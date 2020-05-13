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З головного храму ЗС РФ прибрали мозаїку зі Сталіним. ФОТО

З головного храму ЗС РФ прибрали мозаїку зі Сталіним. ФОТО

Зображення Йосипа Сталіна зникло з мозаїки, що прикрашає щойно збудований головний храм Збройних сил Росії в Підмосков'ї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське видання "Открытые медиа".

Замість плаката зі Сталіним зображено плакат зі слоганом "підняли над Берліном прапор перемоги". Зображення Сталіна прибрали зовсім нещодавно, 7 травня, розповів виданню один із робітників у храмі.

Портрет довелося прибрати через хвилю громадського невдоволення, зізнався голова художньої ради з будівництва храму протоієрей Леонід Калінін.

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Він вважає, що звичайні парафіяни навряд чи помітили б спірну мозаїку. Вона розташована на хорах - у галереї над входом на другому поверсі церкви, куди парафіян зазвичай не пускають, а з нижньої частини храму цю мозаїку взагалі неможливо розгледіти.

З головного храму ЗС РФ прибрали мозаїку зі Сталіним 01

Автор: 

росія (65223) Сталін (143) церква (699)


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Топ коментарі
+30
Из главного храма ВС РФ убрали мозаику со Сталиным - Цензор.НЕТ 6907
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13.05.2020 17:59
+25
Эта чё ***? А как же скрепы?
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13.05.2020 17:56
+12
Ситуация называется - переподлизнули.
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13.05.2020 17:57
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Эта чё ***? А как же скрепы?
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13.05.2020 17:56 Відповісти
Репнули...
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13.05.2020 17:57 Відповісти
Самое место этим палачам в мпцшном мусорнике...
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13.05.2020 18:10 Відповісти
так ведь эти художники - клоуны-передвижники, Сталин уехал на гастроли
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13.05.2020 18:18 Відповісти
Ахренеть, куда смотрит путлер? Расстрелять!
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13.05.2020 18:24 Відповісти
просто кацапня начала чтото подозревать. что на всех должностей вертухаев не хватит. Большая часть их попадает в категорию тех кого охраняют вертухаи.
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13.05.2020 19:05 Відповісти
Ситуация называется - переподлизнули.
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13.05.2020 17:57 Відповісти
Изуверы! Ироды! Христопродавцы!!!
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13.05.2020 17:57 Відповісти
Да не...Просто некананичные безтомосные сектанты-любители придумали свою расиянскую религию и верят во что хотят. у них и сталин и ***** и все нормалек сочетается в мозаиках.
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13.05.2020 18:44 Відповісти
и гундяй с лениным
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13.05.2020 20:36 Відповісти
На освободившееся место вставьте Ху*ло. Сидящего на бутылке из-под шнапса.
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13.05.2020 17:58 Відповісти
Из главного храма ВС РФ убрали мозаику со Сталиным - Цензор.НЕТ 6907
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13.05.2020 17:59 Відповісти
Ось цю фреску би у скрєпний храм.
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13.05.2020 18:12 Відповісти
Набутыливание крысы
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13.05.2020 19:24 Відповісти
Кум докушал огурец
И закончил с мукою :
"Оказался наш Отец
Не отцом, а *****..."
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13.05.2020 17:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=kAaju1qaoik ВИДЕО ХРАМ ВАМ Михаил Ефремов
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13.05.2020 17:59 Відповісти
КТО ПУТИНА БИЛ ПО ПОРТРЕТУ ????
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13.05.2020 18:24 Відповісти
художник Андрей Сторублев !!
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13.05.2020 20:43 Відповісти
Чудни твои дела Господи! Сралин много голов поповских снес, массу церквей зачистил до основания, а теперь его с подельниками на икони лепят
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13.05.2020 18:01 Відповісти
"и мазайка времён ***** личности засинеет на храма хруди"
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13.05.2020 18:11 Відповісти
а дева терешкова с маленьким ****** на руках осталась не тронутой )
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13.05.2020 18:13 Відповісти
Енот-терешкова - шмара зачетная и тварь редкостная!
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13.05.2020 19:27 Відповісти
Какие же отсталые эти русские дикари.....
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13.05.2020 18:14 Відповісти
Сталин, закончивший семинарию, создал во время войны свою церковь, вполне логично, что служивые захотели слепить в храме морду своего основателя.
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13.05.2020 18:14 Відповісти
Да но теперь это не кононично, у азиатов бог тот у кого власть сейчас, а не в прошлом
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13.05.2020 18:23 Відповісти
Умом Расею не понять, не поймёшь кто там у них бох, кто полубох, и зачем они индейский жертвенник с трупом внутри, посреди столицы слепили и водят вокруг него хороводы...
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13.05.2020 18:30 Відповісти
Новая традиция в христианском культе, преемственность...как в свое время иудейская секта перенял культ трупов от египтян...
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13.05.2020 18:36 Відповісти
Гитлера нужно было влепить, вместе с пактом и протоколами.
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13.05.2020 18:23 Відповісти

