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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина. ФОТО

Накануне 9 мая в оккупированном городе установили инсталляции с датами "Великой Отечественной войны" и противотанковым "ежом". На центральной улице Генерала Петрова вывесили баннер с портретом Сталина и надписью "Это наша победа".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Крым.Реалии".

Инсталляции выставили на центральных площадях оккупированного Севастополя: надпись "9 мая" разместили возле Матросского клуба на площади Ушакова. С другой стороны площади установили цифры "75" и "1941-1945".

В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина 01В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина 02

Посреди урезанной во время недавней реконструкции клумбы на площади Лазарева также расставили украшения в виде военных дат. В отверстия всех инсталляционных сооружений вложили ветки сирени. По замыслу авторов это должно символизировать "сирень победы".

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Накануне праздника коммунисты растянули вдоль оживленной трассы большой баннер с портретом Сталина. Возле портрета надпись — "Это наша победа".

В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина 03

Оккупационные власти Севастополя также обязали автоперевозчиков и руководителей госпредприятий разместить на транспорте праздничные наклейки.

Ранее сообщалось, что в Севастополе 9 мая проведут ряд торжественных мероприятий, несмотря на эпидемию коронавируса и режим самоизоляции граждан. В частности, состоится парад кораблей и авиации.

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В оккупированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник "День победы", как праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией. В Украине, за исключением временно оккупированных территорий, 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Автор: 

День Победы (1231) Крым (26434) город Севастополь (1764) Сталин Иосиф (568)


