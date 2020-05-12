РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8116 посетителей онлайн
Новости Фото
3 225 62

Нардепы инициируют законопроект о противодействии дискриминации в рекламе. ФОТО

Нардепы инициировали законопроект №3427 о внесении изменений в Закон "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Отмечается, что его подписали несколько десятков депутатов из разных фракций и групп.

"Нам стыдно за некоторых рекламодателей, которые не гнушаются объективацией женщин и мужчин и откровенными оскорблениями  целых сообществ. Обнаженное тело, непристойные сравнения и шутки, высмеивание принадлежности к определенной расе или религии, издевательства над людьми с инвалидностью - мне не хочется, чтобы это считалось нормой в нашем обществе", - отметила Кравчук.

В законопроекте подаются четкие определения понятий "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола". Предлагается вдвое увеличить штрафы для нарушителей, а также повышается уровень защиты прав потребителей рекламы.

"Убеждена, что толерантная и гендерно чувствительная реклама понравится украинцам гораздо больше, чем отвратительные шутки "ниже пояса". И производители товаров и услуг от законодательных изменений только выиграют", - подытожила Кравчук.

Также читайте: "Слуги народа" просят Шмыгаля открыть детсады: раздраженные родители вынуждены работать с детьми "на голове", - нардеп Кравчук. ДОКУМЕНТ

Нардепы инициируют законопроект о противодействии дискриминации в рекламе 01
Нардепы инициируют законопроект о противодействии дискриминации в рекламе 02
Нардепы инициируют законопроект о противодействии дискриминации в рекламе 03

Автор: 

ВР (29303) дискриминация (99) законопроект (3238) реклама (643) Кравчук Евгения (368)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Президент целую страну высмеивал как порноатрису в своем быдло-шоу и ничего
показать весь комментарий
12.05.2020 16:17 Ответить
+9
Самое наиважнейшее что только нужно украинцам
показать весь комментарий
12.05.2020 16:12 Ответить
+6
Очередная еврохрень от евротолерастов.
Давайте крем от загара будет рекламировать жирная лесбо-негритянка-инвалид-веган.
А нижнее женское белье - мужик с небритыми ногами. Бороться с дискриминацией, так до конца.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Самое наиважнейшее что только нужно украинцам
показать весь комментарий
12.05.2020 16:12 Ответить
и не говорите. прям горит проблема!
показать весь комментарий
12.05.2020 16:40 Ответить
Президент целую страну высмеивал как порноатрису в своем быдло-шоу и ничего
показать весь комментарий
12.05.2020 16:17 Ответить
Очтєвоже? Мудрий нарід паставіл лайк, значь так тому і бить!
показать весь комментарий
12.05.2020 16:22 Ответить
В прошлом году для Украины был очередной тест, но к сожалению быдло снова победило. Быдло хочет жить в совковом болоте.
показать весь комментарий
13.05.2020 09:17 Ответить
А где Оля ПАлякова мАроженое лАбызаетЬ?
показать весь комментарий
12.05.2020 16:18 Ответить
Зараз,якраз це на часі. Та й фігня це все.В Україні жінка більше має прав і свобод.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:21 Ответить
"Нам стыдно за некоторых рекламодателей, которые не гнушаются объективации женщин и мужчин и откровенными образами целых сообществ. Обнаженное тело, непристойные сравнения и шутки, высмеивание принадлежности к определенной расе или религии, издевательства над людьми с инвалидностью - мне не хочется, чтобы это считалось нормой в нашем обществе", - отметила Кравчук.Источник: https://censor.net/p3194968

Так це демократія і свобода.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:22 Ответить
На мой взгляд, если нет исков от пострадавших, то это мозгозасерательная срань по типу бесплатные услуги (включая цифровые). Не бывает, чтобы кто-то на ровном мести защищал твои права или делал, что-либо бесплатное. Но наше население уверенно требует халявы и верит в светлый день на ровном месте...
показать весь комментарий
12.05.2020 16:26 Ответить
Депутатам нехер делать: Зак Укр. Ст. 8 п.1 В рекламе запрещается: ) содержать утверждения, являющиеся дискриминационными по признакам происхождения человека, его социального и имущественного состояния, расовой и национальной принадлежностей, пола...
На основании этой нормы Госпотребстандарт штрафует в размере 5кратной!!!!! стоимости размещения рекламы. При этом малый и мелкосредний бизнес - платят штрафы в бюджет, а крупный - сами понимаете (суммы огромные) договариваются.
Тут не закон менять надо, а нечто другое...
показать весь комментарий
12.05.2020 16:24 Ответить
Вот потому что договаривается и должен быть закон в порядке которого не только государство но и каждый простой гражданин сможет требовать компенсацию.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:31 Ответить
Нардепы инициируют законопроект о противодействии дискриминации в рекламе - Цензор.НЕТ 383
показать весь комментарий
12.05.2020 16:24 Ответить
Депутатам нехер делать: Зак Укр. Ст. 8 п.1 В рекламе запрещается: ) содержать утверждения, являющиеся дискриминационными по признакам происхождения человека, его социального и имущественного состояния, расовой и национальной принадлежностей, пола...