Из главного храма ВС РФ убрали мозаику со Сталиным - Цензор.НЕТ 8860
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13.05.2020 18:34 Відповісти
это моск расийянина.
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13.05.2020 18:45 Відповісти
як же так? сталін же заснував рпц і "томос" видав!!!
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13.05.2020 19:34 Відповісти
Храм Сатаны, а демонов убирают. Не по-скрепному как-то.
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13.05.2020 19:38 Відповісти
Очередная клоунада от подставного(двойника,которого и жена не узнает) президента.И вообще главный храм военных издавна был Никольский((Янах Улу(Ала)-Горящий древний с одэри=азэри)) в АхырЯнШадАте(конец горящего торжественного Отца)-Кронштадте в Питере.Морской собор с 32 окнами наверху,а по бокам 4-е 5-ступенчатых спуска.Там,на стене нарисованное человеческое лицо Бога Огня было красного цвета , а после реставрации стало белое(??).Интересно а здесь что переделали? Как в Троицком соборе(такой же был в Томске) в Москве,который переименовали в храм Христа и повернули на 45 градусов от первоначального.
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13.05.2020 19:51 Відповісти
Какие же они дэбилы ***, серпы, кресты, орлы, звезды, святые, салют все в одной куче - ужос
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13.05.2020 20:41 Відповісти
удивительно, что Мария не с медалями и без пилотки, а Иисус не на танке с надписью "на Киев". но еще не поздно все исправить!
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13.05.2020 20:58 Відповісти
О Христе стали говорить так же много, как о сралине. Добром, для Христа, это не кончится...
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13.05.2020 21:07 Відповісти
Накінець міф про "георгієвську" стрічку в Рашці закінчився. На головному храмі ВС РФ на головній "іконі" зображена, як картинна рама не георгієвська стрічка, а ГВАРДІЙСЬКА стрічка, яка має чотири помаранчеві полоси і три чорних. А Георгієвська стрічка завжди мала три чорні полоси і дві помаранчеві. Отже, русопуси, майте гідність називати Гвардійську стрічку не "георгієвською", бо за назву Гвардійської стрічки георгієвською у радянські часи можна було піти під розстріл. Доречі, НІКОЛИ на офіційних фото і портретах Жуков і Рокосовський, які мали Горгієвські хрести не вдягали їх на свої радянські мундири. НІКОЛИ!!! З 1918 року орден "Георгієвський Хрест" і його атрибути були заборонені ленінською владою, як офіційні державні нагороди і вважалися контрреволюційними символами. А це означало - арешт і розстріл. Ось така вам, русопуси, георгієвська стрічка, якою зараз маніпулює ваше нікчемне КеГеБешне ху"ло. Їжте це лайно донесхочу.
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13.05.2020 23:27 Відповісти
Что общего между Господом Богом Христом и христианством , и вот этим блин, юродством, и идолопоклонством, всякими храмами попами итд.!??НИЧЕГО!
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13.05.2020 23:41 Відповісти
Так старались задницу лизнуть своему сцарю, что даже перестарались
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14.05.2020 04:26 Відповісти
Вся суть московської церкви!
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14.05.2020 08:18 Відповісти
головний храм Збройних сил Росії. А храму фсб в РФ часом нема?
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14.05.2020 10:45 Відповісти
Як це сталіна прибрали ?
Засновника росіской цєркві ??? КАК ????
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14.05.2020 12:35 Відповісти
 
 