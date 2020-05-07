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В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна. ФОТО

Напередодні 9 травня в окупованому місті встановили інсталяції з датами "Великої Вітчизняної війни" і протитанковим "їжаком". На центральній вулиці Генерала Петрова вивісили банер із портретом Сталіна і написом "Це наша перемога".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Крим.Реалії".

Інсталяції виставили на центральних площах окупованого Севастополя: напис "9 травня" розмістили біля Матроського клубу на площі Ушакова. З іншого боку площі встановили цифри "75" і "1941-1945".

В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна 01В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна 02

Посеред урізаної під час нещодавньої реконструкції клумби на площі Лазарєва також розставили прикраси у вигляді військових дат. В отвори всіх інсталяційних споруд вклали гілки бузку. За задумом авторів це має символізувати "бузок перемоги".

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Напередодні свята комуністи розтягнули вздовж жвавої траси великий банер із портретом Сталіна. Біля портрета напис - "Це наша перемога".

В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна 03

Окупаційна влада Севастополя також зобов'язала автоперевізників і керівників держпідприємств розмістити на транспорті святкові наклейки.

Раніше повідомлялося, що в Севастополі 9 травня проведуть низку урочистих заходів, незважаючи на епідемію коронавірусу і режим самоізоляції громадян. Зокрема, відбудеться парад кораблів і авіації.

В окупованому Росією Криму після 2014 року святкують радянське і російське свято "День перемоги", як свято перемоги Червоної армії і радянського народу над нацистською Німеччиною. В Україні, за винятком тимчасово окупованих територій, 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Автор: 

День Перемоги (438) Крим (14153) Севастополь (554) Сталін (143)


