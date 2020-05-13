З головного храму ЗС РФ прибрали мозаїку зі Сталіним. ФОТО

Зображення Йосипа Сталіна зникло з мозаїки, що прикрашає щойно збудований головний храм Збройних сил Росії в Підмосков'ї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Открытые медиа".

Замість плаката зі Сталіним зображено плакат зі слоганом "підняли над Берліном прапор перемоги". Зображення Сталіна прибрали зовсім нещодавно, 7 травня, розповів виданню один із робітників у храмі.

Портрет довелося прибрати через хвилю громадського невдоволення, зізнався голова художньої ради з будівництва храму протоієрей Леонід Калінін.

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Він вважає, що звичайні парафіяни навряд чи помітили б спірну мозаїку. Вона розташована на хорах - у галереї над входом на другому поверсі церкви, куди парафіян зазвичай не пускають, а з нижньої частини храму цю мозаїку взагалі неможливо розгледіти.