Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, - указ Зеленского

Президент Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии, экс-главу ОГА Михеила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ.

Соответствующий указ № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ" президент подписал 7 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.

Заместителем председателя Исполнительного комитета реформ этим же указом назначен предприниматель Александр Ольшанский.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

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Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.

28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.

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