Про потолок в Законе ничего, только про пол. Можно пропускать! (в обоих смыслах. )
показать весь комментарий
12.05.2020 16:44 Ответить
У ковото відать нє затвєрдєло...
показать весь комментарий
12.05.2020 16:25 Ответить
Ясен-красен: бетон бракованный подсунули.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:45 Ответить
Точняк, мешал не соблюдая пропорции
показать весь комментарий
12.05.2020 16:47 Ответить
Мда уж, натяжные потолки.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:26 Ответить
Запретите сначала депутатам в рабочее время смотреть порнуху и заниматься личными делами!
показать весь комментарий
12.05.2020 16:26 Ответить
но ,но,но !! на святое замахнулись!))
показать весь комментарий
12.05.2020 16:55 Ответить
Це все подвійні стандарти.От кажуть за дискримінацію і приниження жінки,але варто зайти в нічний клуб і генделик і подивитися,чим там молоді жінки займаються і чого вони хочуть.Також а чому,я не маю права казати нічого за релігію,чи за щось інше? Це вже точно не демократія.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:27 Ответить
така реклама -це дно! І не в дискримінації діло а в елементарній відсутності і моралі і цензури! Нарід попутав і сприймає це дно як норму. Деградація моралі на своєму піку. І не міняйте терміни "дискримінація"-у Західно фемів а в здоровому суспільсиві елемениарна мораль
показать весь комментарий
12.05.2020 16:28 Ответить
https://censor.net/user/389850 А яка реклама не дно?
показать весь комментарий
12.05.2020 16:30 Ответить
Це лівацтво і нео комунізм.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:29 Ответить
Хорошая идея.
Поддерживаю.
Потому что если мы не будем избавляться от русского мира в головах, оккупанты нас будут продолжать считать единым народом исповедующим одни ценности.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:29 Ответить
https://censor.net/user/438400 Так тут нічого не сказано за рускій мір.Навпаки будуть захищати сектантів рпц.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:32 Ответить
Все примеры изображенные здесь - это русский мир.
А защищать по новому закону никого не нужно. Достаточно упростить порядок реализации права каждого гражданина взыскивать компенсацию за дискриминацию. Общественники быстро заготовят шаблоны исков и надеждой будут мониторить рекламу: "ну давай. давай уже. дискриминируй меня."
показать весь комментарий
12.05.2020 16:37 Ответить
https://censor.net/user/438400 А захист релігійників з рпц,що тоді? Давайте ще мігрантів напускаємо.Вже ходила чутка,щоб побудувати тут табір для них.Замість підняття добробуту населення і економіки.в нас заходять з іншої сторони.З цього нічого доброго не вийде.а тільки гірше.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:41 Ответить
Темою топу є лише зміни до закону "Про рекламу". Будь-ласка, не виходьте за її предмет. У вас 4 строках 4 офтопи, а це неповага до співрозмовника.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:46 Ответить
https://censor.net/user/438400 Так з такого незначних змін починається дурість.Всі ці гендерні квоти і толерантність придумана ліваками-комуністами.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:49 Ответить
Це неправда. В СРСР не було ані гендерних квот, ані толерантності.
Насправді гендерні квоти і толерантність - принципи европейського демократичного соціалізму.
При цьому, в нас є лише два шляхи - європейський соціалізм або російський фашизм.
Ми задекларували рух в Європу, і відповідно, зобов'язані приводити законодавство у відповідність з європейським.
Якщо вам це неподобається і ви бажаєте жити в нетолерантному тоталітарному суспільстві, ви можете зпакувати валізи і виїхати до Росії.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:00 Ответить
