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Причетність до злочинів керівництва Одеської митниці перевіряється, - Держбюро розслідувань. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань спільно з СБУ під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора затримали в.о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці Держмитслужби під час одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання хабаря).

"За даними слідства, митники систематично вимагали та отримували "винагороду" за розмитнення контейнерів без створення штучних перешкод.

Правоохоронці затримали чиновника митного поста під час одержання частини неправомірної вигоди в розмірі 1300 доларів США", - сказано в повідомленні.

В даний час вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

Крім того, як уточнили Цензор.НЕТ у Держбюро розслідувань, перевіряється причетність до злочинів керівництва Одеської митниці.

"Слідчим шляхом перевіряються відомості про причетність до вчинення злочинів інших осіб, зокрема, з керівного складу Одеської митниці", - розповів перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков.

Досудове розслідування триває.

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Причетність до злочинів керівництва Одеської митниці перевіряється, - Держбюро розслідувань 01
Причетність до злочинів керівництва Одеської митниці перевіряється, - Держбюро розслідувань 02

Автор: 

обшук (1973) Одеса (5461) митниця (1873) ДБР (3494)


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Топ коментарі
+6
Дюжина сотенных бумажек? Это фото точно сделано в одесской таможне? %))) не смешите меня.
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13.05.2020 21:26
+6
Це означає шо вони зараз торгуються,скільки грошей злупити))
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13.05.2020 21:29
+5
Есть 100% способ. Проверьте недвижимость, автопарк чиновников таможни, наличных средств исчетов. Поделите на доход членов семьи И все.
Вот "хатынка" одного из бывших чиновников Одесской таможни
Причетність до злочинів керівництва Одеської митниці перевіряється, - Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 6292
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13.05.2020 21:39
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Дюжина сотенных бумажек? Это фото точно сделано в одесской таможне? %))) не смешите меня.
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13.05.2020 21:26 Відповісти
15 лет назад должность инспектора пожарного инспектора на "7км" стоила 1 млн. грн. Могу представить себе сколько стоит в Одессе должность таможенника сейчас
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13.05.2020 21:42 Відповісти
Це означає шо вони зараз торгуються,скільки грошей злупити))
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13.05.2020 21:29 Відповісти
проверяется..будет ..завтра... бла-бла-бла.Конкретных результатов дупель пусто-в итоге Украина стала клондайком для казнокрадов,взяточников и тех от кого они откупаются.Меняем президентов ,прокуроров а болото остается и засасывает вновь приходящих судя по результатам
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13.05.2020 21:46 Відповісти
Нужно сменить законодательную Базу. Так можно пересажать всех , а взятки как берут , так и будут Брать.
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13.05.2020 21:31 Відповісти
а діюча чим погана - а кого закрили із конфіскацією...
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13.05.2020 21:38 Відповісти
Одні ловлять , а другі Відпускають.Білка буде бігать доки не закінчиться Круг .Діюча підігнана під Хабар.Контейнер може стояти Годами не розмитнений і ніхто не несе Відповідальність.Багато чого Зайвого. Нехотять змінювати. Вигідно, тільки не для Нас.
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13.05.2020 21:49 Відповісти
Якщо би той "контейнер" був по - "білому" (розумію, що тоді немае економічної доцільності....) - він би був "розтаможений" до Вимог...
Тому , да здравствует "Система" ...
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14.05.2020 12:54 Відповісти
Усі Знють , що контейнер розмитнюється в Польші і вся Документація і Товар один , а заходить і виходить з Української таможні уже з другим наіменуванням і Ціною.Зайшзли Айфони а вийшли Булочки.Система і так не Хворіє.
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14.05.2020 14:46 Відповісти
А чому "Контейнер" розмитнюеться в Польші ...- якщо це "Імпорт" в Україну ! ?
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14.05.2020 21:42 Відповісти
Та не розмитнюють , а супровідні документи. Зараз є спроба робити один пост на кордоні. А в Україні в городах де є пости для розмитнення то тільки наші . Річ про те , що в контейнері, по документах Одне а в самому ділі друге.
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14.05.2020 22:16 Відповісти
Усі Знють , що контейнер розмитнюється в Польші
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14.05.2020 22:22 Відповісти
Мито стягають там , куди прибуває товар , кінцева зупинка для продажу.Називається Імпорт.В Україні , Україна , в Польші , Польша.Ще є експортне мито. Хлібне місце і не тільки , а ще й з Маслом.
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14.05.2020 22:50 Відповісти
Агга, знал с 70-х "таиожню"..
А че Кивалова призабули? Не " таможня" ..а падлюка...
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13.05.2020 21:31 Відповісти
"Кідалов" на "заслуженому"...
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13.05.2020 21:36 Відповісти
Міхо думав, що його посадять в Грузії? Міхо, Міхо...
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13.05.2020 21:33 Відповісти
та ні , то охорона та прибиральниці мутять мутняки ....- і дійсно, звідкіля все КЕРІВНЦТВО Таможень в Україні такі надбагаті ...
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13.05.2020 21:35 Відповісти
Есть 100% способ. Проверьте недвижимость, автопарк чиновников таможни, наличных средств исчетов. Поделите на доход членов семьи И все.
Вот "хатынка" одного из бывших чиновников Одесской таможни
Причетність до злочинів керівництва Одеської митниці перевіряється, - Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 6292
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13.05.2020 21:39 Відповісти
Нормальний такий куточок для дитячого будинку сімейного типу
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13.05.2020 21:41 Відповісти
Причетність до злочинів керівництва Одеської митниці перевіряється, - Держбюро розслідувань - Цензор.НЕТ 3009Звідки митник зі скромною зарплатою на «Ягодині» нажив будинок, квартиру та дорогі авто «Hyundai Santa Fe» та «Range Rover Evoque».?
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13.05.2020 22:17 Відповісти
В лотерею, как Ляшко, выиграл ))
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14.05.2020 02:53 Відповісти
Проверяют и ждут заноса чнмоданов бабла.
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13.05.2020 21:40 Відповісти
Головне в процесі розслідування- не вийти на самих себе...
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13.05.2020 21:48 Відповісти
+100500!
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14.05.2020 08:01 Відповісти
1300 долларов! Вообще бесперспективно. Пожурят и отпустят работать дальше на другую таможню. В первый раз что ли ?
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13.05.2020 21:54 Відповісти
Потому то всей порохоботско-рыго-соросятским миром отбрыкивали Саакашвили от реальной власти, ведь рука руку моeт, а он эти руки в Грузии порубал.
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13.05.2020 22:37 Відповісти
Это ваша клоунярская власть! Хорошо ,что Порошенко не при делах ,помню ,что он у вас ВСЕ украл!
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13.05.2020 22:04 Відповісти
1300 баксів.Хоч би не позорились.
Раз такі круті і жваві,нехай би на Одеську кіностудію заїхали,віджату слугою Ткаченком і Вавришем в результаті афери.https://fakty.org/sluha-tkachenko-zamishanyy-v-*********-dokumentiv-bloher-video/
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13.05.2020 22:09 Відповісти
 
 