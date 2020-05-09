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Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ".

Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Силіконовий диктатор

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Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Реальний план

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Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Для хорошої людини - не шкода

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Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Командувати парадом буду Я (с)

Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Виконавчий комітет реформ проводить опитування!

Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Секрет розкрито

Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Соціальна дистанція

Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Пом'якшення карантину

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Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

М̶и̶к̶о̶л̶а̶ ̶Я̶н̶о̶в̶и̶ч̶ Шмигаль озвучив таємний іноваційно-антикризовий план створення 50 000 нових робочих місць

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Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Зовсім людей заплутали...

Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Спадкоємець

Більше фотошопів дивіться тут.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) карантин (18172) путін володимир (23821) Саакашвілі Міхеіл (2155) фотожаба (13864) Шмигаль Денис (4574)


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Топ коментарі
+59
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7870
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09.05.2020 10:06
+53

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9503
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09.05.2020 10:06
+50
Ключник-це несмак. І де наш головний румунеску Дубінеску ?
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1202

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 733

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9482

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2323
показати весь коментар
09.05.2020 10:10
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Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2937
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09.05.2020 10:04 Відповісти
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4079
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09.05.2020 10:34 Відповісти
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2537
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09.05.2020 10:35 Відповісти
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2463
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09.05.2020 10:36 Відповісти
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4967
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09.05.2020 10:39 Відповісти
Лучший коммент.
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09.05.2020 11:46 Відповісти
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1210
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09.05.2020 10:05 Відповісти
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7870
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09.05.2020 10:06 Відповісти
Саша, иди на*xep, но пишиещё.
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09.05.2020 13:52 Відповісти

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9503
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09.05.2020 10:06 Відповісти
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9851
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09.05.2020 10:07 Відповісти
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1352
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09.05.2020 10:10 Відповісти
Ключник-це несмак. І де наш головний румунеску Дубінеску ?
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1202

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 733

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9482

Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2323
показати весь коментар
09.05.2020 10:10 Відповісти
Аааааа, порвало
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09.05.2020 10:29 Відповісти
https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles

https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles Хроники Хунты https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles @JuntaChronicles https://mobile.twitter.com/JuntaChronicles/status/1258761998847926272 17 ч

Дубинский сбежит в Румынию, Зеленский в Тамбов, Арахамия в Абхазию, Ермаки в Приднестровье. Печалит одно - 40% снова никуда не побегут и останутся с нами.
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09.05.2020 11:09 Відповісти
Ніхто нікуди не буде бігти, щоб вас всіх покорчило.
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09.05.2020 13:55 Відповісти
тоді будуть висіти.
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09.05.2020 14:58 Відповісти
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6328
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09.05.2020 10:11 Відповісти
Силиконовый диктатор, секрет назначения Саакашвили, инновационно-антикризисный план. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3342
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09.05.2020 10:12 Відповісти
Зачет.
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09.05.2020 10:15 Відповісти
сегодня ударные фотожабы!.. класс!
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09.05.2020 10:20 Відповісти
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 741 Ну шо там парад российских войск в Бресте завершился? ,Ева не в Бресте ,а в Минске.
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09.05.2020 10:41 Відповісти
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3591
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09.05.2020 12:54 Відповісти
То что Путен идёт первым, это правильно....а то уже совсем палевно было бы хотя с другой стороны, это можно расценить как благодарность спонсору
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09.05.2020 10:53 Відповісти
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2555
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09.05.2020 11:03 Відповісти
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7958
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09.05.2020 12:31 Відповісти
Фразу Порошенко "Кому тут б... реформ не хватает" приписали Саакашвили. https://www.facebook.com/EuroMaydan/videos/360053511501844/?t=2&v=360053511501844 Порошенко дзвонить Тимуру Хромаєву
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09.05.2020 11:41 Відповісти
А что такое реформа? Волшебная палочка или законодательные изменения, которые необходимо претворить в жизнь?
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09.05.2020 13:16 Відповісти
наверное воторое
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09.05.2020 13:46 Відповісти
Потому и хотят оставить реформированные Портновым, под убийцу-Януковича, суды, изображая реформы волшебной палочкой, иначе, по плану реформ, низовые звенья судов уже должны были начать реформировать, нынешнюю власть они, очевидно, устраивают...
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09.05.2020 13:56 Відповісти
Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4949
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09.05.2020 12:22 Відповісти
Эти клоуны от СН бояться быть смешными, т.к. злость в отношении любого человека (особенно публичного) работает только на пиар. А все они привыкли быть в центре внимания. А вот смех... Поэтому больше хаять Бубочку не буду, т.к. нет смысла. А вот смеяться над недонаполеоном (хотя до Императора, ему вообще никогда не дорасти даже близко во всех смыслах этого слова), скрывающимся от призыва - всегда пожалуйста. Он уже давно уже клоун во всем. Недоросток, недоглавкомверх, недоэкономист, недобизнесмен. Короче, полная пародия на руководителя любого государства.
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09.05.2020 20:14 Відповісти
Клас

Силіконовий диктатор, секрет призначення Саакашвілі, інноваційно-антикризовий план. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8613
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10.05.2020 22:16 Відповісти
 
 