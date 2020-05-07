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Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського

Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський призначив колишнього президента Грузії, ексглаву ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду голови Виконавчого комітету реформ.

Відповідний указ № 169/2020 "Питання Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ" президент підписав 7 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

"Щиро вітаю Міхеіла Ніколозовича з новим відповідальним викликом. Вірю, що він зможе надати імпульс Національній раді реформ та допоможе в здійсненні важливих змін у житті країни", – зазначив Зеленський.

Заступником голови Виконавчого комітету реформ цим самим указом призначено Олександра Ольшанського.

Документом вносяться зміни до указів Глави держави щодо єдиної державної політики реформ в Україні, забезпечення діяльності Національної ради реформ і Виконавчого комітету реформ та положення про Національну раду реформ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Читайте також: Саакашвілі підтвердив, що його призначать до Нацради реформ: "Главою виконавчого комітету, а не секретарем"

Раніше про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Саакашвілі Міхеіл (2155) наказ (445)


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Топ коментарі
+55
А зачем зебилы взяли к себе уголовника наркомана? Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, - указ Зеленского - Цензор.НЕТ 9917
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07.05.2020 20:47 Відповісти
+47
Ура! Міхо коло корита! Тепер буде...а що він буде робити?
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07.05.2020 20:45 Відповісти
+43
Союз меча и орала...
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07.05.2020 20:47 Відповісти
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недовго тобі лишилось тут срати
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07.05.2020 23:08 Відповісти
сереш-ти...а я-пишу...довбень...
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07.05.2020 23:12 Відповісти
Прєдісполкома...
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07.05.2020 23:03 Відповісти
тепер оманському ішаку і карлсону треба дати ще сто днів😁 а ****, зебіли нємножко подождут
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07.05.2020 23:06 Відповісти
всё что надо знать про рехвормы от Зе...
https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/mvf-otkazalsya-ot-dolgosrochnoj-programmyi-s-ukrainoj.htm
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07.05.2020 23:11 Відповісти
зараз почнеться період лизання дупи зеленського, ну й гавкання на Пороха.
Одночасно пошук - де що вкрасти.
Коли стикнеться з інтересами інших зелених дерибаншиків, почнеться сезон срачки й бризкання слиною...
а потім його викинуть, можливо прямо до Грузії, й вже покличуть мєртвєтчука у рехворматори...
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07.05.2020 23:21 Відповісти
Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 6249
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07.05.2020 23:24 Відповісти
два клоуна-дебила это не сила. это- псдц.
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07.05.2020 23:31 Відповісти
Реформи заради реформ, або В чому геній Саакашвілі

