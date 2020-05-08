Правоохранители выявили на Ривненщине три цеха по изготовлению фальсифицированного антисептика. Изъято 11 тыс. л жидкости на 1,5 млн грн, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Ривненские киберполицейские разоблачили три цеха по изготовлению фальсифицированного антисептика. По результатам обысков изъято более 11 тыс. литров жидкости на сумму свыше 1,5 миллиона гривен и принадлежности для изготовления самодельных средств защиты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Сотрудники киберполиции совместно со следователями полиции Ривненщины с привлечением спецподразделения, под процессуальным руководством прокуратуры области, разоблачили группу лиц, которые изготавливали и сбывали фальсифицированное дезинфицирующее средство.

Установлено, что злоумышленники организовали три цеха по изготовлению "антисептика" в городах Ривне и Костополь. А сеть его сбыта наладили через размещение объявлений на соответствующих сайтах и ​​в социальных сетях. Также обнаружено самодельное оборудование для изготовления одноразовых защитных масок для лица.

Сейчас полицейские установили, причастность 5 человек к противоправной деятельности. Правоохранители провели обыски по месту изготовления фальсификата и в помещениях фигурантов. По результатам изъято более 11 тыс. литров жидкости на сумму более 1,5 миллиона гривен, технику, емкости различного объема, поддельные сертификаты качества. Все это направлено для проведения соответствующих экспертиз.

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Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Весь круг причастных к преступлению лиц - устанавливается.



Фото: сайт Нацполиции

Напомним, что киберполиции заблокировала почти 10 000 интернет-ссылок, которые мошенники использовали во время пандемии.