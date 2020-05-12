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Нардепи ініціюють законопроєкт про протидію дискримінації в рекламі. ФОТО

Нардепи ініціювали законопроєкт №3427 про внесення змін до Закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Зазначається, що його підписали кілька десятків депутатів із різних фракцій і груп.

"Нам соромно за деяких рекламодавців, які не гребують об’єктивацією жінок і чоловіків та відвертими образами цілих спільнот. Оголене тіло, непристойні порівняння та жарти, висміювання приналежності до певної раси чи релігії, знущання над людьми з інвалідністю – мені не хочеться, щоб це вважалося нормою у нашому суспільстві", - зазначила Кравчук.

В законопроекті подаються чіткі визначення понять "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі". Пропонується удвічі збільшити штрафи для порушників, а також підвищується рівень захисту прав споживачів реклами.

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"Переконана, що толерантна і гендерно чутлива реклама сподобається українцям набагато більше, ніж огидні жарти "нижче поясу". І виробники товарів та послуг від законодавчих змін тільки виграють", - підсумувала Кравчук.

Нардепи ініціюють законопроєкт про протидію дискримінації в рекламі 01
Нардепи ініціюють законопроєкт про протидію дискримінації в рекламі 02
Нардепи ініціюють законопроєкт про протидію дискримінації в рекламі 03

Автор: 

ВР (14975) дискримінація (43) законопроєкт (3591) реклама (406) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+10
Президент целую страну высмеивал как порноатрису в своем быдло-шоу и ничего
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12.05.2020 16:17
+9
Самое наиважнейшее что только нужно украинцам
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12.05.2020 16:12
+6
Очередная еврохрень от евротолерастов.
Давайте крем от загара будет рекламировать жирная лесбо-негритянка-инвалид-веган.
А нижнее женское белье - мужик с небритыми ногами. Бороться с дискриминацией, так до конца.
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12.05.2020 16:32
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Самое наиважнейшее что только нужно украинцам
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12.05.2020 16:12 Відповісти
и не говорите. прям горит проблема!
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12.05.2020 16:40 Відповісти
Президент целую страну высмеивал как порноатрису в своем быдло-шоу и ничего
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12.05.2020 16:17 Відповісти
Очтєвоже? Мудрий нарід паставіл лайк, значь так тому і бить!
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12.05.2020 16:22 Відповісти
В прошлом году для Украины был очередной тест, но к сожалению быдло снова победило. Быдло хочет жить в совковом болоте.
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13.05.2020 09:17 Відповісти
А где Оля ПАлякова мАроженое лАбызаетЬ?
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12.05.2020 16:18 Відповісти
Зараз,якраз це на часі. Та й фігня це все.В Україні жінка більше має прав і свобод.
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12.05.2020 16:21 Відповісти
"Нам стыдно за некоторых рекламодателей, которые не гнушаются объективации женщин и мужчин и откровенными образами целых сообществ. Обнаженное тело, непристойные сравнения и шутки, высмеивание принадлежности к определенной расе или религии, издевательства над людьми с инвалидностью - мне не хочется, чтобы это считалось нормой в нашем обществе", - отметила Кравчук.Источник: https://censor.net/p3194968

Так це демократія і свобода.
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12.05.2020 16:22 Відповісти
На мой взгляд, если нет исков от пострадавших, то это мозгозасерательная срань по типу бесплатные услуги (включая цифровые). Не бывает, чтобы кто-то на ровном мести защищал твои права или делал, что-либо бесплатное. Но наше население уверенно требует халявы и верит в светлый день на ровном месте...
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12.05.2020 16:26 Відповісти
Депутатам нехер делать: Зак Укр. Ст. 8 п.1 В рекламе запрещается: ) содержать утверждения, являющиеся дискриминационными по признакам происхождения человека, его социального и имущественного состояния, расовой и национальной принадлежностей, пола...
На основании этой нормы Госпотребстандарт штрафует в размере 5кратной!!!!! стоимости размещения рекламы. При этом малый и мелкосредний бизнес - платят штрафы в бюджет, а крупный - сами понимаете (суммы огромные) договариваются.
Тут не закон менять надо, а нечто другое...
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12.05.2020 16:24 Відповісти
Вот потому что договаривается и должен быть закон в порядке которого не только государство но и каждый простой гражданин сможет требовать компенсацию.
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12.05.2020 16:31 Відповісти
Нардепы инициируют законопроект о противодействии дискриминации в рекламе - Цензор.НЕТ 383
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12.05.2020 16:24 Відповісти
Депутатам нехер делать: Зак Укр. Ст. 8 п.1 В рекламе запрещается: ) содержать утверждения, являющиеся дискриминационными по признакам происхождения человека, его социального и имущественного состояния, расовой и национальной принадлежностей, пола...

