В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина. ФОТО

Накануне 9 мая в оккупированном городе установили инсталляции с датами "Великой Отечественной войны" и противотанковым "ежом". На центральной улице Генерала Петрова вывесили баннер с портретом Сталина и надписью "Это наша победа".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Крым.Реалии".

Инсталляции выставили на центральных площадях оккупированного Севастополя: надпись "9 мая" разместили возле Матросского клуба на площади Ушакова. С другой стороны площади установили цифры "75" и "1941-1945".

Посреди урезанной во время недавней реконструкции клумбы на площади Лазарева также расставили украшения в виде военных дат. В отверстия всех инсталляционных сооружений вложили ветки сирени. По замыслу авторов это должно символизировать "сирень победы".

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Накануне праздника коммунисты растянули вдоль оживленной трассы большой баннер с портретом Сталина. Возле портрета надпись — "Это наша победа".

Оккупационные власти Севастополя также обязали автоперевозчиков и руководителей госпредприятий разместить на транспорте праздничные наклейки.

Ранее сообщалось, что в Севастополе 9 мая проведут ряд торжественных мероприятий, несмотря на эпидемию коронавируса и режим самоизоляции граждан. В частности, состоится парад кораблей и авиации.

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В оккупированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник "День победы", как праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией. В Украине, за исключением временно оккупированных территорий, 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.