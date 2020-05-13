Из главного храма ВС РФ убрали мозаику со Сталиным. ФОТО
Изображение Иосифа Сталина исчезло с мозаики, украшающей только что построенный главный храм Вооруженных сил России в Подмосковье.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Открытые медиа".
Вместо плаката со Сталиным изображен плакат со слоганом "Водрузим над Берлином знамя победы". Изображение Сталина убрали совсем недавно, 7 мая, рассказал изданию один из рабочих в храме.
Портрет пришлось убрать из-за волны общественного недовольства, признался председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин.
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Он считает, что обычные прихожане вряд ли заметили бы спорную мозаику. Она расположены на хорах — в галерее над входом на втором этаже церкви, куда прихожан обычно не пускают, а из нижней части храма эту мозаику вообще невозможно разглядеть.
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"Оказался наш Отец
Не отцом, а *****..."
Засновника росіской цєркві ??? КАК ????