Про потолок в Законе ничего, только про пол. Можно пропускать! (в обоих смыслах. )
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12.05.2020 16:44 Відповісти
У ковото відать нє затвєрдєло...
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12.05.2020 16:25 Відповісти
Ясен-красен: бетон бракованный подсунули.
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12.05.2020 16:45 Відповісти
Точняк, мешал не соблюдая пропорции
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12.05.2020 16:47 Відповісти
Мда уж, натяжные потолки.
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12.05.2020 16:26 Відповісти
Запретите сначала депутатам в рабочее время смотреть порнуху и заниматься личными делами!
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12.05.2020 16:26 Відповісти
но ,но,но !! на святое замахнулись!))
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12.05.2020 16:55 Відповісти
Це все подвійні стандарти.От кажуть за дискримінацію і приниження жінки,але варто зайти в нічний клуб і генделик і подивитися,чим там молоді жінки займаються і чого вони хочуть.Також а чому,я не маю права казати нічого за релігію,чи за щось інше? Це вже точно не демократія.
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12.05.2020 16:27 Відповісти
така реклама -це дно! І не в дискримінації діло а в елементарній відсутності і моралі і цензури! Нарід попутав і сприймає це дно як норму. Деградація моралі на своєму піку. І не міняйте терміни "дискримінація"-у Західно фемів а в здоровому суспільсиві елемениарна мораль
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12.05.2020 16:28 Відповісти
https://censor.net/user/389850 А яка реклама не дно?
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12.05.2020 16:30 Відповісти
Це лівацтво і нео комунізм.
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12.05.2020 16:29 Відповісти
Хорошая идея.
Поддерживаю.
Потому что если мы не будем избавляться от русского мира в головах, оккупанты нас будут продолжать считать единым народом исповедующим одни ценности.
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12.05.2020 16:29 Відповісти
https://censor.net/user/438400 Так тут нічого не сказано за рускій мір.Навпаки будуть захищати сектантів рпц.
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12.05.2020 16:32 Відповісти
Все примеры изображенные здесь - это русский мир.
А защищать по новому закону никого не нужно. Достаточно упростить порядок реализации права каждого гражданина взыскивать компенсацию за дискриминацию. Общественники быстро заготовят шаблоны исков и надеждой будут мониторить рекламу: "ну давай. давай уже. дискриминируй меня."
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12.05.2020 16:37 Відповісти
https://censor.net/user/438400 А захист релігійників з рпц,що тоді? Давайте ще мігрантів напускаємо.Вже ходила чутка,щоб побудувати тут табір для них.Замість підняття добробуту населення і економіки.в нас заходять з іншої сторони.З цього нічого доброго не вийде.а тільки гірше.
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12.05.2020 16:41 Відповісти
Темою топу є лише зміни до закону "Про рекламу". Будь-ласка, не виходьте за її предмет. У вас 4 строках 4 офтопи, а це неповага до співрозмовника.
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12.05.2020 16:46 Відповісти
https://censor.net/user/438400 Так з такого незначних змін починається дурість.Всі ці гендерні квоти і толерантність придумана ліваками-комуністами.
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12.05.2020 16:49 Відповісти
Це неправда. В СРСР не було ані гендерних квот, ані толерантності.
Насправді гендерні квоти і толерантність - принципи европейського демократичного соціалізму.
При цьому, в нас є лише два шляхи - європейський соціалізм або російський фашизм.
Ми задекларували рух в Європу, і відповідно, зобов'язані приводити законодавство у відповідність з європейським.
Якщо вам це неподобається і ви бажаєте жити в нетолерантному тоталітарному суспільстві, ви можете зпакувати валізи і виїхати до Росії.
