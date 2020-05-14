РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13027 посетителей онлайн
Новости Фото
13 827 36

В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа". ФОТО

В оккупированном Россией Харцызске у инсталляции "Победа" оторвали три последние буквы, которые формируют слово "еда".

Об этом сообщил блогер NecroMancer, передает Цензор.НЕТ.

"Харцызск, ночью 13-14/05/20 какие-то "диверсанты" с закрытыми лицами отломали часть инсталляции", - написал он в комментарии к опубликованному скриншоту местной жительницы.

В оккупированном Харцызске диверсанты украли три последние буквы инсталляции Победа 01

Смотрите также: РФ вообще не имеет морального права отмечать День Победы, - экс-глава МИД Климкин. ВИДЕО

День Победы (1231) Донецкая область (10158) Харцызск (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+39
Еду стырили.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:52 Ответить
+29
В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа" - Цензор.НЕТ 3449
показать весь комментарий
14.05.2020 12:55 Ответить
+24
Лучше б первые две упёрли..
показать весь комментарий
14.05.2020 12:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еду стырили.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:52 Ответить
изголодались, вот и увидели что-то родное.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:47 Ответить
Яка територія, такі і диверсії.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:53 Ответить
Лучше б первые две упёрли..
показать весь комментарий
14.05.2020 12:53 Ответить
там П і б зварені(
показать весь комментарий
14.05.2020 12:55 Ответить
Если унесли с собой то теперь эти буквы нужно искать на ближайшей точке по приему лома.))
показать весь комментарий
14.05.2020 12:54 Ответить
Ну с металоломщиками всё понятно...но что делал в 2.30 около площади местный житель!?И это при коменданском часе и карантине?!
показать весь комментарий
14.05.2020 15:16 Ответить
Как в мультике про капитана Врунгеля -как вы яхту назовете так она и поплывет
Только там первые 2 буквы отвалились ПО и осталась БЕДА
показать весь комментарий
14.05.2020 12:54 Ответить
В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа" - Цензор.НЕТ 9571В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа" - Цензор.НЕТ 9571
показать весь комментарий
14.05.2020 12:54 Ответить
Скоро з'явиться я вивіска в місцевій ригаловці.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:55 Ответить
В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа" - Цензор.НЕТ 3449
показать весь комментарий
14.05.2020 12:55 Ответить
Федір, краще українську мову собі на телефон встанови.
І взагалі, якце без прапору тебе на Цензор пустили?
показать весь комментарий
14.05.2020 13:01 Ответить
Їсти хочуть. А у фуйла гроші, на "кормильцев", закінчились
показать весь комментарий
14.05.2020 12:55 Ответить
Диверсия Ахахаха омериканские шпийоны украли скрепы
показать весь комментарий
14.05.2020 12:57 Ответить
...еда! Ото така скрєпа.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:05 Ответить
Красть надо было две первые буквы.
Тогда надпись "БЕДА" соответствовала бы действительности.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:58 Ответить
З мови зняли. Оце було б символічно.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:40 Ответить
розповідала колега: в одній конторі, пов'язаній з аварійно-небезпечними промисловими підприємствами, був типу аварійний комісар на прізвище Беда. Усіх тіпало коли він казав "Беда у телефона!". Через це його перевели на іншу посаду, а на його місце посадили менш досвідченого співробітника.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:09 Ответить
Кто-то решил, что Победа не одна на всех, а его личная.
показать весь комментарий
14.05.2020 12:58 Ответить
Так то таки пукін був?! Привласнив Поб... ...еду.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:06 Ответить
На пойло і закусь грошей тре було. Надаж 9-є відсвяткувати!
Спасіба дєда, за Поб...
показать весь комментарий
14.05.2020 12:58 Ответить
Місцевій бухоті нізащо було похмелитись, ось і здали на металобрухт.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:01 Ответить
В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа" - Цензор.НЕТ 4315
показать весь комментарий
14.05.2020 13:07 Ответить
Наверное, где-то теперь там откроется забегаловка с красивой вывеской.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:12 Ответить
Шкиряк,ты животное.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:14 Ответить
А этим лишь бы пожрать...
показать весь комментарий
14.05.2020 13:20 Ответить
Какие-то голодные диверсанты.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:21 Ответить
Когда мы стали "ДНРом"- лопух крапива лебеда,
Как оказалось, очень даже вполне съедобная еда
показать весь комментарий
14.05.2020 13:24 Ответить
А там тоже "полиция" и 102? Должно же быть как в совке - 02 и милиция.
показать весь комментарий
14.05.2020 13:53 Ответить
ПОоБЕДАли, а то у ***** денег нет, но вы держитесь.
показать весь комментарий
14.05.2020 14:00 Ответить
для того, чтобы заработать на нормальную еду, пришлось умыкнуть железную
показать весь комментарий
14.05.2020 14:10 Ответить
В окупованому Харцизьку "диверсанти" вкрали три останні букви інсталяції "Победа" - Цензор.НЕТ 5970

В окупованому Харцизьку "диверсанти" вкрали три останні букви інсталяції "Победа" - Цензор.НЕТ 1994
показать весь комментарий
14.05.2020 14:47 Ответить
Проголодались малехо?
показать весь комментарий
14.05.2020 15:29 Ответить
 
 