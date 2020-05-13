Причастность к преступлениям руководства Одесской таможни проверяется, - Госбюро расследований. ФОТО

Следователями Государственного бюро расследований совместно с СБУ под процессуальным руководством Офиса генпрокурора задержан и.о. начальника отдела одного из таможенных постов Одесской таможни Гостаможслужбы во время получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (Получение взятки).

"По данным следствия, таможенники систематически требовали и получали "вознаграждение" за растаможку контейнеров без создания искусственных препятствий.

Правоохранители задержали чиновника таможенного поста во время получения части неправомерной выгоды в размере 1300 долларов США", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении.

Кроме того, как уточнили Цензор.НЕТ в Госбюро расследований, проверяется причастность к преступлениям руководства Одесской таможни.

"Следственным путем проверяются сведения о причастности к совершению преступлений других лиц, в том числе, из руководящего состава Одесской таможни", - рассказал первый замглавы ГБР Александр Бабиков.

Досудебное расследование продолжается.

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