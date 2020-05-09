Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".
Силіконовий диктатор
Реальний план
Читайте також: Уряд пропонує зробити Енергоатом світовим центром криптовалют
Для хорошої людини - не шкода
Читайте також: Єрмак запевнив, що з братом про жодні призначення не говорив: на записах Денис намагався показати те, чого немає в реальності, - "слуга народу" Янченко
Командувати парадом буду Я (с)
Виконавчий комітет реформ проводить опитування!
Секрет розкрито
Соціальна дистанція
Пом'якшення карантину
Читайте також: Відвідування парків, спорт- і дитячих майданчиків, робота терас ресторанів, музеїв, діяльність адвокатів і нотаріусів, - що офіційно дозволив Кабмін з 11 травня. ІНФОГРАФІКА
М̶и̶к̶о̶л̶а̶ ̶Я̶н̶о̶в̶и̶ч̶ Шмигаль озвучив таємний іноваційно-антикризовий план створення 50 000 нових робочих місць
Читайте також: Плану немає, є мрія, - "слуга народу" Лерос про заяву Шмигаля щодо створення в травні 500 тис. робочих місць
Читайте також: Кабмін працює над створенням 500 тис. робочих місць, які допоможуть людям протриматися під час карантину. Зарплата - 6-8 тис. грн, - Шмигаль
Зовсім людей заплутали...
Спадкоємець
Більше фотошопів дивіться тут.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles/status/1258761998847926272 17 ч
Дубинский сбежит в Румынию, Зеленский в Тамбов, Арахамия в Абхазию, Ермаки в Приднестровье. Печалит одно - 40% снова никуда не побегут и останутся с нами.