https://zik.ua/blogs/reformy_zarady_reform_abo_v_chomu_henii_saakashvili_966291
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07.05.2020 23:33 Відповісти
Призначення Саакашвілі в уряд України Грузія може оцінити як «недружній крок» - посол
Можливе призначення колишнього президента Грузії й ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ може бути сприйняте у Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок, заявив посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
«Міхеїла Саакашвілі визнала Грузинська держава, грузинське правосуддя винним, і його оголошено в https://www.radiosvoboda.org/a/saakashvili-hruzija/29974803.html міжнародний розшук .
Свого часу було звернення до української сторони про затримання і передання Міхеїла Саакашвілі в Грузію, і було передано матеріали порушених кримінальних справ ...
Крім того, варто нагадати, що ця людина неодноразово закликала повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом.
На тлі всього викладеного можливе призначення пана Саакашвілі з великою ймовірністю буде сприйняте у Тбілісі, як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок», - сказав він.
Шарашенідзе наголосив, що українська сторона поінформована про ставлення Грузії до цього питання.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pryznachennya-saakashvili-reaktsia-tbilisi/30574271.html
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07.05.2020 23:43 Відповісти
Якщо в Грузії тепер такий уряд, як в нас, то його треба... А взагалі, не будемо лізти до грузинів з порадами - у самих мільйони гілляк пустують
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08.05.2020 00:01 Відповісти
То хай і грузин не лізе до нас с порадами
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08.05.2020 00:08 Відповісти
В принципе пофих какая у него национальность. Другое дело, что не думаю, что его туда реально чтото делать назначили. Так, тянут время и замыливают людям глаза.
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08.05.2020 11:37 Відповісти
Що це таке куме?!
-Походу зрада як вона э.
-Ключи вiд лiтака де?Треба цветы полить в садибi на Майорке.
-Сиди де сидел.Ми покажем гастролёрам хто тут хто.Объявляю мобилизацию.
Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 4015
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07.05.2020 23:54 Відповісти
Тримайся, Україно, карлсончик прилетів рехворми творити
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07.05.2020 23:59 Відповісти
він пропелером ЗЕгівно на рехворми перекрутить
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08.05.2020 00:17 Відповісти
Вибуховий темперамент Саакашвілі, плюс робота не на результат, а на піар - усе це призведе до негативних наслідків.
Це піде в мінус і Шмигалю, і Зеленському, і країні».
Колись Порошенко сказав, мовляв, яких іще реформ вам не вистачає?
Призначення Саакашвілі можна перефразувати таким чином - яких іще шоу вам не вистачає?
А з шоу, чесно кажучи, перебор.
Два артисти на чолі держави - це вже занадто. Болівар не витримає двох.
Хтось із них все-таки буде примою, а хтось просто балериною».
Можемо отримати ситуацію, коли підсилення легітимності президента екс-президентом іншої держави спричинить появу двох напівлегітимних напівпрезидентів
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08.05.2020 00:07 Відповісти
результат за 10 лет правления ВВП вырос в 4.3 раза, бюджет 12 раз, коррупуия на уровне Швейцарии
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08.05.2020 00:09 Відповісти
ты бы геноцвали, лучше съездил бы в Грузию и своими глазами посмотрел на "Мишкино чудо" и поспрашивал самих грузин о нем.
Мои разговоры с грузинами о нем были проходили по схеме:

"Да, Михо конечно, НО (!!!!!) ....."

а "НО" это пиар, самовлюбленность, волюнтаризм и, извините, прямой уголовный беспредел

в итоге по данным ВВП и т.д. Грузии сейчас вроде как бы такое как в Украине, но нищета несчастного и любимого мною грузинского народа ужасает, на порядок, больше чем в Украине

почему так - сам не знаю до сих пор.....
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08.05.2020 00:28 Відповісти
В бытность Президента Грузии каци Саакашвили сдал Мордору за пять дней 20% территории Сакартвело под контроль Путина, а теперь прячется от «реформированных» им же судов. Правительство Михо привело Джорджию к экономической и социальной катастрофе и оставило после себя многомиллиардный долг, который населению Грузии придётся выплачивать десятки лет.
Грузинскому «реформатору» нельзя доверять никакой пост в украинском Правительстве. Украине не нужен второй велосипедист, который будет отводить украинские войска с укрепленных позиций в чистое поле под обстрелы российских православных оккупантов. Боливар не выдержит двоих.
Постоянный клиент киевского ресторана «СУЛУГУНИ» ბატონი, в сопровождении «группы поддержки», в которой были замечены «газовая принцесса»,Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Мустафа Найем и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко с дракой прорывали Государственную границу Украины и при этом нанесли телесные повреждения украинским пограничникам. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки граждан, через государственную границу Украины, но до суда дело не дошло.
Если бы в Украине было проукраинское, а не проеврейское Правительство, то «кавказский гастролер» сидел бы не в Раде, а в буцегарне. Не имея на руках решения суда «парашютист» из Тбилиси с группой единомышленников с помощью экскаватора развалил на одесских склонах забор на усадьбе экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого.
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08.05.2020 11:30 Відповісти
Саакашвили - единственная надежда Украины
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08.05.2020 00:08 Відповісти
Не приведи Господь!
До чего ж украинцы себя не уважают
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08.05.2020 00:10 Відповісти
с чего бы то?
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08.05.2020 01:12 Відповісти
да украинцы себя не уважают что позваляют обворовывать себя уже 30 лет - только Саакашвили может это остановить, к сожаленю других политиков нет,
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08.05.2020 01:19 Відповісти
УВАГА! Горiлки тут нема! Намалювались тролі з фсб. Росiйськомовний тролль андруша на Фронт «повар путина» (в мiру - «недопалок»). Кожен день працює по 8 годин i залишае лайно на Цензоре.НЕТ.
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
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08.05.2020 11:33 Відповісти
Неужели, сам великий и неповторимый реформатор всех времён и народов на цензор пожаловал. Михо привет.
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08.05.2020 15:57 Відповісти
еге, ідінствєнная надєжда зєзіка, бо з зєзіком у світі ніхто серйозний розмовляти не хоче, а з отетім - может бить...
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08.05.2020 11:01 Відповісти
Так поцілуй його в сраку.
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08.05.2020 11:31 Відповісти
ЛОЛ. Тогда дела плохи... лохи.... лохи....
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08.05.2020 11:39 Відповісти
Миша, с оху афигенной посадой тебя !
Ливрею и шитый золотом камзол уже выдали ?
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08.05.2020 00:15 Відповісти
прислонили таки Мишку куда-то!
слава Богу!
вся Украина за тебя, Миша, уже снервилась!
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08.05.2020 00:19 Відповісти
что? не терпится и ему зряплату выдать со своего кармана?)
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08.05.2020 02:21 Відповісти
Зеля уже заказал. Скоро Михо займет свое место, когда пошьют. Будет ЗЕле двери в ОП открывать.
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08.05.2020 11:33 Відповісти
Опять будут грабить. Еще одного реформатора Украина может не выдержать.
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08.05.2020 00:22 Відповісти
Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 1072
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08.05.2020 12:31 Відповісти
Ну ок. А где можно ознакомиться с программой реформ?

