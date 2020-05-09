Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Силиконовый диктатор
Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин, как и Гитлер, рассматривает Украину как жизненное пространство для своей империи, - Порошенко
Реальный план
Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют
Читайте на "Цензор.НЕТ": Более глупую идею, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления "ПриватБанка" Сульжик
Для хорошего человека - не жалко
Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, - указ Зеленского
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко
Командовать парадом буду Я (с)
Виконавчий комітет реформ проводить опитування!
Секрет раскрыт
Социальная дистанция
Смягчение карантина
Читайте на "Цензор.НЕТ": Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая. ИНФОГРАФИКА
М̶и̶к̶о̶л̶а̶ ̶Я̶н̶о̶в̶и̶ч̶ Шмигаль озвучив таємний, іноваційно-антикризовий план створення 50000 нових робочих місць
Читайте на "Цензор.НЕТ": Плана нет, есть мечта, - "слуга народа" Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест, которые помогут людям продержаться во время карантина. Зарплата - 6-8 тыс. грн, - Шмыгаль
Совсем людей запутали...
Наследник
Больше фотошопов смотрите здесь
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles/status/1258761998847926272 17 ч
Дубинский сбежит в Румынию, Зеленский в Тамбов, Арахамия в Абхазию, Ермаки в Приднестровье. Печалит одно - 40% снова никуда не побегут и останутся с нами.