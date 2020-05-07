Саакашвили назначен главой Исполнительного комитета реформ, - указ Зеленского
Президент Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии, экс-главу ОГА Михеила Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ.
Соответствующий указ № 169/2020 "Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ" президент подписал 7 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.
"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.
Заместителем председателя Исполнительного комитета реформ этим же указом назначен предприниматель Александр Ольшанский.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Ранее о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.
Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.
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Сообщалось, что Рада может голосовать за назначение экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра по вопросам реформ во вторник или среду, 28-29 апреля.
Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе заявил, что возможное назначение бывшего президента Грузии (2004-2013 гг.), экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили на должность вице-премьер-министра Украины по реформам с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подтвердил, что посла Грузии могут отозвать из Украины в случае назначения Михеила Саакашвили вице-премьером украинского правительства.
28 апреля стало известно, что Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михеила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам. Назначение Михеила Саакашвили во фракции "Слуга народа" заблокировано.
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https://www.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/mvf-otkazalsya-ot-dolgosrochnoj-programmyi-s-ukrainoj.htm
Одночасно пошук - де що вкрасти.
Коли стикнеться з інтересами інших зелених дерибаншиків, почнеться сезон срачки й бризкання слиною...
а потім його викинуть, можливо прямо до Грузії, й вже покличуть мєртвєтчука у рехворматори...
https://zik.ua/blogs/reformy_zarady_reform_abo_v_chomu_henii_saakashvili_966291
Можливе призначення колишнього президента Грузії й ексголови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ може бути сприйняте у Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок, заявив посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».
«Міхеїла Саакашвілі визнала Грузинська держава, грузинське правосуддя винним, і його оголошено в https://www.radiosvoboda.org/a/saakashvili-hruzija/29974803.html міжнародний розшук .
Свого часу було звернення до української сторони про затримання і передання Міхеїла Саакашвілі в Грузію, і було передано матеріали порушених кримінальних справ ...
Крім того, варто нагадати, що ця людина неодноразово закликала повалити легітимно обраний уряд Грузії насильницьким шляхом.
На тлі всього викладеного можливе призначення пана Саакашвілі з великою ймовірністю буде сприйняте у Тбілісі, як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнерства крок», - сказав він.
Шарашенідзе наголосив, що українська сторона поінформована про ставлення Грузії до цього питання.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pryznachennya-saakashvili-reaktsia-tbilisi/30574271.html
-Походу зрада як вона э.
-Ключи вiд лiтака де?Треба цветы полить в садибi на Майорке.
-Сиди де сидел.Ми покажем гастролёрам хто тут хто.Объявляю мобилизацию.
Це піде в мінус і Шмигалю, і Зеленському, і країні».
Колись Порошенко сказав, мовляв, яких іще реформ вам не вистачає?
Призначення Саакашвілі можна перефразувати таким чином - яких іще шоу вам не вистачає?
А з шоу, чесно кажучи, перебор.
Два артисти на чолі держави - це вже занадто. Болівар не витримає двох.
Хтось із них все-таки буде примою, а хтось просто балериною».
Можемо отримати ситуацію, коли підсилення легітимності президента екс-президентом іншої держави спричинить появу двох напівлегітимних напівпрезидентів
Мои разговоры с грузинами о нем были проходили по схеме:
"Да, Михо конечно, НО (!!!!!) ....."
а "НО" это пиар, самовлюбленность, волюнтаризм и, извините, прямой уголовный беспредел
в итоге по данным ВВП и т.д. Грузии сейчас вроде как бы такое как в Украине, но нищета несчастного и любимого мною грузинского народа ужасает, на порядок, больше чем в Украине
почему так - сам не знаю до сих пор.....
Грузинскому «реформатору» нельзя доверять никакой пост в украинском Правительстве. Украине не нужен второй велосипедист, который будет отводить украинские войска с укрепленных позиций в чистое поле под обстрелы российских православных оккупантов. Боливар не выдержит двоих.
Постоянный клиент киевского ресторана «СУЛУГУНИ» ბატონი, в сопровождении «группы поддержки», в которой были замечены «газовая принцесса»,Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, Мустафа Найем и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко с дракой прорывали Государственную границу Украины и при этом нанесли телесные повреждения украинским пограничникам. Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту незаконной переправки граждан, через государственную границу Украины, но до суда дело не дошло.
