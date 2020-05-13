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Рада почтила минутой молчания жертв COVID-19 в Украине и мире. ВИДЕО+ФОТО

Народные депутаты на заседании в среду почтили минутой молчания память погибших от коронавирусной инфекции как в Украине, так и в мире.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Выступая с трибуны парламента, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: "Ситация с коронавирусом в Украине и мире остается сложной. За последние сутки в Украине от коронавируса умерло 14 человек, всего - 439 людей, из которых 23 медика".

После этого он предложил почтить всех погибших от коронавируса в Украине и мире минутой молчания.

Рада почтила минутой молчания жертв COVID-19 в Украине и мире 01
Рада почтила минутой молчания жертв COVID-19 в Украине и мире 02

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ВР (29303) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2746) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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а память бабушки, которая не захотела жить под вашим дурантином, почтить слабО?
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13.05.2020 10:52 Ответить
а память всех погибших в дтп, или от сердечно-сосудистых, или память онкобольных?
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13.05.2020 10:55 Ответить
Твари вы лучше врачам достойные зарплаты платите. Это просто цирк какой- то
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13.05.2020 11:06 Ответить
мрази
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13.05.2020 11:12 Ответить
******* зелёная срань...
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13.05.2020 11:25 Ответить
за год хоть раз почтили память воинов погибших во время зеленого "перемирия"?
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13.05.2020 11:45 Ответить
показушные идиоты
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13.05.2020 13:43 Ответить
 
 