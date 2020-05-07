На админгранице с оккупированным Крымом задержан мужчина, находящийся в международном розыске, - МВД. ФОТО

На КПВВ "Каланчак" пограничниками был обнаружен мужчина, находящийся в международном розыске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сегодня ночью, к контрольному пункту въезда-выезда "Каланчак" в пешком прибыл гражданин Украины, который направлялся с территории временно оккупированного Крыма.

Во время проверки документов пограничники Херсонского отряда установили, что мужчина находится в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.1 статьи 309 УК "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

Как выяснилось, в 2014 году он был задержан правоохранителями в городе Днепре с наркотическими средствами и с целью уклонения от наказания, поездом выехал в оккупированный Симферополя, где и скрывался до сих пор.

Гражданина пограничники в установленном порядке передали представителям Нацполиции.

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