В оккупированном Севастополе к 9 мая вывесили портрет Сталина. ФОТО
Накануне 9 мая в оккупированном городе установили инсталляции с датами "Великой Отечественной войны" и противотанковым "ежом". На центральной улице Генерала Петрова вывесили баннер с портретом Сталина и надписью "Это наша победа".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на издание "Крым.Реалии".
Инсталляции выставили на центральных площадях оккупированного Севастополя: надпись "9 мая" разместили возле Матросского клуба на площади Ушакова. С другой стороны площади установили цифры "75" и "1941-1945".
Посреди урезанной во время недавней реконструкции клумбы на площади Лазарева также расставили украшения в виде военных дат. В отверстия всех инсталляционных сооружений вложили ветки сирени. По замыслу авторов это должно символизировать "сирень победы".
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Накануне праздника коммунисты растянули вдоль оживленной трассы большой баннер с портретом Сталина. Возле портрета надпись — "Это наша победа".
Оккупационные власти Севастополя также обязали автоперевозчиков и руководителей госпредприятий разместить на транспорте праздничные наклейки.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 9 мая проведут ряд торжественных мероприятий, несмотря на эпидемию коронавируса и режим самоизоляции граждан. В частности, состоится парад кораблей и авиации.
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В оккупированном Россией Крыму после 2014 года отмечают советский и российский праздник "День победы", как праздник победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией. В Украине, за исключением временно оккупированных территорий, 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.
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но преданый рейху ....
жгите всех - славный такой подонок...
Кто бы сомневался ...
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Папа обеспечил светлый пигмент для волос.
Тальков был ПРАВ!
PS: "ЭТО НАША ПОБЕДА!" - только сралин так не считал! Даже не отмечал ни 9, ни 8 мая! Хоть и ссали на его труп 3 дня в кремле, но надо отдать должное...
750 грамм мочи (максимум!), высохнет за 3 часа, тем более в тепле! Трое суток в луже мочи - нонсенс...
В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена жирная точка: ничего от славян в русских НЕТ!!!! Исследования полностью подтвердили, что русские - это не славяне, а только русско-говорящие финны.
А я вспомнил! Не помню только на на майские или октябрьские, но дворник разносил красные транспаранты, которые нужно было вывешивать на балконах с улицы!
Два злочинця , ділили Европу . ,пробуючи один одного обманути та почали ІІ світову війну !
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Якщо пекло дійсно існує - то їм місце в одному казані