Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії, ексглаву ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ.

Відповідний указ № 169/2020 "Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ" президент підписав 7 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни", – зазначив Зеленський.

Заступником голови Виконавчого комітету реформ цим самим указом призначено Олександра Ольшанського.

Документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Раніше про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.