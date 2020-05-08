Дезертира, який намагався продати комплектуючі до військової радіостанції, затримали в Хмельницькому, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України підозрює начальника радіостанції однієї з військових частин, дислокованих на території Хмельницької області, в розкраданні майна оборонного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, начальник нелегально демонтував комплектуючі елементи радіолокаційного обладнання і радіоприймальних вузлів для продажу. Викрадене майно він зберігав за місцем проживання в обласному центрі. Своїх клієнтів фігурант підшукував серед торгівців дорогоцінними металами, зокрема на місцевих радіоринках.

При цьому, щоб уникнути відповідальності за скоєне, наприкінці квітня військовий самовільно залишив місце служби і деякий час переховувався у знайомих на території регіону, а також у Львівській області. Після проведення невідкладних слідчо-оперативних і розшукових дій правоохоронці затримали дезертира у Хмельницькому.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у розкраданні військового майна і дезертирстві, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На викрадені складові елементи радіостанції накладено арешт. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

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