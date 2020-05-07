Сотрудники львовского стратегического предприятия украли и пытались продать радиоактивное оборудование, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли разворовывание на стратегическом львовском предприятии оборудования с содержанием радиоактивных веществ плутония и одного из изотопов никеля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что организовал это инженер телекоммуникационных систем и сетей одного из госпредприятий Львова. Он имел доступ к складским помещениям, где хранится оборудование, и похитил радиоизотопное оборудование.
Злоумышленник и его сообщник были задержаны вблизи предприятия в лесополосе при попытке сбыта радиоизотопного оборудования. Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли 17 источников ионизирующего излучения. Специалисты ГП "Радом" на месте обследовали похищенные приборы и обнаружили, что радиоактивное излучение в 6 раз превышало установленную норму.
Продажа оборудования могла нанести существенный вред окружающей среде и жизни людей. Благодаря оперативной работе сотрудников СБУ никакого риска для граждан нет. Приборы возвращены в место безопасного хранения.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) и ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
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Одне питання: як ця особа отримала доступ до місць зберігання радіоізотопів?
? Ему то зачем?
Луче бы продавцов янтаря ловили, про коррупционеров или продавцов масок за грануцу молчу это слишком сложно, а этого калечного ума большого не надо словить-не удивлюсь что чувак родавал эти датчики на ОЛХ.
Вспомнил чувака (интересно чтем закончилось дело с ним) которого годами тягали по судам за покупку брелка с камерой на Алиэкспрессе, который на каждом углу продается в ларьках Украины, т.к. его пресовать было проще, чем выяснять как партия брелков, для ларьков, пересекла границу и таможенников.