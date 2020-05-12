Двум боевикам "самообороны Севастополя" сообщили о подозрении. ФОТО

Следователи Главного управления полиции в Крыму совместно с прокуратурой автономии сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", которые способствовали оккупации полуострова выполняя "указания" представителей страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

"Подозреваемые входили в состав незаконного вооруженного формирования "Рубеж" в составе так называемой "Самообороны Севастополя", выполняли противоправные приказы главарей указанного формирования и участвовали в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе", - отмечают в полиции.





Смотрите также: В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина. ФОТО

Фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.