https://censor.net/user/438400 Жінки пахали на заводах і про це всюди писали.Тоді були совецькі люди і всіх намагалися перемішати.Саме це зараз просувають.Щоб не було такого поняття як етнос.На Московії не фашизм.Соціалізм тут не приживеться.Саме це,що пропонується і є м'який тоталітаризм,ліваки підмінили поняття і назвалися лібералами.Справжні ліберали за свободу і не закриття рота.Ми нікому,нічого не зобов'язані.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:09 Ответить
Робота на заводах не має ніякого відношення ані до гендерних квот, ані до толерантності. Жінки пахали на заводах за сотні років до виникнення комуністичної ідеї. А на пірамідах - за тисячі років.
Щодо іншого - Те що на московії фашизм давно довів професор Зубов, і не тобі проти цього заперечувати.
Щодо того приживеться чи ні - це питання другорядне. Нам треба імплементовувати законодавство на виконання домовленостей тому що це є умовою прямого фінансування, продовження санкцій, визначення квот продажу товарів до ЄС та інших ознак лояльного ставлення союзників. Якби територіально ми знаходилися біля США був би сенс думати про лібералізм. Але тут і зараз довколо нас ліберальних держав готових до співпраці не існує.
Крім цього, навіть американський цивілізований лібералізм прийняв від соціалізму і імплементував у себе принципи гендерної рівності.
Отже, подобається тобі чи ні, але в тебе лише 2 варіанти - приймати зміни або їхати до РФії.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:19 Ответить
https://censor.net/user/438400 Цим комуняки просували ідею сильної комуністичної жінки.не те що в тодішній європі і США.На Московії імперський шовінізм.Мені все одно хто там що казав.Так ці всі законопроекти тільки розіб'ють і ослаблять Україну з середини,тоді вона перестане взагалі опиратися московитам.Саме це би хотіли ліваки-комуністи.Щоб позбавитись головного болю.Зараз йде хвиля в світі антилівацтва,бо воно вже багатьох дістало.Їхати на Московію може ви.Не буде тут лівацтва і крапка.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:26 Ответить
Нічого не розіб'ють. Бо доки ти будеш спускати лють твої діти та внуки будуть дивитися американські серіали накшталт "статевого виховання" з найрізноманітнішими за гендером героями. Молодому поколінню твої гендерні фобії смішні та не цікаві
показать весь комментарий
12.05.2020 17:35 Ответить
https://censor.net/user/438400 Статеве виховання повинно бути не в серіалах,я якраз за нього.Але зараз все більше серіалів з цією фігнею,як і фільмів провалюються в прокаті.Я сам з молодого покоління,якщо що.Але мені не подобається як підміняють поняття в фільмах і відеоіграх.Наприклад в відеоіграх показують,що в нас під час другої світової негри бігали,а в серіалах грецькі боги темношкірі.Навіть фільм Русалоньку зняли з темношкірою акторкою в головній ролі.Це ж маразм.Я за правду і справедливість.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:42 Ответить
Ну, якщо ти з підлітків, то подивись будь-ласка серіал з назвою "Статеве виховання" щоб зрозуміти тренди та інтереси і не відставати у розвитку від своїх однолітків. Сподіваюся що тобі сподобається. Дуже класний і тематичний серіал.
П.С. А чого ти вирішив що русалоньки виключно білошкірі? Ти їх бачив? Якщо так, то що вживав перед цим? А якщо ні, то звідки упереджене ставлення?
П.П.С. А з чого ти вирішив що в нас під час другої світової війни негри не бігали? Історично негри разом з представниками усіх інших рас були на усіх фронтах.
П.П.С. А чого ти вирішив що в грецькому пантеоні нема жодного темношкірого Бога? Ти їх бачив? Якщо так, то що вживав до цього? Якщо ні, то чому упереджене ставлення?
показать весь комментарий
12.05.2020 17:51 Ответить
https://censor.net/user/438400 Я не з підлітків.Я просто молодий.В статевому вихованні повинна бути не тренди а правда.

