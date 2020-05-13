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Причастность к преступлениям руководства Одесской таможни проверяется, - Госбюро расследований. ФОТО

Следователями Государственного бюро расследований совместно с СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора задержан и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы во время получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки).

"По данным следствия, таможенники систематически требовали и получали "вознаграждение" за растаможку контейнеров без создания искусственных препятствий.

Правоохранители задержали чиновника таможенного поста во время получения части неправомерной выгоды в размере 1300 долларов США", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Кроме того, как уточнили Цензор.НЕТ в Госбюро расследований, проверяется причастность к преступлениям руководства Одесской таможни.

"Следственным путем проверяются сведения о причастности к совершению преступлений других лиц, в том числе, из руководящего состава Одесской таможни", - рассказал первый замглавы ГБР Александр Бабиков.

Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На одесской таможне проводятся обыски, пойман на взятке начальник поста Ильичевск, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк. ФОТО

Причастность к преступлениям руководства Одесской таможни проверяется, - Госбюро расследований 01
Причастность к преступлениям руководства Одесской таможни проверяется, - Госбюро расследований 02

Автор: 

обыск (1906) Одесса (7963) таможня (1962) ГБР (3081)


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Топ комментарии
+6
Дюжина сотенных бумажек? Это фото точно сделано в одесской таможне? %))) не смешите меня.
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13.05.2020 21:26 Ответить
+6
Це означає шо вони зараз торгуються,скільки грошей злупити))
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13.05.2020 21:29 Ответить
+5
Есть 100% способ. Проверьте недвижимость, автопарк чиновников таможни, наличных средств исчетов. Поделите на доход членов семьи И все.
Вот "хатынка" одного из бывших чиновников Одесской таможни
Причетність до злочинів керівництва Одеської митниці перевіряється, - Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 6292
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13.05.2020 21:39 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дюжина сотенных бумажек? Это фото точно сделано в одесской таможне? %))) не смешите меня.
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13.05.2020 21:26 Ответить
15 лет назад должность инспектора пожарного инспектора на "7км" стоила 1 млн. грн. Могу представить себе сколько стоит в Одессе должность таможенника сейчас
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13.05.2020 21:42 Ответить
Це означає шо вони зараз торгуються,скільки грошей злупити))
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13.05.2020 21:29 Ответить
проверяется..будет ..завтра... бла-бла-бла.Конкретных результатов дупель пусто-в итоге Украина стала клондайком для казнокрадов,взяточников и тех от кого они откупаются.Меняем президентов ,прокуроров а болото остается и засасывает вновь приходящих судя по результатам
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13.05.2020 21:46 Ответить
Нужно сменить законодательную Базу. Так можно пересажать всех , а взятки как берут , так и будут Брать.
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13.05.2020 21:31 Ответить
а діюча чим погана - а кого закрили із конфіскацією...
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13.05.2020 21:38 Ответить
Одні ловлять , а другі Відпускають.Білка буде бігать доки не закінчиться Круг .Діюча підігнана під Хабар.Контейнер може стояти Годами не розмитнений і ніхто не несе Відповідальність.Багато чого Зайвого. Нехотять змінювати. Вигідно, тільки не для Нас.
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13.05.2020 21:49 Ответить
Якщо би той "контейнер" був по - "білому" (розумію, що тоді немае економічної доцільності....) - він би був "розтаможений" до Вимог...
Тому , да здравствует "Система" ...
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14.05.2020 12:54 Ответить
Усі Знють , що контейнер розмитнюється в Польші і вся Документація і Товар один , а заходить і виходить з Української таможні уже з другим наіменуванням і Ціною.Зайшзли Айфони а вийшли Булочки.Система і так не Хворіє.
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14.05.2020 14:46 Ответить
А чому "Контейнер" розмитнюеться в Польші ...- якщо це "Імпорт" в Україну ! ?
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14.05.2020 21:42 Ответить
Та не розмитнюють , а супровідні документи. Зараз є спроба робити один пост на кордоні. А в Україні в городах де є пости для розмитнення то тільки наші . Річ про те , що в контейнері, по документах Одне а в самому ділі друге.
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14.05.2020 22:16 Ответить
Усі Знють , що контейнер розмитнюється в Польші
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14.05.2020 22:22 Ответить
Мито стягають там , куди прибуває товар , кінцева зупинка для продажу.Називається Імпорт.В Україні , Україна , в Польші , Польша.Ще є експортне мито. Хлібне місце і не тільки , а ще й з Маслом.
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14.05.2020 22:50 Ответить
Агга, знал с 70-х "таиожню"..
А че Кивалова призабули? Не " таможня" ..а падлюка...
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13.05.2020 21:31 Ответить
"Кідалов" на "заслуженому"...
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13.05.2020 21:36 Ответить
Міхо думав, що його посадять в Грузії? Міхо, Міхо...
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13.05.2020 21:33 Ответить
та ні , то охорона та прибиральниці мутять мутняки ....- і дійсно, звідкіля все КЕРІВНЦТВО Таможень в Україні такі надбагаті ...
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13.05.2020 21:35 Ответить
Есть 100% способ. Проверьте недвижимость, автопарк чиновников таможни, наличных средств исчетов. Поделите на доход членов семьи И все.
Вот "хатынка" одного из бывших чиновников Одесской таможни
Причетність до злочинів керівництва Одеської митниці перевіряється, - Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 6292
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13.05.2020 21:39 Ответить
Нормальний такий куточок для дитячого будинку сімейного типу
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13.05.2020 21:41 Ответить
Причетність до злочинів керівництва Одеської митниці перевіряється, - Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 3009Звідки митник зі скромною зарплатою на «Ягодині» нажив будинок, квартиру та дорогі авто «Hyundai Santa Fe» та «Range Rover Evoque».?
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13.05.2020 22:17 Ответить
В лотерею, как Ляшко, выиграл ))
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14.05.2020 02:53 Ответить
Проверяют и ждут заноса чнмоданов бабла.
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13.05.2020 21:40 Ответить
Головне в процесі розслідування- не вийти на самих себе...
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13.05.2020 21:48 Ответить
+100500!
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14.05.2020 08:01 Ответить
1300 долларов! Вообще бесперспективно. Пожурят и отпустят работать дальше на другую таможню. В первый раз что ли ?
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13.05.2020 21:54 Ответить
Потому то всей порохоботско-рыго-соросятским миром отбрыкивали Саакашвили от реальной власти, ведь рука руку моeт, а он эти руки в Грузии порубал.
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13.05.2020 22:37 Ответить
Это ваша клоунярская власть! Хорошо ,что Порошенко не при делах ,помню ,что он у вас ВСЕ украл!
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13.05.2020 22:04 Ответить
1300 баксів.Хоч би не позорились.
Раз такі круті і жваві,нехай би на Одеську кіностудію заїхали,віджату слугою Ткаченком і Вавришем в результаті афери.https://fakty.org/sluha-tkachenko-zamishanyy-v-*********-dokumentiv-bloher-video/
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13.05.2020 22:09 Ответить
 
 