С описанием конкретным, что нужно сделать (цель).

С указанием, кто это должен делать или организовать (ответственные).

С обозначением даты, когда это должно быть выполнено (сроки).

Это же вроде несложно составить? Программу, так ее.
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08.05.2020 01:11 Відповісти
Нетути праграммы. Есть чувак, которого назначили на пост, а зачем, нам неведомо
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08.05.2020 11:40 Відповісти
Из Саакашвили сделают козла отпущения, если провалится...все неудачи на него и спихнут. Потом уголовное дело на него еще заведут.)) Лучше бы Сака...не связывался с этими профанами, некомпетентными Зе-клоунами у власти.
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08.05.2020 02:25 Відповісти
С "профессиональными" жуликами он уже связывался, что аж по крышам гоняли, так что всё норм будет.
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08.05.2020 02:56 Відповісти
А как у Саакашвили может хоть что-то получится? Что бы что-то получилось, нужно иметь рычаги влияния .
Что это за совет по реформам такой? Никогда раньше не слышал.
На этой должности ни у кого ничего не выйдет, должность такая - бесполезная говорилка и разбазаривание денег налогоплательщиков
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08.05.2020 08:39 Відповісти
В этом просматривается какой-то смысл. Гончарук сказал, что Зеля - идиот. И этот идиот спихнул тотальные провалы на Гончарука. и замечу, у лохов это проканало, рейтинг приписдента не упал. А теперь у него аж 2 козла. Отпущения. И оба как специалисты - говно. Через пару месяцев они обосрутся, ЗЕля их с позором выгонит а сам опять будет на белом коне. Опечатка. На ЗЕленом коне.
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08.05.2020 11:39 Відповісти
Итак, назначили. Почему? Все банально просто.
Не разбираем Михо. Здесь ясен пень, ни один уважающий себя человек не пойдет в эту власть без гарантий, что ему не будут мешать. Эти "никому и ничего не должны", а значит гарантий не дают. Поэтому здесь нужен, как говорит Евгений Вольнов, ГЛУБОКИЙ. Ну, конечно, конформизм. А вы что подумали?
------------------------------------------
Так почему же Саакашвили назначили?
Вспоминаем как у нас при некомпетентной власти исторически сложилось, начиная с 90-х до настоящего события с Михо:
1/ Помните прецедентное право, когда решения одних брались за основу другими. Так и в нашем случае, когда Янукович взял Пороха, чтобы иметь лицо на международной арене и, уже даже невтихаря, позволить себе "потрошить" страну. Да, Порох фигура в мире уважаемая, но это не спасло Януковича от краха его политики. Теперь взяли Михо для тех же целей.
2/ Помните игру в наперстки? Ты думешь там сокровище, а на поверку - всегда пустое место. Здесь же роль сокровища, пусть и мнимого, играет Михо. Пустое место вполне конкретно - это невыполнение обязательств перед МВФ. Но, не думаю, что с МВФ пройдет кидалово, это не уже не наперстки, а ловленный мизер.
------------------------------------------
Так уж у нас исторически сложилось, к сожалению.
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08.05.2020 04:02 Відповісти
Сейчас нужен тот кто разрубит этот гордиев узел проблем. Все зависит от зели даст ли он ему шанс и уйдет в сторону или будет путаться под ногами. Если слуги будут против то перевыборы.
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08.05.2020 04:10 Відповісти
Михо - никто. У него нет НИЧЕГО. Ни партии, ни бабок, ни медиаподдержки, ни комманды, вообще ничего. И никто ему их не даст. Будет ходить на ящик и базарить, информволну разгонять
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08.05.2020 11:43 Відповісти
Никто это ляшко что первый что второй. А Михо последний шанс для зели.
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08.05.2020 11:53 Відповісти
