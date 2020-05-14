В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа". ФОТО
В оккупированном Россией Харцызске у инсталляции "Победа" оторвали три последние буквы, которые формируют слово "еда".
Об этом сообщил блогер NecroMancer, передает Цензор.НЕТ.
"Харцызск, ночью 13-14/05/20 какие-то "диверсанты" с закрытыми лицами отломали часть инсталляции", - написал он в комментарии к опубликованному скриншоту местной жительницы.
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+39 Дядя Вова #432573
показать весь комментарий14.05.2020 12:52 Ответить Ссылка
+29 Рома Маестро
показать весь комментарий14.05.2020 12:55 Ответить Ссылка
+24 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий14.05.2020 12:53 Ответить Ссылка
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Только там первые 2 буквы отвалились ПО и осталась БЕДА
І взагалі, якце без прапору тебе на Цензор пустили?
Тогда надпись "БЕДА" соответствовала бы действительности.
Спасіба дєда, за Поб...
Как оказалось, очень даже вполне съедобная еда