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Топ комментарии
+28
Пабідітєль мля.
В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина - Цензор.НЕТ 7156
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07.05.2020 23:48 Ответить
+22
В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина - Цензор.НЕТ 8851
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07.05.2020 23:43 Ответить
+17
Киев. 1941г. Памятник Сталину.
В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина - Цензор.НЕТ 8771
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07.05.2020 23:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
срален чикатила и дракула бохи русни
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07.05.2020 23:40 Ответить
"Сталина на них нет !" - хорошая поговорка, для русских
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07.05.2020 23:45 Ответить
А кацапня все пабіждає з року в рік.
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07.05.2020 23:41 Ответить
боюсь все закончится сожжением фанерного "рейхстага" под мацквой
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07.05.2020 23:46 Ответить
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07.05.2020 23:42 Ответить
В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина - Цензор.НЕТ 8851
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07.05.2020 23:43 Ответить
Киев. 1941г. Памятник Сталину.
В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина - Цензор.НЕТ 8771
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07.05.2020 23:44 Ответить
Лучше бы повесили Путена. Но не портрет.
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07.05.2020 23:45 Ответить
т.н. путен не катит , карликовый ******** просто мелкий черт.
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07.05.2020 23:46 Ответить
Сранно как то , Сталин и рядом власовские флаги по всему Севастополю ,за это давали 25 лет лагерей.
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07.05.2020 23:45 Ответить
Историческая политика русни сейчас сводится к объединению. Колчака и Чапаева чтут одинаково. В этом есть здравая идея, которой мы конечно же не воспользуемся.
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07.05.2020 23:52 Ответить
Для буферной Украины было бы правильно поставить в дальнейшем единый памятник германцами русским(советским),что от немцев .что от Московии Украина одинаково пострадала,даже от Московии больше
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08.05.2020 00:01 Ответить
В медицине это кажется называется шизофренией. Как еще назвать этот кацапский мракобесный дурдом с попами на фоне совкового флага, ряжеными нквдшниками с портретами царя, байкерами, иконами сралина обмотанным власовскими аквафрешем и колорадками и прочий треш?
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08.05.2020 00:38 Ответить
Путирастия мосха мардвани.
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08.05.2020 00:03 Ответить
Люди холопского звания - сущие псы иногда: чем тяжелей наказание, тем им милей господа. (с)
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07.05.2020 23:46 Ответить
👍
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08.05.2020 00:12 Ответить
Передсмертні конвульсії путінського режиму на московії.
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07.05.2020 23:46 Ответить
Пабідітєль мля.
В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина - Цензор.НЕТ 7156
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07.05.2020 23:48 Ответить
Обсеренили всю победу...
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07.05.2020 23:51 Ответить
Ай-цвай-полицай ...Натюрлих ...
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07.05.2020 23:55 Ответить
К стати эта фотография очень неудачная. Все дело в том что и тогда во время второй мировой войны у немцев был шкандаль. После ее публикации в журнале "дер сигнал" оказалось что сфотографированный совсем не немец а особа щирореформаторской мыролюбной национальности.
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08.05.2020 00:24 Ответить
Это немецкий еврей -- символ арийца.
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08.05.2020 00:41 Ответить
Если точно , то это Вернер Гольдберг (Werner Goldberg). "Идеальный германский солдат"
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08.05.2020 00:47 Ответить
между прочим на половину еврей, или там на четверть,
но преданый рейху ....
жгите всех - славный такой подонок...
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08.05.2020 06:14 Ответить
Мышиодиннарод.Крысы Кремля на полном серьезе говорят эту тупую Мантру,ну тиипа украинцы СкреПОНОСцы с лишней Хромосомой и паБЕДА бессией Хмыря плешивого...
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07.05.2020 23:51 Ответить
Бъет-значит любит ! В ГУЛаг отправил - от большой любви. Порой кажется , что казламордые антиподы людей.
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07.05.2020 23:51 Ответить
Пятиконечная звезда смахивает на шестиконечную с вкопанными зубцами.
Кто бы сомневался ...
Да здравствует великий педофил и дзюдоист Шеломов-путин-Циновер !
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07.05.2020 23:53 Ответить
к стати да. микроскопический ******* на половину вепс а на другую половину реформаторской национальности.
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08.05.2020 00:28 Ответить
Мама по советским документам юристка.
Папа обеспечил светлый пигмент для волос.
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08.05.2020 04:12 Ответить
Через два дня отправят обратно в нафталин. До следующего года.
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07.05.2020 23:54 Ответить
Покажите мне такую страну....,где Мудак управляет Скотом...
Тальков был ПРАВ!
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07.05.2020 23:54 Ответить
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 7503
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07.05.2020 23:55 Ответить
Сосо Джугэ (с осетинского - мелкая скотина).
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08.05.2020 00:07 Ответить
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1307
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07.05.2020 23:55 Ответить
Пробитая голова от памятника Сталина валяется на улице Будапешта, 1956 год.
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 4338
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07.05.2020 23:55 Ответить
Тем, кто тогда давил танками студентов и рабочих в Будапеште, в СССР дали удостоверения участников ВОВ.
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07.05.2020 23:59 Ответить
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 3884
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07.05.2020 23:56 Ответить
И па тиливизиру ********** азеро.
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08.05.2020 00:05 Ответить
Не страшно,когда тебя ненавидят ни за что Скабеевы,Сикелевы,Шалавьевы и прочие пропагагндоны РАБссии...,,страшно когда ЕСТЬ за что...,за Чечню,за Грузию,За Украину,за Сирию с Ливией...
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08.05.2020 00:06 Ответить
Да крысчане просто лошары, по сравнению с "суровыми челябинскими дедываевателями"(с)
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 7438
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08.05.2020 00:06 Ответить