Мне тоже надеятся хочется, но давай реалистами будем: вопрос же не в том, что зе!ля пытался чтото сделать, но у него както не выходит, или чтото типа того, и вот ему нужен в команду человек способный справиться с вызовами. Зе!ля и не пытался ничего делать. Что он делал по новому? Столько было возможностей. Он делает все наоборот тому, что обещал, не будем уже повторяться в чем именно, все и так знают. Нужен былбы ему последний шанс, то дал бы Карлсону премьера. А так кем он его сделал? Да никем: главой какогото там совета. Типа совет по правам человека при путине... Я реально больше на Пороха надеюсь, тот вытягивал страну в такой тяжелый период...
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08.05.2020 14:33 Відповісти
Какой шанс? Для кого? А не кажется вам странным, что зеленский не зря это чудило сюда впустило. Может договоняки? А то как-то странно, никак не могли место этому чучелу найти. А так старались, что аж вице-премера по реформам должность придумали. Дебилы, ***.
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08.05.2020 16:08 Відповісти
миша без бутылки воды и крыши на сброс и решительным желанием стать гарабцом и полететь?
а потом передумать и полететь в Голландию? - недосаток коки....
два зеленых нашли друга по носу - **** тут...
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08.05.2020 04:14 Відповісти
Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 3234

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08.05.2020 05:11 Відповісти
Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 3003
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08.05.2020 05:20 Відповісти
Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 7599
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08.05.2020 11:18 Відповісти
Чимсь Міхо нагадує вісьлюка, що вміє говорити якого карлик лорд вигнав з його домівки в зелене болото Шрека.
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08.05.2020 06:03 Відповісти
Той вiслюк був розумннiщий.
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08.05.2020 16:10 Відповісти
Господин президент,это полумеры. Надо человеку дать власть. Это фикция,не обладая властью ничего нельзя сделать. Даже обладая ее многие ничего не могут и не хотят. Дайте ему премьера! Или хотя бы генпрокурора!
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08.05.2020 06:06 Відповісти
Все правильно. Михо - нищий никто. Потому вывод: все, что он сможет - разгонять информволну.
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08.05.2020 11:46 Відповісти
таки оманский недоносок трудоустроил этого грузинского карлсона
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08.05.2020 06:22 Відповісти
У кацапских троллей истерика, значит на правильном пути, Саакашвили всем ещё покажет как надо любить Украину.
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08.05.2020 07:09 Відповісти
ЛОЛ. Уверен, что нет
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08.05.2020 11:46 Відповісти
Перша реформа-мальдівська шлюха на палі,друга-трупанчук з бойкаю на шибениці.Ну і трейтя-Міхо президент!(між ділом бздюлю на качанівку повернути.)
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08.05.2020 07:22 Відповісти
Сначала вас нужно транквилизаторами обеспечить. Сильнодействующими.
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08.05.2020 11:47 Відповісти
КаКцапе,для тебе транквілізатор персАнальний,шкіряний!
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08.05.2020 19:02 Відповісти
Все в обычном стиле тамбовско-рязанского мокшанского бота... Скучно и банально...Нету тонкости и простора для дискуссии... Бот выродился нынче и измельчал...
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08.05.2020 20:02 Відповісти
Ти самокритична шлюшко.
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08.05.2020 20:21 Відповісти
ХОЧУ сердечно поздравить Порошенка и Авакова с назначением Саакашвили.
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08.05.2020 07:31 Відповісти
Аваков (если он вообще жив) уже в Милане (вылетел самолетиком с мед работниками), а Порошенко с Турчиновым и Наевым сидят на берегу реки и смотрят, как "реформаторы", один за другим, плывут брюшком вверх. Хорошо сидят, и я тоже сижу, наслаждаюсь.

