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На админгранице с оккупированным Крымом задержан мужчина, находящийся в международном розыске, - МВД. ФОТО

На КПВВ "Каланчак" пограничниками был обнаружен мужчина, находящийся в международном розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сегодня ночью, к контрольному пункту въезда-выезда "Каланчак" в пешком прибыл гражданин Украины, который направлялся с территории временно оккупированного Крыма.

Во время проверки документов пограничники Херсонского отряда установили, что мужчина находится в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.1 статьи 309 УК "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

Как выяснилось, в 2014 году он был задержан правоохранителями в городе Днепре с наркотическими средствами и с целью уклонения от наказания, поездом выехал в оккупированный Симферополя, где и скрывался до сих пор.

Гражданина пограничники в установленном порядке передали представителям Нацполиции.

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На админгранице с оккупированным Крымом задержан мужчина, находящийся в международном розыске, - МВД 01

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граница (5312) Крым (26434) МВД (9331) наркотики (2158)


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Интересно, если КПП с Крымом работают круглосуточно, то почему они вообще не работают с ОРДЛО? Это похоже, что с Крымом Украина признала КПП равные по статусу с другими сопредельными странами, а значит косвенно признала границу с Крымом международной, т е как границу с Россией, а значит признала Крым российской территорией.
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07.05.2020 18:07 Ответить
опять ты удмурт все придумал. какая такая росия? это слово возникло в твоем восполенном мозгу?
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07.05.2020 18:26 Ответить
Военный вертолет Ми-35 оккупантов "совершил жесткую посадку" в районе Джанкоя. Пропагандоны сообщили о трех тяжело пострадавших ихтамнетах, которых доставили в больницу https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1258395526900469762 (скрин).
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07.05.2020 18:43 Ответить
 
 