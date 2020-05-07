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Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України запобігли розкраданню на стратегічному львівському підприємстві обладнання з вмістом радіоактивних речовин плутонію та одного з ізотопів нікелю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організував оборудку інженер телекомунікаційних систем та мереж одного з держпідприємств Львова. Він мав доступ до складських приміщень, де зберігається обладнання, та викрав радіоізотопне устаткування.

Зловмисника та його спільника було затримано поблизу підприємства у лісосмузі під час спроби збуту радіоізотопного обладнання. Під час слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили 17 джерел іонізуючого випромінювання. Спеціалісти ДП "Радон" на місці обстежили викрадені прилади та виявили, що радіоактивне випромінювання у 6 разів перевищувало встановлену норму.

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Продаж обладнання міг завдати суттєвої шкоди навколишньому середовищу та життю людей. Завдяки оперативній роботі співробітників СБУ жодного ризику для громадян немає. Прилади повернуто у місце безпечного зберігання. У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 265 (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами) та ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ 01

Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ 02
Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ 03
Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ 04
Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ 05
Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ 06
Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ 07

Автор: 

контррозвідка (470) Львів (3071) СБУ (12821) крадіжка (657)


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Топ коментарі
+5
Та писець.... Зімбабве курва.
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07.05.2020 12:38
+3
цей дятел хотів зробити гешефт, а отримав дозу опромінення.
Одне питання: як ця особа отримала доступ до місць зберігання радіоізотопів?
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07.05.2020 12:32
+3
теперь этот инженер, будет ночью подсвечивать писюном себе дорогу в туалет..
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07.05.2020 12:48
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цей дятел хотів зробити гешефт, а отримав дозу опромінення.
Одне питання: як ця особа отримала доступ до місць зберігання радіоізотопів?
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07.05.2020 12:32 Відповісти
Так же как депутатам, полиции и судьям и их родственника разрешено иметь короткоствол и использовать его для самообороны. По должности.
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07.05.2020 12:36 Відповісти
Та писець.... Зімбабве курва.
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07.05.2020 12:38 Відповісти
теперь этот инженер, будет ночью подсвечивать писюном себе дорогу в туалет..
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07.05.2020 12:48 Відповісти
Небось в карман брюк засунул, чтобы пронести.🚨
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07.05.2020 14:15 Відповісти
Мабуть колишній 125. Там орендарів, як в собаки бліх
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07.05.2020 13:33 Відповісти
Сейчас раздуют, что чуть ли не продажу атомной бомбы предотвратили) То, что на фото, - это старые советские дымоизвещатели (РИД-1 и др.) Такие датчики применялись повсеместно на складах, заводах, промпредприятиях и т.д. Там для обнаружения дыма есть встроенная камера, где воздух ионизируется источником с плутонием-239. Бомбу из него сделать не получится в любом случае, количество вещества невелико. Да и плутония там уже мало осталось, больше америция и других продуктов распада. Но штука эта может быть опасной в неумелых и неопытных руках для хозяина этих самых рук. Кому это добро могло понадобиться, еще и за деньги, ума не приложу.
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07.05.2020 13:48 Відповісти
Так, а кто покупатель
? Ему то зачем?
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07.05.2020 14:13 Відповісти
Вот и говорю, без понятия. Есть любители, которые коллекционируют подобные вещи, может, на перепродажу. А может подстава со стороны СБУшников) Формально тут может светить статья продавцу.
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07.05.2020 14:21 Відповісти
Мішок -- совкова класика
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07.05.2020 14:16 Відповісти
Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 8882
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07.05.2020 14:25 Відповісти
Золото и платино содержащие детали на заводе видимо уже давно проданы до этого чувака, по этому он решил продать совковые датчики дыма на которые у завода/государство нет денег на утилизацию и наче бы они 30 лет не валялись на складе, и чувак решил зделать благо государству, но оно его повязало, чтоб зделать статистику раскрываемости дел на нем.
Луче бы продавцов янтаря ловили, про коррупционеров или продавцов масок за грануцу молчу это слишком сложно, а этого калечного ума большого не надо словить-не удивлюсь что чувак родавал эти датчики на ОЛХ.
Вспомнил чувака (интересно чтем закончилось дело с ним) которого годами тягали по судам за покупку брелка с камерой на Алиэкспрессе, который на каждом углу продается в ларьках Украины, т.к. его пресовать было проще, чем выяснять как партия брелков, для ларьков, пересекла границу и таможенников.
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07.05.2020 15:13 Відповісти
 
 