Не забывайте: Денег Ротшильды никогда не дают, Ротшильды деньги только выкачивают.
"И хорошего настроения"(С)
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08.05.2020 07:50 Відповісти
Буде багато метушні і різного інформаційного сміття. Але діра в бюджеті в 300млрд. гр. буде збільшуватись. Може Міхо - просто прикриття, щоб люди весь негатив майбутнього колапсу економіки кидали в Міхо?
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08.05.2020 08:22 Відповісти
Дыра росла потому, что давали во-первых ворам, а во-вторых нормальных сумм не давали. Если дать человеку 1000 грн. он бизнес на них не откроет, а проест. А если дать в 100 раз больше, например хотя бы фермеру, он найдет куда их применить с пользой. То же самое и в масштабах страны.
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08.05.2020 10:14 Відповісти
Что зеленские, ермаки собираются делать с:
50 тыс. личного состава террористов днр+лно.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-резников, сивох и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к бойне.
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08.05.2020 08:25 Відповісти
Выходит из кабинета Саакашвили подчиненный. Весь расстроенный.
Секретарша сочувственно:
- Что, орал?
- Нет, анал
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08.05.2020 08:33 Відповісти
Вот и посмотрим какофф он великий реформатор - реформы к слову он будет ставить на вас - прикольно, понаблюдаем.
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08.05.2020 09:25 Відповісти
от интерсно саака бровист или визажист?
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08.05.2020 09:52 Відповісти
Наконец-то свершилось! Рейтинг Зеленского в моих глазах вырос до 75%! После назначения Сакварелидзе будет все 100%! Страна ждет перемен! Саакашвили - полное доверие
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08.05.2020 09:55 Відповісти
Всероссийский центральный исполнительный комитет Советов рабочих и солдатских депутатов (украинских)
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08.05.2020 10:01 Відповісти
Давай Михо, дави коррупционеров, как блох.
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08.05.2020 10:05 Відповісти
фсб цеглину в#с#р@є, судячи з коментарів.
зверніть увагу, це пізнавально
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08.05.2020 10:07 Відповісти
Украину спасут только тотальная зачистка ВР и АП MiniGUNом
До жепы этот михо,систему он не сломает..
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08.05.2020 11:07 Відповісти
Это для тех, кто думал что последний год - это и был цирк с клоунами...
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08.05.2020 11:27 Відповісти
Наши твари подставят , Михаила . Тут болото такое . что без пожизненных не как . А Зеля на это не способен .
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08.05.2020 12:30 Відповісти
Та після ОДА надайте цьому пану Саакашвілі в Україні будь-яку посаду та будь-які повноваження - наслідки будуть однакові: від'ємні або дорівнюватимуть нулю. Істерики, звинувачення, бешкети - неодмінно.
Треба сказати, що пану Зеленському та його команді в сенсі реформ не допоможе ніщо. Бо: 1.не вміють; 2.ціль інша - сдати Україну.
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08.05.2020 12:41 Відповісти
Вітаю Саакашвілі із посадою в уряді
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08.05.2020 12:47 Відповісти
Саакашвілі призначили головою Виконавчого комітету реформ, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 3036
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08.05.2020 13:28 Відповісти
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии, экс-главу ОГА Михеила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ. Источник: https://censor.net/n3194141

Цирк продовжується, зіц председателя вибрано, контора "Рога та Копита" працює
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08.05.2020 14:37 Відповісти
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