Нардепи ініціюють законопроєкт про протидію дискримінації в рекламі. ФОТО

Нардепи ініціювали законопроєкт №3427 про внесення змін до Закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Зазначається, що його підписали кілька десятків депутатів із різних фракцій і груп.

"Нам соромно за деяких рекламодавців, які не гребують об’єктивацією жінок і чоловіків та відвертими образами цілих спільнот. Оголене тіло, непристойні порівняння та жарти, висміювання приналежності до певної раси чи релігії, знущання над людьми з інвалідністю – мені не хочеться, щоб це вважалося нормою у нашому суспільстві", - зазначила Кравчук.

В законопроекті подаються чіткі визначення понять "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі". Пропонується удвічі збільшити штрафи для порушників, а також підвищується рівень захисту прав споживачів реклами.

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"Переконана, що толерантна і гендерно чутлива реклама сподобається українцям набагато більше, ніж огидні жарти "нижче поясу". І виробники товарів та послуг від законодавчих змін тільки виграють", - підсумувала Кравчук.





