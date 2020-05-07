В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна. ФОТО

Напередодні 9 травня в окупованому місті встановили інсталяції з датами "Великої Вітчизняної війни" і протитанковим "їжаком". На центральній вулиці Генерала Петрова вивісили банер із портретом Сталіна і написом "Це наша перемога".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Крим.Реалії".

Інсталяції виставили на центральних площах окупованого Севастополя: напис "9 травня" розмістили біля Матроського клубу на площі Ушакова. З іншого боку площі встановили цифри "75" і "1941-1945".

Посеред урізаної під час нещодавньої реконструкції клумби на площі Лазарєва також розставили прикраси у вигляді військових дат. В отвори всіх інсталяційних споруд вклали гілки бузку. За задумом авторів це має символізувати "бузок перемоги".

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Напередодні свята комуністи розтягнули вздовж жвавої траси великий банер із портретом Сталіна. Біля портрета напис - "Це наша перемога".

Окупаційна влада Севастополя також зобов'язала автоперевізників і керівників держпідприємств розмістити на транспорті святкові наклейки.

Раніше повідомлялося, що в Севастополі 9 травня проведуть низку урочистих заходів, незважаючи на епідемію коронавірусу і режим самоізоляції громадян. Зокрема, відбудеться парад кораблів і авіації.

В окупованому Росією Криму після 2014 року святкують радянське і російське свято "День перемоги", як свято перемоги Червоної армії і радянського народу над нацистською Німеччиною. В Україні, за винятком тимчасово окупованих територій, 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.