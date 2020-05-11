В Киеве полиция разыскивает 10-летнего мальчика (обновлено). ФОТО

В Киеве 10-летний мальчик ушел из дома и не вернулся. Правоохранители начали поиск ребенка. Впоследствии стало известно, что полиции удалось найти мальчика.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В Дарницкое управление полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении ребенка. Ее сын 10 мая около 12.00 ушел из места жительства на улице Ларисы Руденко и до настоящего времени не вернулся. Свой мобильный телефон мальчик оставил дома", - говорится в сообщении.

Поиск ребенка начали работники ювенальной превенции, других служб территориальной полиции и дополнительные наряды полиции.

Отмечается, что разыскивается: Гиньга Андрей Ярославович, 02.03.2010 года рождения, ученик 3-го класса общеобразовательной школы.

Приметы: на вид 10-11 лет, рост 140 см, худого телосложения, волосы темно русые, короткие, глаза голубые.

Был одет: серые брюки, спортивная кофта синего цвета с зелеными вставками на плечах (рукавах), с правой стороны вертикальная надпись белыми буквами, на голове - зеленая кепка с красной вставкой в ​​передней части и темные кроссовки. Имел с собой небольшой полиэтиленовый пакет белого цвета с розовым узором.

Правоохранители обращаются к гражданам, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, с просьбой сообщить в полицию по телефонам: (063) 064 08 44 или 102.

Впоследствии полиция сообщила, что правоохранители 11 мая нашли пропавшего 10-летнего мальчика и передали ребенка матери. Там отметили, что противоправных действий против малолетнего не совершено.

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