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Из главного храма ВС РФ убрали мозаику со Сталиным. ФОТО

Из главного храма ВС РФ убрали мозаику со Сталиным. ФОТО

Изображение Иосифа Сталина исчезло с мозаики, украшающей только что построенный главный храм Вооруженных сил России в Подмосковье.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Открытые медиа".

Вместо плаката со Сталиным изображен плакат со слоганом "Водрузим над Берлином знамя победы". Изображение Сталина убрали совсем недавно, 7 мая, рассказал изданию один из рабочих в храме.

Портрет пришлось убрать из-за волны общественного недовольства, признался председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин.

Также на Цензор.НЕТ: В Минобороны России объяснили изображение Сталина в главном храме армии РФ: "Он вернул религию"

Он считает, что обычные прихожане вряд ли заметили бы спорную мозаику. Она расположены на хорах — в галерее над входом на втором этаже церкви, куда прихожан обычно не пускают, а из нижней части храма эту мозаику вообще невозможно разглядеть.

Из главного храма ВС РФ убрали мозаику со Сталиным 01

Автор: 

россия (96481) Сталин Иосиф (568) церковь (1325)


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Топ комментарии
+30
Из главного храма ВС РФ убрали мозаику со Сталиным - Цензор.НЕТ 6907
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13.05.2020 17:59 Ответить
+25
Эта чё ***? А как же скрепы?
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13.05.2020 17:56 Ответить
+12
Ситуация называется - переподлизнули.
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13.05.2020 17:57 Ответить
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Эта чё ***? А как же скрепы?
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13.05.2020 17:56 Ответить
Репнули...
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13.05.2020 17:57 Ответить
Самое место этим палачам в мпцшном мусорнике...
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13.05.2020 18:10 Ответить
так ведь эти художники - клоуны-передвижники, Сталин уехал на гастроли
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13.05.2020 18:18 Ответить
Ахренеть, куда смотрит путлер? Расстрелять!
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13.05.2020 18:24 Ответить
просто кацапня начала чтото подозревать. что на всех должностей вертухаев не хватит. Большая часть их попадает в категорию тех кого охраняют вертухаи.
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13.05.2020 19:05 Ответить
Ситуация называется - переподлизнули.
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13.05.2020 17:57 Ответить
Изуверы! Ироды! Христопродавцы!!!
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13.05.2020 17:57 Ответить
Да не...Просто некананичные безтомосные сектанты-любители придумали свою расиянскую религию и верят во что хотят. у них и сталин и ***** и все нормалек сочетается в мозаиках.
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13.05.2020 18:44 Ответить
и гундяй с лениным
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13.05.2020 20:36 Ответить
На освободившееся место вставьте Ху*ло. Сидящего на бутылке из-под шнапса.
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13.05.2020 17:58 Ответить
Из главного храма ВС РФ убрали мозаику со Сталиным - Цензор.НЕТ 6907
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13.05.2020 17:59 Ответить
Ось цю фреску би у скрєпний храм.
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13.05.2020 18:12 Ответить
Набутыливание крысы
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13.05.2020 19:24 Ответить
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
"Оказался наш Отец
Не отцом, а *****..."
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13.05.2020 17:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kAaju1qaoik ВИДЕО ХРАМ ВАМ Михаил Ефремов
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13.05.2020 17:59 Ответить
КТО ПУТИНА БИЛ ПО ПОРТРЕТУ ????
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13.05.2020 18:24 Ответить
художник Андрей Сторублев !!
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13.05.2020 20:43 Ответить
Чудни твои дела Господи! Сралин много голов поповских снес, массу церквей зачистил до основания, а теперь его с подельниками на икони лепят
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13.05.2020 18:01 Ответить
"и мазайка времён ***** личности засинеет на храма хруди"
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13.05.2020 18:11 Ответить
а дева терешкова с маленьким ****** на руках осталась не тронутой )
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13.05.2020 18:13 Ответить
Енот-терешкова - шмара зачетная и тварь редкостная!
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13.05.2020 19:27 Ответить
Какие же отсталые эти русские дикари.....
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13.05.2020 18:14 Ответить
Сталин, закончивший семинарию, создал во время войны свою церковь, вполне логично, что служивые захотели слепить в храме морду своего основателя.
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13.05.2020 18:14 Ответить
Да но теперь это не кононично, у азиатов бог тот у кого власть сейчас, а не в прошлом
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13.05.2020 18:23 Ответить
Умом Расею не понять, не поймёшь кто там у них бох, кто полубох, и зачем они индейский жертвенник с трупом внутри, посреди столицы слепили и водят вокруг него хороводы...
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13.05.2020 18:30 Ответить
Новая традиция в христианском культе, преемственность...как в свое время иудейская секта перенял культ трупов от египтян...
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13.05.2020 18:36 Ответить
Гитлера нужно было влепить, вместе с пактом и протоколами.
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13.05.2020 18:23 Ответить