Если бы в Украине было проукраинское, а не проеврейское Правительство, то «кавказский гастролер» сидел бы не в Раде, а в буцегарне. Не имея на руках решения суда «парашютист» из Тбилиси с группой единомышленников с помощью экскаватора развалил на одесских склонах забор на усадьбе экс-нардепа и олигарха Василия Хмельницкого.
До чего ж украинцы себя не уважают
Увага! На цю сторінку приходять «до вітру» тролі ФСБ Пригожина з Пітера, яка розташована за новою адресою: бізнес-центр «Лахта-2» на вулиці Оптика 4, корп.3 і залишають тут своє лайно. Якщо в російськомовному коментарі ви побачите слова «хряк», «соевые», «шоколадный барыга», «Педро», «Липецкая фабрика», «однотуровый», «Вальцман - алкоголик», «панамский офшоренко», «пиндосовская шестерка», «жити по новому», «Мальдiви», «Гнойсман», «Трупчинов», «Сабаков», «Сеня-кролик» тощо, значить у Центрі інформаційних технологій Генерального Штабу інформаційних військ РФ до «роботи» приступила нова зміна. Знищити Україну як незалежну державу - генеральна лінія голодних православних росіян.
охуафигенной посадой тебя !
Ливрею и шитый золотом камзол уже выдали ?
слава Богу!
вся Украина за тебя, Миша, уже снервилась!
С описанием конкретным, что нужно сделать (цель).
С указанием, кто это должен делать или организовать (ответственные).
С обозначением даты, когда это должно быть выполнено (сроки).
Это же вроде несложно составить? Программу, так ее.
Что это за совет по реформам такой? Никогда раньше не слышал.
На этой должности ни у кого ничего не выйдет, должность такая - бесполезная говорилка и разбазаривание денег налогоплательщиков
Не разбираем Михо. Здесь ясен пень, ни один уважающий себя человек не пойдет в эту власть без гарантий, что ему не будут мешать. Эти "никому и ничего не должны", а значит гарантий не дают. Поэтому здесь нужен, как говорит Евгений Вольнов, ГЛУБОКИЙ. Ну, конечно, конформизм. А вы что подумали?
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Так почему же Саакашвили назначили?
Вспоминаем как у нас при некомпетентной власти исторически сложилось, начиная с 90-х до настоящего события с Михо:
1/ Помните прецедентное право, когда решения одних брались за основу другими. Так и в нашем случае, когда Янукович взял Пороха, чтобы иметь лицо на международной арене и, уже даже невтихаря, позволить себе "потрошить" страну. Да, Порох фигура в мире уважаемая, но это не спасло Януковича от краха его политики. Теперь взяли Михо для тех же целей.
2/ Помните игру в наперстки? Ты думешь там сокровище, а на поверку - всегда пустое место. Здесь же роль сокровища, пусть и мнимого, играет Михо. Пустое место вполне конкретно - это невыполнение обязательств перед МВФ. Но, не думаю, что с МВФ пройдет кидалово, это не уже не наперстки, а ловленный мизер.
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Так уж у нас исторически сложилось, к сожалению.
а потом передумать и полететь в Голландию? - недосаток коки....
два зеленых нашли друга по носу - **** тут...
Не забывайте: Денег Ротшильды никогда не дают, Ротшильды деньги только выкачивают.
"И хорошего настроения"(С)
50 тыс. личного состава террористов днр+лно.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров лнр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
Что они будут делать с 2 миллионами сторонниками русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
Что он будет делать с памятниками и бюстами мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
Что они будут делать с военным училищем в днр, выпускающим офицеров лнр+лнр.
сивоха, ермак будут ходить с друзьями из днр+лнр и рф по улице захарченко, гиви, моторолы.
Это не все вопросы.
Ответ есть у ермаков-резников, сивох и компании предателей, пацифистов?
Ответа нет, ведут всех к бойне.
Секретарша сочувственно:
- Что, орал?
- Нет, анал
зверніть увагу, це пізнавально
До жепы этот михо,систему он не сломает..
Треба сказати, що пану Зеленському та його команді в сенсі реформ не допоможе ніщо. Бо: 1.не вміють; 2.ціль інша - сдати Україну.
Цирк продовжується, зіц председателя вибрано, контора "Рога та Копита" працює