. Кому это добро могло понадобиться, еще и за деньги, ума не приложу.
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07.05.2020 13:48 Ответить
Так, а кто покупатель
? Ему то зачем?
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07.05.2020 14:13 Ответить
Вот и говорю, без понятия. Есть любители, которые коллекционируют подобные вещи, может, на перепродажу. А может подстава со стороны СБУшников) Формально тут может светить статья продавцу.
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07.05.2020 14:21 Ответить
Мішок -- совкова класика
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07.05.2020 14:16 Ответить
Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8882
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07.05.2020 14:25 Ответить
Золото и платино содержащие детали на заводе видимо уже давно проданы до этого чувака, по этому он решил продать совковые датчики дыма на которые у завода/государство нет денег на утилизацию и наче бы они 30 лет не валялись на складе, и чувак решил зделать благо государству, но оно его повязало, чтоб зделать статистику раскрываемости дел на нем.
Луче бы продавцов янтаря ловили, про коррупционеров или продавцов масок за грануцу молчу это слишком сложно, а этого калечного ума большого не надо словить-не удивлюсь что чувак родавал эти датчики на ОЛХ.
Вспомнил чувака (интересно чтем закончилось дело с ним) которого годами тягали по судам за покупку брелка с камерой на Алиэкспрессе, который на каждом углу продается в ларьках Украины, т.к. его пресовать было проще, чем выяснять как партия брелков, для ларьков, пересекла границу и таможенников.
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07.05.2020 15:13 Ответить
 
 