Из главного храма ВС РФ убрали мозаику со Сталиным - Цензор.НЕТ 8860
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13.05.2020 18:34 Ответить
это моск расийянина.
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13.05.2020 18:45 Ответить
як же так? сталін же заснував рпц і "томос" видав!!!
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13.05.2020 19:34 Ответить
Храм Сатаны, а демонов убирают. Не по-скрепному как-то.
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13.05.2020 19:38 Ответить
Очередная клоунада от подставного(двойника,которого и жена не узнает) президента.И вообще главный храм военных издавна был Никольский((Янах Улу(Ала)-Горящий древний с одэри=азэри)) в АхырЯнШадАте(конец горящего торжественного Отца)-Кронштадте в Питере.Морской собор с 32 окнами наверху,а по бокам 4-е 5-ступенчатых спуска.Там,на стене нарисованное человеческое лицо Бога Огня было красного цвета , а после реставрации стало белое(??).Интересно а здесь что переделали? Как в Троицком соборе(такой же был в Томске) в Москве,который переименовали в храм Христа и повернули на 45 градусов от первоначального.
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13.05.2020 19:51 Ответить
Какие же они дэбилы ***, серпы, кресты, орлы, звезды, святые, салют все в одной куче - ужос
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13.05.2020 20:41 Ответить
удивительно, что Мария не с медалями и без пилотки, а Иисус не на танке с надписью "на Киев". но еще не поздно все исправить!
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13.05.2020 20:58 Ответить
О Христе стали говорить так же много, как о сралине. Добром, для Христа, это не кончится...
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13.05.2020 21:07 Ответить
Накінець міф про "георгієвську" стрічку в Рашці закінчився. На головному храмі ВС РФ на головній "іконі" зображена, як картинна рама не георгієвська стрічка, а ГВАРДІЙСЬКА стрічка, яка має чотири помаранчеві полоси і три чорних. А Георгієвська стрічка завжди мала три чорні полоси і дві помаранчеві. Отже, русопуси, майте гідність називати Гвардійську стрічку не "георгієвською", бо за назву Гвардійської стрічки георгієвською у радянські часи можна було піти під розстріл. Доречі, НІКОЛИ на офіційних фото і портретах Жуков і Рокосовський, які мали Горгієвські хрести не вдягали їх на свої радянські мундири. НІКОЛИ!!! З 1918 року орден "Георгієвський Хрест" і його атрибути були заборонені ленінською владою, як офіційні державні нагороди і вважалися контрреволюційними символами. А це означало - арешт і розстріл. Ось така вам, русопуси, георгієвська стрічка, якою зараз маніпулює ваше нікчемне КеГеБешне ху"ло. Їжте це лайно донесхочу.
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13.05.2020 23:27 Ответить
Что общего между Господом Богом Христом и христианством , и вот этим блин, юродством, и идолопоклонством, всякими храмами попами итд.!??НИЧЕГО!
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13.05.2020 23:41 Ответить
Так старались задницу лизнуть своему сцарю, что даже перестарались
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14.05.2020 04:26 Ответить
Вся суть московської церкви!
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14.05.2020 08:18 Ответить
головний храм Збройних сил Росії. А храму фсб в РФ часом нема?
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14.05.2020 10:45 Ответить
Як це сталіна прибрали ?
Засновника росіской цєркві ??? КАК ????
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14.05.2020 12:35 Ответить
 
 