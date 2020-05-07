Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли розкраданню на стратегічному львівському підприємстві обладнання з вмістом радіоактивних речовин плутонію та одного з ізотопів нікелю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку інженер телекомунікаційних систем та мереж одного з держпідприємств Львова. Він мав доступ до складських приміщень, де зберігається обладнання, та викрав радіоізотопне устаткування.

Зловмисника та його спільника було затримано поблизу підприємства у лісосмузі під час спроби збуту радіоізотопного обладнання. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили 17 джерел іонізуючого випромінювання. Спеціалісти ДП "Радон" на місці обстежили викрадені прилади та виявили, що радіоактивне випромінювання у 6 разів перевищувало встановлену норму.

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Продаж обладнання міг завдати суттєвої шкоди навколишньому середовищу та життю людей. Завдяки оперативній роботі співробітників СБУ жодного ризику для громадян немає. Прилади повернуто у місце безпечного зберігання. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) та ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.











