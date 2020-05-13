Из главного храма ВС РФ убрали мозаику со Сталиным. ФОТО

Изображение Иосифа Сталина исчезло с мозаики, украшающей только что построенный главный храм Вооруженных сил России в Подмосковье.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Открытые медиа".

Вместо плаката со Сталиным изображен плакат со слоганом "Водрузим над Берлином знамя победы". Изображение Сталина убрали совсем недавно, 7 мая, рассказал изданию один из рабочих в храме.

Портрет пришлось убрать из-за волны общественного недовольства, признался председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин.

Также на Цензор.НЕТ: В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "Он вернул религию"

Он считает, что обычные прихожане вряд ли заметили бы спорную мозаику. Она расположены на хорах — в галерее над входом на втором этаже церкви, куда прихожан обычно не пускают, а из нижней части храма эту мозаику вообще невозможно разглядеть.