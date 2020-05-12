Нардепи ініціюють законопроєкт про протидію дискримінації в рекламі. ФОТО
Нардепи ініціювали законопроєкт №3427 про внесення змін до Закону "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
Зазначається, що його підписали кілька десятків депутатів із різних фракцій і груп.
"Нам соромно за деяких рекламодавців, які не гребують об’єктивацією жінок і чоловіків та відвертими образами цілих спільнот. Оголене тіло, непристойні порівняння та жарти, висміювання приналежності до певної раси чи релігії, знущання над людьми з інвалідністю – мені не хочеться, щоб це вважалося нормою у нашому суспільстві", - зазначила Кравчук.
В законопроекті подаються чіткі визначення понять "дискримінаційна реклама" та "дискримінаційна реклама за ознакою статі". Пропонується удвічі збільшити штрафи для порушників, а також підвищується рівень захисту прав споживачів реклами.
"Переконана, що толерантна і гендерно чутлива реклама сподобається українцям набагато більше, ніж огидні жарти "нижче поясу". І виробники товарів та послуг від законодавчих змін тільки виграють", - підсумувала Кравчук.
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Так це демократія і свобода.
На основании этой нормы Госпотребстандарт штрафует в размере 5кратной!!!!! стоимости размещения рекламы. При этом малый и мелкосредний бизнес - платят штрафы в бюджет, а крупный - сами понимаете (суммы огромные) договариваются.
Тут не закон менять надо, а нечто другое...
Про потолок в Законе ничего, только про пол. Можно пропускать! (в обоих смыслах. )
Поддерживаю.
Потому что если мы не будем избавляться от русского мира в головах, оккупанты нас будут продолжать считать единым народом исповедующим одни ценности.
А защищать по новому закону никого не нужно. Достаточно упростить порядок реализации права каждого гражданина взыскивать компенсацию за дискриминацию. Общественники быстро заготовят шаблоны исков и надеждой будут мониторить рекламу: "ну давай. давай уже. дискриминируй меня."
Насправді гендерні квоти і толерантність - принципи европейського демократичного соціалізму.
При цьому, в нас є лише два шляхи - європейський соціалізм або російський фашизм.
Ми задекларували рух в Європу, і відповідно, зобов'язані приводити законодавство у відповідність з європейським.
Якщо вам це неподобається і ви бажаєте жити в нетолерантному тоталітарному суспільстві, ви можете зпакувати валізи і виїхати до Росії.
Щодо іншого - Те що на московії фашизм давно довів професор Зубов, і не тобі проти цього заперечувати.
Щодо того приживеться чи ні - це питання другорядне. Нам треба імплементовувати законодавство на виконання домовленостей тому що це є умовою прямого фінансування, продовження санкцій, визначення квот продажу товарів до ЄС та інших ознак лояльного ставлення союзників. Якби територіально ми знаходилися біля США був би сенс думати про лібералізм. Але тут і зараз довколо нас ліберальних держав готових до співпраці не існує.
Крім цього, навіть американський цивілізований лібералізм прийняв від соціалізму і імплементував у себе принципи гендерної рівності.
Отже, подобається тобі чи ні, але в тебе лише 2 варіанти - приймати зміни або їхати до РФії.
П.С. А чого ти вирішив що русалоньки виключно білошкірі? Ти їх бачив? Якщо так, то що вживав перед цим? А якщо ні, то звідки упереджене ставлення?
П.П.С. А з чого ти вирішив що в нас під час другої світової війни негри не бігали? Історично негри разом з представниками усіх інших рас були на усіх фронтах.
П.П.С. А чого ти вирішив що в грецькому пантеоні нема жодного темношкірого Бога? Ти їх бачив? Якщо так, то що вживав до цього? Якщо ні, то чому упереджене ставлення?
П.С. А чого ти вирішив що русалоньки виключно білошкірі? Ти їх бачив? Якщо так, то що вживав перед цим? А якщо ні, то звідки упереджене ставлення?
Цю казку написав Андерсон,то вказаний чіткий вигляд.
П.П.С. А з чого ти вирішив що в нас під час другої світової війни негри не бігали? Історично негри разом з представниками усіх інших рас були на усіх фронтах.
Та не всюди вони були.А в відеоіграх показують і перекручують,що їх саме в нас були цілі девізії.
П.П.С. А чого ти вирішив що в грецькому пантеоні нема жодного темношкірого Бога? Ти їх бачив? Якщо так, то що вживав до цього? Якщо ні, то чому упереджене ставлення?
Це грецькі боги,варто подивитися скульптури зображення цих богів,там жодного представника негроїдної раси немає.
Ви не толерантні до іншомислячих.
Давайте крем от загара будет рекламировать жирная лесбо-негритянка-инвалид-веган.
А нижнее женское белье - мужик с небритыми ногами. Бороться с дискриминацией, так до конца.
Вот мы и лоббируем такие законы чтобы тебе в стране некомфортно жить было. Чтоб в россиюшку ты уехал.
В остальном, барышни на твой вкус всегда будут доступны на толерантном и совершенно демократическом порнхабе. В разделе соседствующем с толстыми негритянками и шимейлами. Просто не путай рекламу с проном и все будет хорошо.
Если бы мне сказали что такое гавно живёт вместе с людьми - я бы не поверил...
Хотите равенства? Берите меня консультантов в магазин по продаже бюстгальтеров! Я буду помогать дамам примерять лифчики и консультировать какие трусы лучше идут!
А девушки пусть идут грузчиками на овощебазу!
Но нет, "равенство" они понимают так - "берите нас директорами, чтобы мы могли капучино в офисе гонять и на заседаниях ресницами хлопать. А на равенство в других профессиях мы не согласны"