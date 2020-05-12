Нардепы инициируют законопроект о противодействии дискриминации в рекламе. ФОТО

Нардепы инициировали законопроект №3427 о внесении изменений в Закон "О рекламе" относительно противодействия дискриминации по признаку пола.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Отмечается, что его подписали несколько десятков депутатов из разных фракций и групп.

"Нам стыдно за некоторых рекламодателей, которые не гнушаются объективацией женщин и мужчин и откровенными оскорблениями целых сообществ. Обнаженное тело, непристойные сравнения и шутки, высмеивание принадлежности к определенной расе или религии, издевательства над людьми с инвалидностью - мне не хочется, чтобы это считалось нормой в нашем обществе", - отметила Кравчук.

В законопроекте подаются четкие определения понятий "дискриминационная реклама" и "дискриминационная реклама по признаку пола". Предлагается вдвое увеличить штрафы для нарушителей, а также повышается уровень защиты прав потребителей рекламы.

"Убеждена, что толерантная и гендерно чувствительная реклама понравится украинцам гораздо больше, чем отвратительные шутки "ниже пояса". И производители товаров и услуг от законодательных изменений только выиграют", - подытожила Кравчук.

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