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Топ коментарі
+28
Пабідітєль мля.
В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина - Цензор.НЕТ 7156
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07.05.2020 23:48
+22
В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина - Цензор.НЕТ 8851
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07.05.2020 23:43
+17
Киев. 1941г. Памятник Сталину.
В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина - Цензор.НЕТ 8771
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07.05.2020 23:44
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срален чикатила и дракула бохи русни
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07.05.2020 23:40 Відповісти
"Сталина на них нет !" - хорошая поговорка, для русских
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07.05.2020 23:45 Відповісти
А кацапня все пабіждає з року в рік.
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07.05.2020 23:41 Відповісти
боюсь все закончится сожжением фанерного "рейхстага" под мацквой
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07.05.2020 23:46 Відповісти
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07.05.2020 23:42 Відповісти
В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина - Цензор.НЕТ 8851
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07.05.2020 23:43 Відповісти
Киев. 1941г. Памятник Сталину.
В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина - Цензор.НЕТ 8771
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07.05.2020 23:44 Відповісти
Лучше бы повесили Путена. Но не портрет.
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07.05.2020 23:45 Відповісти
т.н. путен не катит , карликовый ******** просто мелкий черт.
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07.05.2020 23:46 Відповісти
Сранно как то , Сталин и рядом власовские флаги по всему Севастополю ,за это давали 25 лет лагерей.
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07.05.2020 23:45 Відповісти
Историческая политика русни сейчас сводится к объединению. Колчака и Чапаева чтут одинаково. В этом есть здравая идея, которой мы конечно же не воспользуемся.
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07.05.2020 23:52 Відповісти
Для буферной Украины было бы правильно поставить в дальнейшем единый памятник германцами русским(советским),что от немцев .что от Московии Украина одинаково пострадала,даже от Московии больше
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08.05.2020 00:01 Відповісти
В медицине это кажется называется шизофренией. Как еще назвать этот кацапский мракобесный дурдом с попами на фоне совкового флага, ряжеными нквдшниками с портретами царя, байкерами, иконами сралина обмотанным власовскими аквафрешем и колорадками и прочий треш?
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08.05.2020 00:38 Відповісти
Путирастия мосха мардвани.
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08.05.2020 00:03 Відповісти
Люди холопского звания - сущие псы иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа. (с)
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07.05.2020 23:46 Відповісти
👍
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08.05.2020 00:12 Відповісти
Передсмертні конвульсії путінського режиму на московії.
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07.05.2020 23:46 Відповісти
Пабідітєль мля.
В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина - Цензор.НЕТ 7156
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07.05.2020 23:48 Відповісти
Обсеренили всю победу...
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07.05.2020 23:51 Відповісти
Ай-цвай-полицай ...Натюрлих ...
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07.05.2020 23:55 Відповісти
К стати эта фотография очень неудачная. Все дело в том что и тогда во время второй мировой войны у немцев был шкандаль. После ее публикации в журнале "дер сигнал" оказалось что сфотографированный совсем не немец а особа щирореформаторской мыролюбной национальности.
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08.05.2020 00:24 Відповісти
Это немецкий еврей -- символ арийца.
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08.05.2020 00:41 Відповісти
Если точно , то это Вернер Гольдберг (Werner Goldberg). "Идеальный германский солдат"
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08.05.2020 00:47 Відповісти
между прочим на половину еврей, или там на четверть,
но преданый рейху ....
жгите всех - славный такой подонок...
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08.05.2020 06:14 Відповісти
Мышиодиннарод.Крысы Кремля на полном серьезе говорят эту тупую Мантру,ну тиипа украинцы СкреПОНОСцы с лишней Хромосомой и паБЕДА бессией Хмыря плешивого...
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07.05.2020 23:51 Відповісти
Бъет-значит любит ! В ГУЛаг отправил - от большой любви. Порой кажется , что казламордые антиподы людей.
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07.05.2020 23:51 Відповісти
Пятиконечная звезда смахивает на шестиконечную с вкопанными зубцами.
Кто бы сомневался ...
Да здравствует великий педофил и дзюдоист Шеломов-путин-Циновер !
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07.05.2020 23:53 Відповісти
к стати да. микроскопический ******* на половину вепс а на другую половину реформаторской национальности.
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08.05.2020 00:28 Відповісти
Мама по советским документам юристка.
Папа обеспечил светлый пигмент для волос.
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08.05.2020 04:12 Відповісти
Через два дня отправят обратно в нафталин. До следующего года.
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07.05.2020 23:54 Відповісти
Покажите мне такую страну....,где Мудак управляет Скотом...
Тальков был ПРАВ!
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07.05.2020 23:54 Відповісти
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 7503
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07.05.2020 23:55 Відповісти
Сосо Джугэ (с осетинского - мелкая скотина).
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08.05.2020 00:07 Відповісти
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1307
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07.05.2020 23:55 Відповісти
Пробитая голова от памятника Сталина валяется на улице Будапешта, 1956 год.
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 4338
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07.05.2020 23:55 Відповісти
Тем, кто тогда давил танками студентов и рабочих в Будапеште, в СССР дали удостоверения участников ВОВ.
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07.05.2020 23:59 Відповісти
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 3884
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07.05.2020 23:56 Відповісти
И па тиливизиру ********** азеро.
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08.05.2020 00:05 Відповісти
Не страшно,когда тебя ненавидят ни за что Скабеевы,Сикелевы,Шалавьевы и прочие пропагагндоны РАБссии...,,страшно когда ЕСТЬ за что...,за Чечню,за Грузию,За Украину,за Сирию с Ливией...
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08.05.2020 00:06 Відповісти
Да крысчане просто лошары, по сравнению с "суровыми челябинскими дедываевателями"(с)
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 7438
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08.05.2020 00:06 Відповісти
