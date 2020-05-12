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Новости Фото Оккупация Крыма
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Двум боевикам "самообороны Севастополя" сообщили о подозрении. ФОТО

Следователи Главного управления полиции в Крыму совместно с прокуратурой автономии сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", которые способствовали оккупации полуострова выполняя "указания" представителей страны-агрессора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.

"Подозреваемые входили в состав незаконного вооруженного формирования "Рубеж" в составе так называемой "Самообороны Севастополя", выполняли противоправные приказы главарей указанного формирования и участвовали в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе", - отмечают в полиции.

Двум боевикам самообороны Севастополя сообщили о подозрении 01
Двум боевикам самообороны Севастополя сообщили о подозрении 02

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Фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.

Крым (26437) Нацполиция (16608) город Севастополь (1764)


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Топ комментарии
+3
Не пройшло навіть шести років...
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12.05.2020 14:26 Ответить
+3
А чего весь год подобной публике не вынесли ни одного приговора?
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12.05.2020 14:26 Ответить
+3
Так а зачем морды тушевать?
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12.05.2020 14:40 Ответить
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А чего все шесть лет происходящих событий подобной пубюлике не выносятся приговоры по ст.111 УК Украины?
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12.05.2020 14:24 Ответить
А чего весь год подобной публике не вынесли ни одного приговора?
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12.05.2020 14:26 Ответить
А што, прі вашем Порошенкє лудше било???
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12.05.2020 14:33 Ответить
Не пройшло навіть шести років...
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12.05.2020 14:26 Ответить
Ну, наконец-то. Почему Порошенко со своими марионетками за пять лет не удосужился этого сделать? Зачем покрывал этих боевиков?
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12.05.2020 14:40 Ответить
Ну уж, смотрю, за последний год турборежим прям таки зашкаливает))) А сколько обличительных визгов на стадионе было - и упс, обосрамшись)))
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12.05.2020 15:30 Ответить
Визги до сих пор у петябобиков круглосуточно.
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12.05.2020 15:52 Ответить
Та не, этот визг у ЗЕбилов песней зовётся. А сепары и залетные ольгинские тролли им заунывно подпевают. У вас прекрасный хор сложился)))
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12.05.2020 15:57 Ответить
Порошенко со своими марионетками за пять лет не удосужился этим двум боевикам сообщить о подозрении, а у петябобики в этом винят других. Петя согласился на помилование и амнистию террористов ОРДЛО, а у петябобиков виноваты другие. Петя сдал террористам Дебальцево, а у петябобиков виноваты другие.
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12.05.2020 16:09 Ответить
Ты ничего не попутало, ольгинское? Это же ЗЕдегенерат обменял рашистских военных преступников и их пособников на "таксистов", в последней группе только двое наших военных оказалось... Все, ты показало свое нутро, привет *****
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12.05.2020 16:17 Ответить
Ты ничего не попутало, ольгинское? Прочитай текст Минских соглашений. Это же Петя Порошенко согласился на помилование и амнистию террористов ОРДЛО, на содействие им в трансграничному сотрудничеству с россией. В тексте вообще нет слов касательно ОРДЛО как "оккупированная россией территория Украины", а касательно помилования и амнистии речь идет о лицах" в связи с событиями, имевшими место в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей Украины". А это означает, что
любое лицо, в том числе и российские наемники или военные армии рф, оставшиеся или осевшие в ОРДЛО,
согласно Минским соглашениям имею право на помилование и амнистию. Минские соглашения полностью соответствуют кремлевской тезе о внутреннем конфликте в Украине. Минские соглашения - это акт о капитуляции. Все, ты показало свое нутро, привет *****.
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12.05.2020 17:00 Ответить
Не в тему... Поэтому - свободен, тролляка руцкая. И на прошание: повторять слова собеседника - признак тупости. Ты мне не интересно.
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12.05.2020 17:08 Ответить
Твою капитуляцию я принимаю.
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12.05.2020 17:14 Ответить
Так а зачем морды тушевать?
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12.05.2020 14:40 Ответить
Не можна показувати обличчя цих ублюдків, бо вони можуть засмутитися.
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12.05.2020 14:51 Ответить
и как сообщили..???- в рельсу..???
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12.05.2020 15:15 Ответить
Не понимаю зачем замазывать лица? Ну вон какой он "орел", с автоматом. Страна должна знать в лицо своих "героев".
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12.05.2020 15:45 Ответить
А зачем им ипала замазывать? Типа гугуле не знайдеДвом бойовикам "самооборони Севастополя" повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 6168
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12.05.2020 15:46 Ответить
в полицайрне все думают что они в 99-ом и инетернет только у них? Мусора не люди (с) Авакян
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12.05.2020 15:47 Ответить
А вот и его бумажки Двом бойовикам "самооборони Севастополя" повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 8020
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12.05.2020 15:50 Ответить
 
 