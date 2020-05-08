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Новости Фото Силовики
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Правоохранители выявили на Ривненщине три цеха по изготовлению фальсифицированного антисептика. Изъято 11 тыс. л жидкости на 1,5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Ривненские киберполицейские разоблачили три цеха по изготовлению фальсифицированного антисептика. По результатам обысков изъято более 11 тыс. литров жидкости на сумму свыше 1,5 миллиона гривен и принадлежности для изготовления самодельных средств защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники киберполиции совместно со следователями полиции Ривненщины с привлечением спецподразделения, под процессуальным руководством прокуратуры области, разоблачили группу лиц, которые изготавливали и сбывали фальсифицированное дезинфицирующее средство.

Установлено, что злоумышленники организовали три цеха по изготовлению "антисептика" в городах Ривне и Костополь. А сеть его сбыта наладили через размещение объявлений на соответствующих сайтах и ​​в социальных сетях. Также обнаружено самодельное оборудование для изготовления одноразовых защитных масок для лица.

Правоохранители выявили на Ривненщине три цеха по изготовлению фальсифицированного антисептика. Изъято 11 тыс. л жидкости на 1,5 млн грн, - полиция 01

Сейчас полицейские установили, причастность 5 человек к противоправной деятельности. Правоохранители провели обыски по месту изготовления фальсификата и в помещениях фигурантов. По результатам изъято более 11 тыс. литров жидкости на сумму более 1,5 миллиона гривен, технику, емкости различного объема, поддельные сертификаты качества. Все это направлено для проведения соответствующих экспертиз.

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Правоохранители выявили на Ривненщине три цеха по изготовлению фальсифицированного антисептика. Изъято 11 тыс. л жидкости на 1,5 млн грн, - полиция 02

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Весь круг причастных к преступлению лиц - устанавливается.

Правоохранители выявили на Ривненщине три цеха по изготовлению фальсифицированного антисептика. Изъято 11 тыс. л жидкости на 1,5 млн грн, - полиция 03
Фото: сайт Нацполиции

Напомним, что киберполиции заблокировала почти 10 000 интернет-ссылок, которые мошенники использовали во время пандемии.

Нацполиция (16603) правоохранительные органы (2971) силовики (2799) киберполиция (328) антисептик (22) Ровенская область (1257)


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Ахах. А как они его фальсифицировали? Вместо спирта ацетон или кислоту что-ли лили.
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08.05.2020 12:11 Ответить
Акциз со спирта не платили.
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08.05.2020 12:14 Ответить
Т.е. похер что помогают увеличить количество дезинфектора. Главное бабла не отстегнули. Вот в этом и заключается циничность такого социального института как государство.
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08.05.2020 12:15 Ответить
сложно судить о качестве сего продукта и его составляющих, когда то один черт другому рассказывает (1998 год) как он уксус делает, тогда всё покупалось на рынках, ср*ная бадья, в неё он заливал уксусную кислоту, наливал обычной воды, бадяжил там какой то лопатой и разливали , за субботу воскресенье уходило в областном центре!! А как перефасовывал зелёный горошек который помутнел, вот такие цуки
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08.05.2020 13:13 Ответить
Ну положим это химический продукт для внешнего потребления. И не думаю, что он качественно отличается в худшую сторону от тех что в магазинах и аптеках торгую. Просто в данном случае не занесли кому надо.
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08.05.2020 14:39 Ответить
Кого то без защиты оставили...
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08.05.2020 12:47 Ответить
Вот и интересно в чем разница между антисептиком с 70% спирта легальным и антисептиком с 70% спирта нелегальным? Ну если 69% налили , то да , это преступление! Вот жена нам 5 масок пошила , так что , это тоже фальсифицированные маски? Нас теперь посадят?
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08.05.2020 13:02 Ответить
старательно устраняют конкурентов эпицентра...
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08.05.2020 14:10 Ответить
 
 