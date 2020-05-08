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Дезертир, пытавшийся продать комплектующие к войсковой радиостанции, задержан в Хмельницком, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины подозревает начальника радиостанции одной из воинских частей, дислоцированных на территории Хмельницкой области, в хищении имущества оборонного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, начальник нелегально демонтировал комплектующие элементы радиолокационного оборудования и радиоприемных узлов для продажи. Похищенное имущество он хранил по месту жительства в областном центре. Своих клиентов фигурант подыскивал среди торговцев драгоценными металлами, в частности на местных радиорынках.

При этом, чтобы избежать ответственности за содеянное, в конце апреля военный самовольно покинул место службы и некоторое время скрывался у знакомых на территории региона, а также во Львовской области. После проведения неотложных следственно-оперативных и розыскных действий правоохранители задержали дезертира в Хмельницком.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в хищении военного имущества и дезертирстве, совершенном в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 и ч. 3 ст. 408 Уголовного кодекса Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На похищенные составные элементы радиостанции наложен арест. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

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Дезертир, пытавшийся продать комплектующие к войсковой радиостанции, задержан в Хмельницком, - СБУ 01
Дезертир, пытавшийся продать комплектующие к войсковой радиостанции, задержан в Хмельницком, - СБУ 02

Автор: 

оборона (5252) СБУ (20120) хищение (681) Хмельницький (480) дезертирство (336)


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поймали таки отбулавленого .
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08.05.2020 09:54 Ответить
Наверное золота на тех комплектующих столько, что на всю жизнь хватило бы и ему и его детям, раз уж он решил перейти на нелегальное положение 😁. А если серьёзно, то скорей всего ему пообещали заплатить не за драгметалл, а за именно за диверсию, просто там более серьёзная статья...
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08.05.2020 10:02 Ответить
На местных радиорынках есть торговцы драгметаллами?
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08.05.2020 10:02 Ответить
Та кажіть вже прямо - продавав запчастини до совкового лайна на драгметали. Але я б волів глянути на проблему ширше - ЧОМУ азери ВІДКРИТО зкуповують драгметали по сотнях радіоринків по усій країні? Це ж справа національної безпеки, бо спонукає до псування військового майна, комунікацій, це пряма відповідальність фСБ(у) та ментів - а цих спекулянтів і бариг НІХТО НЕ ЗАТРИМУЄ, взагалі наче "не помічають". Чи може їх ХТОСЬ "кришує"? (натякаю фесбеушникам, що це роблять саме вони).
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08.05.2020 10:07 Ответить
шо там продать на фотке металлолом устаревший
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08.05.2020 10:20 Ответить
За часів совка апаратура зв'язку для армії "5" , майже вся була на КМ , ЕТО , та різноманітних коннекторах покритих гарним шаром золота . Так коннектори СНП 34 / 96 ....... та ОНП НГ 90 мали по 1гр ауруму чотири дев'ятки на один штук .
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08.05.2020 11:10 Ответить
Правильно буде "к военной радиостанции"((( ні те ні се(((
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08.05.2020 10:31 Ответить
Очень информативные фотографии...
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08.05.2020 11:15 Ответить
 
 