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12.05.2020 17:00 Відповісти
https://censor.net/user/438400 Жінки пахали на заводах і про це всюди писали.Тоді були совецькі люди і всіх намагалися перемішати.Саме це зараз просувають.Щоб не було такого поняття як етнос.На Московії не фашизм.Соціалізм тут не приживеться.Саме це,що пропонується і є м'який тоталітаризм,ліваки підмінили поняття і назвалися лібералами.Справжні ліберали за свободу і не закриття рота.Ми нікому,нічого не зобов'язані.
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12.05.2020 17:09 Відповісти
Робота на заводах не має ніякого відношення ані до гендерних квот, ані до толерантності. Жінки пахали на заводах за сотні років до виникнення комуністичної ідеї. А на пірамідах - за тисячі років.
Щодо іншого - Те що на московії фашизм давно довів професор Зубов, і не тобі проти цього заперечувати.
Щодо того приживеться чи ні - це питання другорядне. Нам треба імплементовувати законодавство на виконання домовленостей тому що це є умовою прямого фінансування, продовження санкцій, визначення квот продажу товарів до ЄС та інших ознак лояльного ставлення союзників. Якби територіально ми знаходилися біля США був би сенс думати про лібералізм. Але тут і зараз довколо нас ліберальних держав готових до співпраці не існує.
Крім цього, навіть американський цивілізований лібералізм прийняв від соціалізму і імплементував у себе принципи гендерної рівності.
Отже, подобається тобі чи ні, але в тебе лише 2 варіанти - приймати зміни або їхати до РФії.
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12.05.2020 17:19 Відповісти
https://censor.net/user/438400 Цим комуняки просували ідею сильної комуністичної жінки.не те що в тодішній європі і США.На Московії імперський шовінізм.Мені все одно хто там що казав.Так ці всі законопроекти тільки розіб'ють і ослаблять Україну з середини,тоді вона перестане взагалі опиратися московитам.Саме це би хотіли ліваки-комуністи.Щоб позбавитись головного болю.Зараз йде хвиля в світі антилівацтва,бо воно вже багатьох дістало.Їхати на Московію може ви.Не буде тут лівацтва і крапка.
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12.05.2020 17:26 Відповісти
Нічого не розіб'ють. Бо доки ти будеш спускати лють твої діти та внуки будуть дивитися американські серіали накшталт "статевого виховання" з найрізноманітнішими за гендером героями. Молодому поколінню твої гендерні фобії смішні та не цікаві
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12.05.2020 17:35 Відповісти
https://censor.net/user/438400 Статеве виховання повинно бути не в серіалах,я якраз за нього.Але зараз все більше серіалів з цією фігнею,як і фільмів провалюються в прокаті.Я сам з молодого покоління,якщо що.Але мені не подобається як підміняють поняття в фільмах і відеоіграх.Наприклад в відеоіграх показують,що в нас під час другої світової негри бігали,а в серіалах грецькі боги темношкірі.Навіть фільм Русалоньку зняли з темношкірою акторкою в головній ролі.Це ж маразм.Я за правду і справедливість.
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12.05.2020 17:42 Відповісти
Ну, якщо ти з підлітків, то подивись будь-ласка серіал з назвою "Статеве виховання" щоб зрозуміти тренди та інтереси і не відставати у розвитку від своїх однолітків. Сподіваюся що тобі сподобається. Дуже класний і тематичний серіал.
П.С. А чого ти вирішив що русалоньки виключно білошкірі? Ти їх бачив? Якщо так, то що вживав перед цим? А якщо ні, то звідки упереджене ставлення?
П.П.С. А з чого ти вирішив що в нас під час другої світової війни негри не бігали? Історично негри разом з представниками усіх інших рас були на усіх фронтах.
П.П.С. А чого ти вирішив що в грецькому пантеоні нема жодного темношкірого Бога? Ти їх бачив? Якщо так, то що вживав до цього? Якщо ні, то чому упереджене ставлення?
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12.05.2020 17:51 Відповісти
https://censor.net/user/438400 Я не з підлітків.Я просто молодий.В статевому вихованні повинна бути не тренди а правда.