Олег Кошевой.
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08.05.2020 04:13 Ответить
С такими ватниками у власти и у нас до такого дойдет.
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08.05.2020 00:07 Ответить
Историко-политическая шизофрения.
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08.05.2020 00:16 Ответить
А 121 000 пленных -рядовых солдатов и матросов в 1942 году , вспомнили ?
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08.05.2020 00:40 Ответить
Туда, к сралину, свинособакам и дорога!
PS: "ЭТО НАША ПОБЕДА!" - только сралин так не считал! Даже не отмечал ни 9, ни 8 мая! Хоть и ссали на его труп 3 дня в кремле, но надо отдать должное...
750 грамм мочи (максимум!), высохнет за 3 часа, тем более в тепле! Трое суток в луже мочи - нонсенс...
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08.05.2020 00:41 Ответить
яка гидота...
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08.05.2020 00:43 Ответить
Челябинского Гитлера подвезут который прилетел на метеорите.
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08.05.2020 01:11 Ответить
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 2868Ну-ну...
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08.05.2020 01:25 Ответить
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 9790
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08.05.2020 01:31 Ответить
Гробовая радость
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08.05.2020 07:16 Ответить
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1486В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1486В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1486В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1486В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1486https://scontent.fiev6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/96075829_1868588569938595_7945529445643714560_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=tnyFRq_VxPIAX8ktepf&_nc_ht=scontent.fiev6-1.fna&oh=391f37d8f94300754f79db121596a933&oe=5ED93F0F
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08.05.2020 01:36 Ответить
Атєц всєх народаф, мало ти їх вбивав. Їм сподобалось.
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08.05.2020 01:39 Ответить
https://scontent.fiev6-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/96075829_1868588569938595_7945529445643714560_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=tnyFRq_VxPIAX8ktepf&_nc_ht=scontent.fiev6-1.fna&oh=391f37d8f94300754f79db121596a933&oe=5ED93F0F
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08.05.2020 01:43 Ответить
Чем дальше от 2-й мировой и победы над фашистской Германией, тем больше в РФ и на оккупированных ею территориях соседних государств, ряженых ветеранов, не имеющих к войне ни малейшего отношения из-за того, что эти люди в войну были детьми или младенцами и еще больше победобесия. Представьте на минуту, что к 1941 году 17 летние парни( это призывной возраст в Красную Армию) должны быть рожденными в 1924 году. Сколько им должно быть сейчас в 2020 - правильно 96 лет. А тем кто был старше 17 лет на начало войны? Тем уже должно перевалить за 100. Я эту аналогию провожу на примере своего отца, который 1924 г. .Его на свете уже 18 лет нет, умер на 78 - м году жизни. А о сталине - главному палаче и убийце всех народов я вообще молчу, потому что моего деда 33 годов отроду расстреляли в 1937, потом реабилитировали посмертно. Одно слово - мракобесие.
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08.05.2020 04:47 Ответить
Крым заслужил Россию. И будет им Сталин, Голодомор, Гулаг *****, ***** 2, ***** 3... и все все прелести совка. А дубинкой по мордасам и берцами по почкам это ж вообще счастье и порядок. Им так этого не хватало. И еще очень хотелось парадов и чтобы ***** каждого рвавшего жопу за "русский мир" назначил богатым. Ведь все знали что в *****стане невозможно заработать состояние а только украсть или "заслужить место кормления"... Пусть твари пока "наслаждаются" заслуженным благополучием и усердно холуйствуют. Авось кому то и урвется теплое местечко...
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08.05.2020 04:56 Ответить
Мало он ихних родителей и родычей расстреливал и душил в лагерях . У глупой нации и дурные наклонности.
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08.05.2020 06:36 Ответить
Могу напомнить рассейским патриотам и авторам плаката - в 45 году КПРФ не существовала природе! Впрочем, если у них герои-освободители фашисты и финны, а Гитлер-ветеран ВОВ, то что удивляться. Тут не перекручивание истории, тут просто умственная отсталость, очевидно врожденная.
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08.05.2020 07:20 Ответить
Интересный народец, эти кацапы - чем больше их царь имеет, тем больше они его боготворят (Иван Грозный, Петруччо Первый, Дядя Джо). В общем, все верно Репин показал: два народа - две истории (Бурлаки vs Запорожці)
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08.05.2020 07:44 Ответить
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 1241
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08.05.2020 08:08 Ответить
А должны были вывесить портрет Гитлера?
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08.05.2020 08:30 Ответить
а яка між цими двома різниця? обоє масово знищували громадян власних держав, обоє плекали "культ особистості", обоє стали авторами другої світової, обоє не звертали увагу на кількість своїх загиблих під час боїв - тож, якщо кацапам кортить вішати портрети сталіна, то цілком логічним було б повісити поряд й портрет гітлера.
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08.05.2020 08:58 Ответить
Пора уже этим ********* и других "героев" совка из тени доставать, этот душегуб из верхушки власти, а из народа надо чикатило портреты повесить, ну чтобы вместе народ и власть.
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08.05.2020 08:58 Ответить
Специалисты определили этнический портрет среднестатистического россиянина, проанализировав ДНК-тесты жителей Москвы, Питера, Сочи, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владивостока, Новосибирска... Исследование дало сенсационные результаты: выяснилось, что современные россияне являются коренными русскими только на 16,2 процента! Русские унаследовали фрагменты генома в общей сложности 36 этнических групп.
В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена жирная точка: ничего от славян в русских НЕТ!!!! Исследования полностью подтвердили, что русские - это не славяне, а только русско-говорящие финны.
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08.05.2020 09:05 Ответить
"Оккупационные власти Севастополя также обязали автоперевозчиков и руководителей госпредприятий разместить на транспорте праздничные наклейки."

А я вспомнил! Не помню только на на майские или октябрьские, но дворник разносил красные транспаранты, которые нужно было вывешивать на балконах с улицы!
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08.05.2020 10:14 Ответить
В окупованому Севастополі до 9 травня вивісили портрет Сталіна - Цензор.НЕТ 7412

Два злочинця , ділили Европу . ,пробуючи один одного обманути та почали ІІ світову війну !
Багато десятків міліонів вбито ! Як серед військових , так і серед цивільних ...
Якщо пекло дійсно існує - то їм місце в одному казані
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08.05.2020 12:46 Ответить
 
 