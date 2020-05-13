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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Рада вшанувала хвилиною мовчання жертв COVID-19 в Україні та світі. ВІДЕО+ФОТО

Народні депутати на засіданні в середу вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих від коронавірусної інфекції як в Україні, так і в світі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Виступаючи з трибуни парламенту, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив: "Ситуація з коронавірусів в Україні та світі залишається складною. За останню добу в Україні від коронавірусу померло 14 осіб, всього - 439 людей, з яких 23 медики".

Після цього він запропонував вшанувати всіх загиблих від коронавірусу в Україні та світі хвилиною мовчання.

Рада вшанувала хвилиною мовчання жертв COVID-19 в Україні та світі 01
Рада вшанувала хвилиною мовчання жертв COVID-19 в Україні та світі 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 13 травня зафіксовано 402 нові випадки COVID-19 в Україні: загалом - 16 425, летальних - 439, одужали 3 716 осіб. ВIДЕО

Автор: 

ВР (14975) карантин (18172) Шмигаль Денис (4574) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а память бабушки, которая не захотела жить под вашим дурантином, почтить слабО?
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13.05.2020 10:52 Відповісти
а память всех погибших в дтп, или от сердечно-сосудистых, или память онкобольных?
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13.05.2020 10:55 Відповісти
Твари вы лучше врачам достойные зарплаты платите. Это просто цирк какой- то
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13.05.2020 11:06 Відповісти
мрази
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13.05.2020 11:12 Відповісти
******* зелёная срань...
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13.05.2020 11:25 Відповісти
за год хоть раз почтили память воинов погибших во время зеленого "перемирия"?
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13.05.2020 11:45 Відповісти
показушные идиоты
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13.05.2020 13:43 Відповісти
 
 