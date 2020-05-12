Двум боевикам "самообороны Севастополя" сообщили о подозрении. ФОТО
Следователи Главного управления полиции в Крыму совместно с прокуратурой автономии сообщили о подозрении двум участникам незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя", которые способствовали оккупации полуострова выполняя "указания" представителей страны-агрессора.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МВД.
"Подозреваемые входили в состав незаконного вооруженного формирования "Рубеж" в составе так называемой "Самообороны Севастополя", выполняли противоправные приказы главарей указанного формирования и участвовали в захвате штаба Военно-Морских Сил Украины в Севастополе", - отмечают в полиции.
Фигурантам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (создание и деятельность на временно оккупированной территории АР Крым непредвиденных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное руководство по указанному делу осуществляет прокуратура Автономной Республики Крым.
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согласно Минским соглашениям имею право на помилование и амнистию. Минские соглашения полностью соответствуют кремлевской тезе о внутреннем конфликте в Украине. Минские соглашения - это акт о капитуляции. Все, ты показало свое нутро, привет *****.