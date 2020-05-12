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Новини Фото Окупація Криму
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Двом бойовикам "самооборони Севастополя" повідомили про підозру. ФОТО

Слідчі Головного управління поліції в Криму спільно з прокуратурою автономії повідомили про підозру двом учасникам незаконного збройного формування "Самооборона Севастополя", які сприяли окупації півострова, виконуючи "вказівки" представників країни-агресора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МВС.

"Підозрювані входили до складу незаконного збройного формування "Рубеж", що у складі так званої "Самооборони Севастополя", виконували протиправні накази "ватажків" зазначеного формування та брали участь у захопленні Штабу Військово-Морських Сил України у Севастополі", - зазначають у поліції.

Двом бойовикам самооборони Севастополя повідомили про підозру 01
Двом бойовикам самооборони Севастополя повідомили про підозру 02

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Фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення і діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво в цій справі здійснює прокуратура Автономної Республіки Крим.

Автор: 

Крим (14153) Нацполіція (15173) Севастополь (554)


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Топ коментарі
+3
Не пройшло навіть шести років...
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12.05.2020 14:26
+3
А чего весь год подобной публике не вынесли ни одного приговора?
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12.05.2020 14:26
+3
Так а зачем морды тушевать?
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12.05.2020 14:40
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А чего все шесть лет происходящих событий подобной пубюлике не выносятся приговоры по ст.111 УК Украины?
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12.05.2020 14:24 Відповісти
А чего весь год подобной публике не вынесли ни одного приговора?
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12.05.2020 14:26 Відповісти
А што, прі вашем Порошенкє лудше било???
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12.05.2020 14:33 Відповісти
Не пройшло навіть шести років...
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12.05.2020 14:26 Відповісти
Ну, наконец-то. Почему Порошенко со своими марионетками за пять лет не удосужился этого сделать? Зачем покрывал этих боевиков?
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12.05.2020 14:40 Відповісти
Ну уж, смотрю, за последний год турборежим прям таки зашкаливает))) А сколько обличительных визгов на стадионе было - и упс, обосрамшись)))
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12.05.2020 15:30 Відповісти
Визги до сих пор у петябобиков круглосуточно.
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12.05.2020 15:52 Відповісти
Та не, этот визг у ЗЕбилов песней зовётся. А сепары и залетные ольгинские тролли им заунывно подпевают. У вас прекрасный хор сложился)))
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12.05.2020 15:57 Відповісти
Порошенко со своими марионетками за пять лет не удосужился этим двум боевикам сообщить о подозрении, а у петябобики в этом винят других. Петя согласился на помилование и амнистию террористов ОРДЛО, а у петябобиков виноваты другие. Петя сдал террористам Дебальцево, а у петябобиков виноваты другие.
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12.05.2020 16:09 Відповісти
Ты ничего не попутало, ольгинское? Это же ЗЕдегенерат обменял рашистских военных преступников и их пособников на "таксистов", в последней группе только двое наших военных оказалось... Все, ты показало свое нутро, привет *****
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12.05.2020 16:17 Відповісти
Ты ничего не попутало, ольгинское? Прочитай текст Минских соглашений. Это же Петя Порошенко согласился на помилование и амнистию террористов ОРДЛО, на содействие им в трансграничному сотрудничеству с россией. В тексте вообще нет слов касательно ОРДЛО как "оккупированная россией территория Украины", а касательно помилования и амнистии речь идет о лицах" в связи с событиями, имевшими место в отдельных
районах Донецкой и Луганской областей Украины". А это означает, что
любое лицо, в том числе и российские наемники или военные армии рф, оставшиеся или осевшие в ОРДЛО,
согласно Минским соглашениям имею право на помилование и амнистию. Минские соглашения полностью соответствуют кремлевской тезе о внутреннем конфликте в Украине. Минские соглашения - это акт о капитуляции. Все, ты показало свое нутро, привет *****.
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12.05.2020 17:00 Відповісти
Не в тему... Поэтому - свободен, тролляка руцкая. И на прошание: повторять слова собеседника - признак тупости. Ты мне не интересно.
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12.05.2020 17:08 Відповісти
Твою капитуляцию я принимаю.
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12.05.2020 17:14 Відповісти
Так а зачем морды тушевать?
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12.05.2020 14:40 Відповісти
Не можна показувати обличчя цих ублюдків, бо вони можуть засмутитися.
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12.05.2020 14:51 Відповісти
и как сообщили..???- в рельсу..???
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12.05.2020 15:15 Відповісти
Не понимаю зачем замазывать лица? Ну вон какой он "орел", с автоматом. Страна должна знать в лицо своих "героев".
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12.05.2020 15:45 Відповісти
А зачем им ипала замазывать? Типа гугуле не знайдеДвом бойовикам "самооборони Севастополя" повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 6168
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12.05.2020 15:46 Відповісти
в полицайрне все думают что они в 99-ом и инетернет только у них? Мусора не люди (с) Авакян
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12.05.2020 15:47 Відповісти
А вот и его бумажки Двом бойовикам "самооборони Севастополя" повідомили про підозру - Цензор.НЕТ 8020
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12.05.2020 15:50 Відповісти
 
 