Олег Кошевой.
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08.05.2020 04:13 Відповісти
С такими ватниками у власти и у нас до такого дойдет.
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08.05.2020 00:07 Відповісти
Историко-политическая шизофрения.
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08.05.2020 00:16 Відповісти
А 121 000 пленных -рядовых солдатов и матросов в 1942 году , вспомнили ?
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08.05.2020 00:40 Відповісти
Туда, к сралину, свинособакам и дорога!
PS: "ЭТО НАША ПОБЕДА!" - только сралин так не считал! Даже не отмечал ни 9, ни 8 мая! Хоть и ссали на его труп 3 дня в кремле, но надо отдать должное...
750 грамм мочи (максимум!), высохнет за 3 часа, тем более в тепле! Трое суток в луже мочи - нонсенс...
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08.05.2020 00:41 Відповісти
яка гидота...
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08.05.2020 00:43 Відповісти
Челябинского Гитлера подвезут который прилетел на метеорите.
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08.05.2020 01:11 Відповісти
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 2868Ну-ну...
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08.05.2020 01:25 Відповісти
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 9790
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08.05.2020 01:31 Відповісти
Гробовая радость
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08.05.2020 07:16 Відповісти
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1486В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1486В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1486В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1486В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1486https://scontent.fiev6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/96075829_1868588569938595_7945529445643714560_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=tnyFRq_VxPIAX8ktepf&_nc_ht=scontent.fiev6-1.fna&oh=391f37d8f94300754f79db121596a933&oe=5ED93F0F
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08.05.2020 01:36 Відповісти
Атєц всєх народаф, мало ти їх вбивав. Їм сподобалось.
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08.05.2020 01:39 Відповісти
https://scontent.fiev6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/96075829_1868588569938595_7945529445643714560_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=tnyFRq_VxPIAX8ktepf&_nc_ht=scontent.fiev6-1.fna&oh=391f37d8f94300754f79db121596a933&oe=5ED93F0F
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08.05.2020 01:43 Відповісти
Чем дальше от 2-й мировой и победы над фашистской Германией, тем больше в РФ и на оккупированных ею территориях соседних государств, ряженых ветеранов, не имеющих к войне ни малейшего отношения из-за того, что эти люди в войну были детьми или младенцами и еще больше победобесия. Представьте на минуту, что к 1941 году 17 летние парни( это призывной возраст в Красную Армию) должны быть рожденными в 1924 году. Сколько им должно быть сейчас в 2020 - правильно 96 лет. А тем кто был старше 17 лет на начало войны? Тем уже должно перевалить за 100. Я эту аналогию провожу на примере своего отца, который 1924 г. .Его на свете уже 18 лет нет, умер на 78 - м году жизни. А о сталине - главному палаче и убийце всех народов я вообще молчу, потому что моего деда 33 годов отроду расстреляли в 1937, потом реабилитировали посмертно. Одно слово - мракобесие.
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08.05.2020 04:47 Відповісти
Крым заслужил Россию. И будет им Сталин, Голодомор, Гулаг *****, ***** 2, ***** 3... и все все прелести совка. А дубинкой по мордасам и берцами по почкам это ж вообще счастье и порядок. Им так этого не хватало. И еще очень хотелось парадов и чтобы ***** каждого рвавшего жопу за "русский мир" назначил богатым. Ведь все знали что в *****стане невозможно заработать состояние а только украсть или "заслужить место кормления"... Пусть твари пока "наслаждаются" заслуженным благополучием и усердно холуйствуют. Авось кому то и урвется теплое местечко...
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08.05.2020 04:56 Відповісти
Мало он ихних родителей и родычей расстреливал и душил в лагерях . У глупой нации и дурные наклонности.
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08.05.2020 06:36 Відповісти
Могу напомнить рассейским патриотам и авторам плаката - в 45 году КПРФ не существовала природе! Впрочем, если у них герои-освободители фашисты и финны, а Гитлер-ветеран ВОВ, то что удивляться. Тут не перекручивание истории, тут просто умственная отсталость, очевидно врожденная.
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08.05.2020 07:20 Відповісти
Интересный народец, эти кацапы - чем больше их царь имеет, тем больше они его боготворят (Иван Грозный, Петруччо Первый, Дядя Джо). В общем, все верно Репин показал: два народа - две истории (Бурлаки vs Запорожці)
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08.05.2020 07:44 Відповісти
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1241
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08.05.2020 08:08 Відповісти
А должны были вывесить портрет Гитлера?
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08.05.2020 08:30 Відповісти
а яка між цими двома різниця? обоє масово знищували громадян власних держав, обоє плекали "культ особистості", обоє стали авторами другої світової, обоє не звертали увагу на кількість своїх загиблих під час боїв - тож, якщо кацапам кортить вішати портрети сталіна, то цілком логічним було б повісити поряд й портрет гітлера.
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08.05.2020 08:58 Відповісти
Пора уже этим ********* и других "героев" совка из тени доставать, этот душегуб из верхушки власти, а из народа надо чикатило портреты повесить, ну чтобы вместе народ и власть.
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08.05.2020 08:58 Відповісти
Специалисты определили этнический портрет среднестатистического россиянина, проанализировав ДНК-тесты жителей Москвы, Питера, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска... Исследование дало сенсационные результаты: выяснилось, что современные россияне являются коренными русскими только на 16,2 процента! Русские унаследовали фрагменты генома в общей сложности 36 этнических групп.
В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена жирная точка: ничего от славян в русских НЕТ!!!! Исследования полностью подтвердили, что русские - это не славяне, а только русско-говорящие финны.
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08.05.2020 09:05 Відповісти
"Оккупационные власти Севастополя также обязали автоперевозчиков и руководителей госпредприятий разместить на транспорте праздничные наклейки."

А я вспомнил! Не помню только на на майские или октябрьские, но дворник разносил красные транспаранты, которые нужно было вывешивать на балконах с улицы!
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08.05.2020 10:14 Відповісти
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 7412

Два злочинця , ділили Европу . ,пробуючи один одного обманути та почали ІІ світову війну !
Багато десятків міліонів вбито ! Як серед військових , так і серед цивільних ...
Якщо пекло дійсно існує - то їм місце в одному казані
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08.05.2020 12:46 Відповісти
 
 