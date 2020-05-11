У Києві поліція розшукує 10-річного хлопчика (оновлено). ФОТО

У Києві 10-річний хлопчик пішов з дому і не повернувся. Правоохоронці почали пошук дитини. Згодом стало відомо, що поліції вдалося знайти хлопчика.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

"До Дарницького управління поліції звернулася місцева жителька із заявою про зникнення дитини. Її син 10 травня близько 12.00 пішов з місця проживання на вулиці Лариси Руденко і до тепер не повернувся. Свій мобільний телефон хлопчик залишив удома", - йдеться в повідомленні.

Пошук дитини почали працівники ювенальної превенції, інших служб територіальної поліції і додаткові наряди поліції.

Зазначається, що розшукується: Гіньга Андрій Ярославович, 02.03.2010 року народження, учень 3-го класу загальноосвітньої школи.

Прикмети: на вигляд 10-11 років, зріст 140 см, худорлявої статури, волосся темнорусяве, коротке, очі блакитні.

Був одягнений: сірі штани, спортивна кофта синього кольору з зеленими вставками на плечах (рукавах), з правого боку вертикальний напис білими літерами, на голові - зелена кепка з червоною вставкою в передній частині і темні кросівки. Мав із собою невеликий поліетиленовий пакет білого кольору з рожевим візерунком.

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місцезнаходження хлопчика, з проханням повідомити в поліцію за телефонами: (063) 064 08 44 або 102.

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Згодом поліція повідомила, що правоохоронці 11 травня знайшли зниклого 10-річного хлопчика і передали дитину матері. Там зазначили, що протиправних дій проти малолітнього не вчинялося.