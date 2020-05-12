Двом бойовикам "самооборони Севастополя" повідомили про підозру. ФОТО

Слідчі Головного управління поліції в Криму спільно з прокуратурою автономії повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", які сприяли окупації півострова, виконуючи "вказівки" представників країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Підозрювані входили до складу незаконного збройного формування "Рубеж", що у складі так званої "Самооборони Севастополя", виконували протиправні накази "ватажків" зазначеного формування та брали участь у захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі", - зазначають у поліції.





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Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення і діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво в цій справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.