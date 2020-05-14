В окупованому Харцизьку "диверсанти" вкрали три останні букви інсталяції "Победа". ФОТО

В окупованому Росією Харцизьку у інсталяції "Победа" відірвали три останні букви, які формують слово "еда".

Про це повідомив блогер NecroMancer, передає Цензор.НЕТ.

"Харцизьк, вночі 13-14/05/20 якісь "диверсанти" із закритими обличчями відламали частину інсталяції", - написав він у коментарі до опублікованого скриншоту місцевої жительки.

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