П.С. А чого ти вирішив що русалоньки виключно білошкірі? Ти їх бачив? Якщо так, то що вживав перед цим? А якщо ні, то звідки упереджене ставлення?

Цю казку написав Андерсон,то вказаний чіткий вигляд.

П.П.С. А з чого ти вирішив що в нас під час другої світової війни негри не бігали? Історично негри разом з представниками усіх інших рас були на усіх фронтах.

Та не всюди вони були.А в відеоіграх показують і перекручують,що їх саме в нас були цілі девізії.

П.П.С. А чого ти вирішив що в грецькому пантеоні нема жодного темношкірого Бога? Ти їх бачив? Якщо так, то що вживав до цього? Якщо ні, то чому упереджене ставлення?

Це грецькі боги,варто подивитися скульптури зображення цих богів,там жодного представника негроїдної раси немає.
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12.05.2020 18:53 Відповісти
''Якщо вам це неподобається і ви бажаєте жити в нетолерантному тоталітарному суспільстві, ви можете зпакувати валізи і виїхати до Росії.''

Ви не толерантні до іншомислячих.
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12.05.2020 17:12 Відповісти
Нетолерантний би тобі по печінках надавав, а я просто нагадую тобі наявні в тебе варіанти. Якщо не хочеш, то терпи зміни. Сподіваюся з часом введуть закон за яким кожен буде платити за власний прояв дискримінації
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12.05.2020 17:23 Відповісти
https://censor.net/user/438400 Не буде тут лівацтва.Це тільки призведе до конфліктів і нічого більше.А ти просто не далека людина.
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12.05.2020 17:27 Відповісти
Я тоді на таких як ти просто буду скарги з позовами писати і заробляти доти доки ви не сприймете зміни або не звільнете країну від власної присутності
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12.05.2020 17:25 Відповісти
https://censor.net/user/438400 Цього в нас не буде ніколи.Ви просто будете отримувати по голові і перестанете їх подавати.
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12.05.2020 17:30 Відповісти
Очередная еврохрень от евротолерастов.
Давайте крем от загара будет рекламировать жирная лесбо-негритянка-инвалид-веган.
А нижнее женское белье - мужик с небритыми ногами. Бороться с дискриминацией, так до конца.
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12.05.2020 16:32 Відповісти
https://censor.net/user/132544 В Європу це все прийшло з США.Там осередок.
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12.05.2020 16:37 Відповісти
согласен.
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12.05.2020 16:43 Відповісти
Ты не украинец. Ты настоящий россиянец
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12.05.2020 16:38 Відповісти
женись на жырной негритянке. Ты же против дискриминации, значит будь последователен.
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12.05.2020 16:44 Відповісти
Твоя реплика лишь в очередной раз подтверждает что ты не имеешь никакого отношения к украине. Обычный российский тролль невысокого интеллекта.
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12.05.2020 16:49 Відповісти
а ты - дискриминатор, раз не хочешь жениться на толстой негритянке.
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12.05.2020 17:09 Відповісти
https://censor.net/user/132544 «Не можешь - научим, не хочешь - заставим»
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12.05.2020 17:18 Відповісти
Ну ,на вид с девочками всё в порядке. Значит не твердеет и нет 4 куска...+ жена, которая выглядит, как мешок с цементом.... Так это ваши проблемы )
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12.05.2020 16:39 Відповісти
Наши проблемы - это тебе подобная вата.
Вот мы и лоббируем такие законы чтобы тебе в стране некомфортно жить было. Чтоб в россиюшку ты уехал.
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12.05.2020 17:30 Відповісти
а зачем делать выбор - или ты за п..даров, или ехай в Рашу? Почему если человек хочет жить в Украине, то обязан быть за п...ров, смотреть рекламу с жырными негритянками, и делать вид что ему неприятно видеть красиво раздетых белых стройных барышень?
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12.05.2020 17:32 Відповісти
Быть за как раз таки быть не обязан. И может открыто признавать что ему приятно видеть красиво раздетых белых стройных барышень. Тут не в барышнях дело - а в том где они изображены, в каких позах изображены и какие подписи под ними. Примитивная пошлятина - это элемент российской, а не украинской культуры. Из рекламы она должна быть исключена.
В остальном, барышни на твой вкус всегда будут доступны на толерантном и совершенно демократическом порнхабе. В разделе соседствующем с толстыми негритянками и шимейлами. Просто не путай рекламу с проном и все будет хорошо.
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12.05.2020 17:43 Відповісти
Я хочу видеть стройніх беліх баб везде, по телеку и в рекламе. И мне плевать на культуру. хочу голых баб и побольше.
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12.05.2020 19:21 Відповісти
Вася-Петя, ты больной. Ехать тебе никуда не нужно, ты нигде не нужен.Здесь ты не проблема, ты ноль.
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12.05.2020 17:39 Відповісти
******* сопли урода - откуда эта срань повылазила?
Если бы мне сказали что такое гавно живёт вместе с людьми - я бы не поверил...
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12.05.2020 16:43 Відповісти
А що таке? Геї ображаються, що твердіє не від їхнього зображення?
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12.05.2020 17:03 Відповісти
Зараз гендерні квоти на хороші професії,де можна прибарахлитися і нічого не робити.А чому немає гендерних квот лазити по стовпах? Що це за подвійні стандарти.
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12.05.2020 17:16 Відповісти
100%.
Хотите равенства? Берите меня консультантов в магазин по продаже бюстгальтеров! Я буду помогать дамам примерять лифчики и консультировать какие трусы лучше идут!
А девушки пусть идут грузчиками на овощебазу!
Но нет, "равенство" они понимают так - "берите нас директорами, чтобы мы могли капучино в офисе гонять и на заседаниях ресницами хлопать. А на равенство в других профессиях мы не согласны"
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12.05.2020 17:37 Відповісти
реклама дійсно "нижче пояса", але гендерної дискримінаціїї там немає - слогани можна застосувати до будь-якої статі
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12.05.2020 17:58 Відповісти
Обычно "гендерную дискриминацию" в рекламе с голыми тетками видят всяки жырухи, которым завидно что мужчины смотрят на стройняшек а не на их складки.
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12.05.2020 19:23 Відповісти
 
 