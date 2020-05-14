В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа". ФОТО

В оккупированном Россией Харцызске у инсталляции "Победа" оторвали три последние буквы, которые формируют слово "еда".

Об этом сообщил блогер NecroMancer, передает Цензор.НЕТ.

"Харцызск, ночью 13-14/05/20 какие-то "диверсанты" с закрытыми лицами отломали часть инсталляции", - написал он в комментарии к опубликованному скриншоту местной жительницы.

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