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Рада вшанувала хвилиною мовчання жертв COVID-19 в Україні та світі. ВІДЕО+ФОТО
Народні депутати на засіданні в середу вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих від коронавірусної інфекції як в Україні, так і в світі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Виступаючи з трибуни парламенту, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Ситуація з коронавірусів в Україні та світі залишається складною. За останню добу в Україні від коронавірусу померло 14 осіб, всього - 439 людей, з яких 23 медики".
Після цього він запропонував вшанувати всіх загиблих від коронавірусу в Україні та світі хвилиною мовчання.
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