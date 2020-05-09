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Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Силиконовый диктатор

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин, как и Гитлер, рассматривает Украину как жизненное пространство для своей империи, - Порошенко

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Реальный план

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство предлагает сделать Энергоатом мировым центром криптовалют

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более глупую идею, чем участие государства в "майнинге биткоинов" за счет дешевой атомной энергии, представить себе сложно, - член правления "ПриватБанка" Сульжик

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Для хорошего человека - не жалко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, - указ Зеленского

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак заверил, что с братом ни о каких назначениях не говорил: на записях Денис пытался показать то, чего нет в реальности, - "слуга народа" Янченко

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Командовать парадом буду Я (с)

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Виконавчий комітет реформ проводить опитування!

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Секрет раскрыт

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Социальная дистанция

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Смягчение карантина

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посещение парков, спорт- и детских площадок, работа террас ресторанов, музеев, деятельность адвокатов и нотариусов, - что официально разрешил Кабмин с 11 мая. ИНФОГРАФИКА

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

М̶и̶к̶о̶л̶а̶ ̶Я̶н̶о̶в̶и̶ч̶ Шмигаль озвучив таємний, іноваційно-антикризовий план створення 50000 нових робочих місць

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плана нет, есть мечта, - "слуга народа" Лерос о заявлении Шмыгаля по созданию в мае 500 тыс. рабочих мест

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин работает над созданием 500 тыс. рабочих мест, которые помогут людям продержаться во время карантина. Зарплата - 6-8 тыс. грн, - Шмыгаль

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Совсем людей запутали...

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Наследник

Больше фотошопов смотрите здесь

Автор: 

Зеленский Владимир (21077) карантин (16729) путин владимир (31647) Саакашвили Михеил (3307) фотожаба (14526) Шмыгаль Денис (2738)


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Топ комментарии
+59
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7870
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09.05.2020 10:06 Ответить
+53

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9503
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09.05.2020 10:06 Ответить
+50
Ключник-це несмак. І де наш головний румунеску Дубінеску ?
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1202

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 733

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9482

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2323
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09.05.2020 10:10 Ответить
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Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2937
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09.05.2020 10:04 Ответить
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4079
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09.05.2020 10:34 Ответить
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2537
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09.05.2020 10:35 Ответить
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2463
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09.05.2020 10:36 Ответить
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4967
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09.05.2020 10:39 Ответить
Лучший коммент.
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09.05.2020 11:46 Ответить
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1210
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09.05.2020 10:05 Ответить
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7870
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09.05.2020 10:06 Ответить
Саша, иди на*xep, но пишиещё.
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09.05.2020 13:52 Ответить

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9503
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09.05.2020 10:06 Ответить
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9851
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09.05.2020 10:07 Ответить
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1352
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09.05.2020 10:10 Ответить
Ключник-це несмак. І де наш головний румунеску Дубінеску ?
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1202

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 733

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9482

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2323
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09.05.2020 10:10 Ответить
Аааааа, порвало
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09.05.2020 10:29 Ответить
https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles

https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles/status/1258761998847926272 17 ч

Дубинский сбежит в Румынию, Зеленский в Тамбов, Арахамия в Абхазию, Ермаки в Приднестровье. Печалит одно - 40% снова никуда не побегут и останутся с нами.
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09.05.2020 11:09 Ответить
Ніхто нікуди не буде бігти, щоб вас всіх покорчило.
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09.05.2020 13:55 Ответить
тоді будуть висіти.
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09.05.2020 14:58 Ответить
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6328
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09.05.2020 10:11 Ответить
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3342
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09.05.2020 10:12 Ответить
Зачет.
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09.05.2020 10:15 Ответить
сегодня ударные фотожабы!.. класс!
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09.05.2020 10:20 Ответить
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 741 Ну шо там парад российских войск в Бресте завершился? ,Ева не в Бресте ,а в Минске.
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09.05.2020 10:41 Ответить
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3591
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09.05.2020 12:54 Ответить
То что Путен идёт первым, это правильно....а то уже совсем палевно было бы хотя с другой стороны, это можно расценить как благодарность спонсору
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09.05.2020 10:53 Ответить
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2555
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09.05.2020 11:03 Ответить
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7958
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09.05.2020 12:31 Ответить
Фразу Порошенко "Кому тут б... реформ не хватает" приписали Саакашвили. https://www.facebook.com/EuroMaydan/videos/360053511501844/?t=2&v=360053511501844 Порошенко дзвонить Тимуру Хромаєву
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09.05.2020 11:41 Ответить
А что такое реформа? Волшебная палочка или законодательные изменения, которые необходимо претворить в жизнь?
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09.05.2020 13:16 Ответить
наверное воторое
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09.05.2020 13:46 Ответить
Потому и хотят оставить реформированные Портновым, под убийцу-Януковича, суды, изображая реформы волшебной палочкой, иначе, по плану реформ, низовые звенья судов уже должны были начать реформировать, нынешнюю власть они, очевидно, устраивают...
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09.05.2020 13:56 Ответить
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4949
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09.05.2020 12:22 Ответить
Эти клоуны от СН бояться быть смешными, т.к. злость в отношении любого человека (особенно публичного) работает только на пиар. А все они привыкли быть в центре внимания. А вот смех... Поэтому больше хаять Бубочку не буду, т.к. нет смысла. А вот смеяться над недонаполеоном (хотя до Императора, ему вообще никогда не дорасти даже близко во всех смыслах этого слова), скрывающимся от призыва - всегда пожалуйста. Он уже давно уже клоун во всем. Недоросток, недоглавкомверх, недоэкономист, недобизнесмен. Короче, полная пародия на руководителя любого государства.
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09.05.2020 20:14 Ответить
Клас

Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8613
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10.05.2020 22:16 Ответить
 
 