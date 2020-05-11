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В Киеве полиция разыскивает 10-летнего мальчика (обновлено). ФОТО

В Киеве 10-летний мальчик ушел из дома и не вернулся. Правоохранители начали поиск ребенка. Впоследствии стало известно, что полиции удалось найти мальчика.

Об этом сообщает полиция Киева, передает Цензор.НЕТ.

"В Дарницкое управление полиции обратилась местная жительница с заявлением об исчезновении ребенка. Ее сын 10 мая около 12.00 ушел из места жительства на улице Ларисы Руденко и до настоящего времени не вернулся. Свой мобильный телефон мальчик оставил дома", - говорится в сообщении.

В Киеве полиция разыскивает 10-летнего мальчика (обновлено) 01

Поиск ребенка начали работники ювенальной превенции, других служб территориальной полиции и дополнительные наряды полиции.

Отмечается, что разыскивается: Гиньга Андрей Ярославович, 02.03.2010 года рождения, ученик 3-го класса общеобразовательной школы.

В Киеве полиция разыскивает 10-летнего мальчика (обновлено) 02

Приметы: на вид 10-11 лет, рост 140 см, худого телосложения, волосы темно русые, короткие, глаза голубые.

Был одет: серые брюки, спортивная кофта синего цвета с зелеными вставками на плечах (рукавах), с правой стороны вертикальная надпись белыми буквами, на голове - зеленая кепка с красной вставкой в ​​передней части и темные кроссовки. Имел с собой небольшой полиэтиленовый пакет белого цвета с розовым узором.

В Киеве полиция разыскивает 10-летнего мальчика (обновлено) 03

Правоохранители обращаются к гражданам, кто обладает информацией о местонахождении мальчика, с просьбой сообщить в полицию по телефонам: (063) 064 08 44 или 102.

Впоследствии полиция сообщила, что правоохранители 11 мая нашли пропавшего 10-летнего мальчика и передали ребенка матери. Там отметили, что противоправных действий против малолетнего не совершено.

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Автор: 

дети (6612) Киев (25796) несовершеннолетние (93) Нацполиция (16608) розыск (844)


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Боже, поможи
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11.05.2020 12:51 Ответить
Кудись він зібрався з речами. Це вже серйозно.
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11.05.2020 13:08 Ответить
"мальчик" скорее всего явлется разносчиком ковід-19.
кто увидит- наверните лопатой.
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11.05.2020 13:10 Ответить
слава богу не повторил судьбу андрюши ющинского
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11.05.2020 13:33 Ответить
Если за ребенком не следить - смотреть, то маемо...
А потом появляются вопросы типа "не всем дано хорошо учиться", " как же так получилось, что тебя осудили", "зачем ты пьешь за рулём", и т.п.
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11.05.2020 13:44 Ответить
будущий гопник
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11.05.2020 15:04 Ответить
 
 