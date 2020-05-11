УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12979 відвідувачів онлайн
Новини Фото
10 529 6

У Києві поліція розшукує 10-річного хлопчика (оновлено). ФОТО

У Києві 10-річний хлопчик пішов з дому і не повернувся. Правоохоронці почали пошук дитини. Згодом стало відомо, що поліції вдалося знайти хлопчика.

Про це повідомляє поліція Києва, передає Цензор.НЕТ.

"До Дарницького управління поліції звернулася місцева жителька із заявою про зникнення дитини. Її син 10 травня близько 12.00 пішов з місця проживання на вулиці Лариси Руденко і до тепер не повернувся. Свій мобільний телефон хлопчик залишив удома", - йдеться в повідомленні.

У Києві поліція розшукує 10-річного хлопчика (оновлено) 01

Пошук дитини почали працівники ювенальної превенції, інших служб територіальної поліції і додаткові наряди поліції.

Зазначається, що розшукується: Гіньга Андрій Ярославович, 02.03.2010 року народження, учень 3-го класу загальноосвітньої школи.

У Києві поліція розшукує 10-річного хлопчика (оновлено) 02

Прикмети: на вигляд 10-11 років, зріст 140 см, худорлявої статури, волосся темнорусяве, коротке, очі блакитні.

Був одягнений: сірі штани, спортивна кофта синього кольору з зеленими вставками на плечах (рукавах), з правого боку вертикальний напис білими літерами, на голові - зелена кепка з червоною вставкою в передній частині і темні кросівки. Мав із собою невеликий поліетиленовий пакет білого кольору з рожевим візерунком.

У Києві поліція розшукує 10-річного хлопчика (оновлено) 03

Правоохоронці звертаються до громадян, хто володіє інформацією про місцезнаходження хлопчика, з проханням повідомити в поліцію за телефонами: (063) 064 08 44 або 102.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розшукала 4-річного хлопчика з вадами слуху, який заблукав у лісі

Згодом поліція повідомила, що правоохоронці 11 травня знайшли зниклого 10-річного хлопчика і передали дитину матері. Там зазначили, що протиправних дій проти малолітнього не вчинялося.

Автор: 

діти (5066) Київ (19469) неповнолітні (77) Нацполіція (15173) розшук (651)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже, поможи
показати весь коментар
11.05.2020 12:51 Відповісти
Кудись він зібрався з речами. Це вже серйозно.
показати весь коментар
11.05.2020 13:08 Відповісти
"мальчик" скорее всего явлется разносчиком ковід-19.
кто увидит- наверните лопатой.
показати весь коментар
11.05.2020 13:10 Відповісти
слава богу не повторил судьбу андрюши ющинского
показати весь коментар
11.05.2020 13:33 Відповісти
Если за ребенком не следить - смотреть, то маемо...
А потом появляются вопросы типа "не всем дано хорошо учиться", " как же так получилось, что тебя осудили", "зачем ты пьешь за рулём", и т.п.
показати весь коментар
11.05.2020 13:44 Відповісти
будущий гопник
показати весь коментар
11.05.2020 15:04 Відповісти
 
 