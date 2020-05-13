Рада почтила минутой молчания жертв COVID-19 в Украине и мире. ВИДЕО+ФОТО

Народные депутаты на заседании в среду почтили минутой молчания память погибших от коронавирусной инфекции как в Украине, так и в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая с трибуны парламента, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Ситация с коронавирусом в Украине и мире остается сложной. За последние сутки в Украине от коронавируса умерло 14 человек, всего - 439 людей, из которых 23 медика".

После этого он предложил почтить всех погибших от коронавируса в Украине и мире минутой молчания.





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