П.С. А чого ти вирішив що русалоньки виключно білошкірі? Ти їх бачив? Якщо так, то що вживав перед цим? А якщо ні, то звідки упереджене ставлення?

Цю казку написав Андерсон,то вказаний чіткий вигляд.

П.П.С. А з чого ти вирішив що в нас під час другої світової війни негри не бігали? Історично негри разом з представниками усіх інших рас були на усіх фронтах.

Та не всюди вони були.А в відеоіграх показують і перекручують,що їх саме в нас були цілі девізії.

П.П.С. А чого ти вирішив що в грецькому пантеоні нема жодного темношкірого Бога? Ти їх бачив? Якщо так, то що вживав до цього? Якщо ні, то чому упереджене ставлення?

Це грецькі боги,варто подивитися скульптури зображення цих богів,там жодного представника негроїдної раси немає.
показать весь комментарий
12.05.2020 18:53 Ответить
''Якщо вам це неподобається і ви бажаєте жити в нетолерантному тоталітарному суспільстві, ви можете зпакувати валізи і виїхати до Росії.''

Ви не толерантні до іншомислячих.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:12 Ответить
Нетолерантний би тобі по печінках надавав, а я просто нагадую тобі наявні в тебе варіанти. Якщо не хочеш, то терпи зміни. Сподіваюся з часом введуть закон за яким кожен буде платити за власний прояв дискримінації
показать весь комментарий
12.05.2020 17:23 Ответить
https://censor.net/user/438400 Не буде тут лівацтва.Це тільки призведе до конфліктів і нічого більше.А ти просто не далека людина.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:27 Ответить
Я тоді на таких як ти просто буду скарги з позовами писати і заробляти доти доки ви не сприймете зміни або не звільнете країну від власної присутності
показать весь комментарий
12.05.2020 17:25 Ответить
https://censor.net/user/438400 Цього в нас не буде ніколи.Ви просто будете отримувати по голові і перестанете їх подавати.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:30 Ответить
Очередная еврохрень от евротолерастов.
Давайте крем от загара будет рекламировать жирная лесбо-негритянка-инвалид-веган.
А нижнее женское белье - мужик с небритыми ногами. Бороться с дискриминацией, так до конца.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:32 Ответить
https://censor.net/user/132544 В Європу це все прийшло з США.Там осередок.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:37 Ответить
согласен.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:43 Ответить
Ты не украинец. Ты настоящий россиянец
показать весь комментарий
12.05.2020 16:38 Ответить
женись на жырной негритянке. Ты же против дискриминации, значит будь последователен.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:44 Ответить
Твоя реплика лишь в очередной раз подтверждает что ты не имеешь никакого отношения к украине. Обычный российский тролль невысокого интеллекта.
показать весь комментарий
12.05.2020 16:49 Ответить
а ты - дискриминатор, раз не хочешь жениться на толстой негритянке.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:09 Ответить
https://censor.net/user/132544 «Не можешь - научим, не хочешь - заставим»
показать весь комментарий
12.05.2020 17:18 Ответить
Ну ,на вид с девочками всё в порядке. Значит не твердеет и нет 4 куска...+ жена, которая выглядит, как мешок с цементом.... Так это ваши проблемы )
показать весь комментарий
12.05.2020 16:39 Ответить
Наши проблемы - это тебе подобная вата.
Вот мы и лоббируем такие законы чтобы тебе в стране некомфортно жить было. Чтоб в россиюшку ты уехал.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:30 Ответить
а зачем делать выбор - или ты за п..даров, или ехай в Рашу? Почему если человек хочет жить в Украине, то обязан быть за п...ров, смотреть рекламу с жырными негритянками, и делать вид что ему неприятно видеть красиво раздетых белых стройных барышень?
показать весь комментарий
12.05.2020 17:32 Ответить
Быть за как раз таки быть не обязан. И может открыто признавать что ему приятно видеть красиво раздетых белых стройных барышень. Тут не в барышнях дело - а в том где они изображены, в каких позах изображены и какие подписи под ними. Примитивная пошлятина - это элемент российской, а не украинской культуры. Из рекламы она должна быть исключена.
В остальном, барышни на твой вкус всегда будут доступны на толерантном и совершенно демократическом порнхабе. В разделе соседствующем с толстыми негритянками и шимейлами. Просто не путай рекламу с проном и все будет хорошо.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:43 Ответить
Я хочу видеть стройніх беліх баб везде, по телеку и в рекламе. И мне плевать на культуру. хочу голых баб и побольше.
показать весь комментарий
12.05.2020 19:21 Ответить
Вася-Петя, ты больной. Ехать тебе никуда не нужно, ты нигде не нужен.Здесь ты не проблема, ты ноль.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:39 Ответить
******* сопли урода - откуда эта срань повылазила?
Если бы мне сказали что такое гавно живёт вместе с людьми - я бы не поверил...
показать весь комментарий
12.05.2020 16:43 Ответить
А що таке? Геї ображаються, що твердіє не від їхнього зображення?
показать весь комментарий
12.05.2020 17:03 Ответить
Зараз гендерні квоти на хороші професії,де можна прибарахлитися і нічого не робити.А чому немає гендерних квот лазити по стовпах? Що це за подвійні стандарти.
показать весь комментарий
12.05.2020 17:16 Ответить
100%.
Хотите равенства? Берите меня консультантов в магазин по продаже бюстгальтеров! Я буду помогать дамам примерять лифчики и консультировать какие трусы лучше идут!
А девушки пусть идут грузчиками на овощебазу!
Но нет, "равенство" они понимают так - "берите нас директорами, чтобы мы могли капучино в офисе гонять и на заседаниях ресницами хлопать. А на равенство в других профессиях мы не согласны"
показать весь комментарий
12.05.2020 17:37 Ответить
реклама дійсно "нижче пояса", але гендерної дискримінаціїї там немає - слогани можна застосувати до будь-якої статі
показать весь комментарий
12.05.2020 17:58 Ответить
Обычно "гендерную дискриминацию" в рекламе с голыми тетками видят всяки жырухи, которым завидно что мужчины смотрят на стройняшек а не на их складки.
показать весь комментарий
12.05.2020 19:23 Ответить
 
 