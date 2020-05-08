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Дезертира, який намагався продати комплектуючі до військової радіостанції, затримали в Хмельницькому, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України підозрює начальника радіостанції однієї з військових частин, дислокованих на території Хмельницької області, в розкраданні майна оборонного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, начальник нелегально демонтував комплектуючі елементи радіолокаційного обладнання і радіоприймальних вузлів для продажу. Викрадене майно він зберігав за місцем проживання в обласному центрі. Своїх клієнтів фігурант підшукував серед торгівців дорогоцінними металами, зокрема на місцевих радіоринках.

При цьому, щоб уникнути відповідальності за скоєне, наприкінці квітня військовий самовільно залишив місце служби і деякий час переховувався у знайомих на території регіону, а також у Львівській області. Після проведення невідкладних слідчо-оперативних і розшукових дій правоохоронці затримали дезертира у Хмельницькому.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у розкраданні військового майна і дезертирстві, вчиненому в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 410 та ч. 3 ст. 408 Кримінального кодексу України) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На викрадені складові елементи радіостанції накладено арешт. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Співробітники львівського стратегічного підприємства вкрали і намагалися продати радіоактивне обладнання, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Дезертира, який намагався продати комплектуючі до військової радіостанції, затримали в Хмельницькому, - СБУ 01
Дезертира, який намагався продати комплектуючі до військової радіостанції, затримали в Хмельницькому, - СБУ 02

Автор: 

оборона (4781) СБУ (12821) крадіжка (657) Хмельницький (409) дезертирство (295)


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поймали таки отбулавленого .
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08.05.2020 09:54 Відповісти
Наверное золота на тех комплектующих столько, что на всю жизнь хватило бы и ему и его детям, раз уж он решил перейти на нелегальное положение 😁. А если серьёзно, то скорей всего ему пообещали заплатить не за драгметалл, а за именно за диверсию, просто там более серьёзная статья...
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08.05.2020 10:02 Відповісти
На местных радиорынках есть торговцы драгметаллами?
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08.05.2020 10:02 Відповісти
Та кажіть вже прямо - продавав запчастини до совкового лайна на драгметали. Але я б волів глянути на проблему ширше - ЧОМУ азери ВІДКРИТО зкуповують драгметали по сотнях радіоринків по усій країні? Це ж справа національної безпеки, бо спонукає до псування військового майна, комунікацій, це пряма відповідальність фСБ(у) та ментів - а цих спекулянтів і бариг НІХТО НЕ ЗАТРИМУЄ, взагалі наче "не помічають". Чи може їх ХТОСЬ "кришує"? (натякаю фесбеушникам, що це роблять саме вони).
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08.05.2020 10:07 Відповісти
шо там продать на фотке металлолом устаревший
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08.05.2020 10:20 Відповісти
За часів совка апаратура зв'язку для армії "5" , майже вся була на КМ , ЕТО , та різноманітних коннекторах покритих гарним шаром золота . Так коннектори СНП 34 / 96 ....... та ОНП НГ 90 мали по 1гр ауруму чотири дев'ятки на один штук .
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08.05.2020 11:10 Відповісти
Правильно буде "к военной радиостанции"((( ні те ні се(((
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08.05.2020 10:31 Відповісти
Очень информативные фотографии...
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08.05.2020 11:15 Відповісти
 
 