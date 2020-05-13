Причетність до злочинів керівництва Одеської митниці перевіряється, - Держбюро розслідувань. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора затримали в.о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці Держмитслужби під час одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання хабаря).

"За даними слідства, митники систематично вимагали та отримували "винагороду" за розмитнення контейнерів без створення штучних перешкод.

Правоохоронці затримали чиновника митного поста під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 1300 доларів США", - сказано в повідомленні.

В даний час вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Крім того, як уточнили Цензор.НЕТ у Держбюро розслідувань, перевіряється причетність до злочинів керівництва Одеської митниці.

"Слідчим шляхом перевіряються відомості про причетність до вчинення злочинів інших осіб, зокрема, з керівного складу Одеської митниці", - розповів перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков.

Досудове розслідування триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступника начальника Харківської митниці викрили у службовій недбалості на 1 млн 600 тис. гривень, - ДБР. ФОТО



