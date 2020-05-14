В окупованому Харцизьку "диверсанти" вкрали три останні букви інсталяції "Победа". ФОТО
В окупованому Росією Харцизьку у інсталяції "Победа" відірвали три останні букви, які формують слово "еда".
Про це повідомив блогер NecroMancer, передає Цензор.НЕТ.
"Харцизьк, вночі 13-14/05/20 якісь "диверсанти" із закритими обличчями відламали частину інсталяції", - написав він у коментарі до опублікованого скриншоту місцевої жительки.
Топ коментарі
+39 Дядя Вова #432573
показати весь коментар14.05.2020 12:52
+29 Рома Маестро
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+24 Зэлэный_Змий
показати весь коментар14.05.2020 12:53
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Только там первые 2 буквы отвалились ПО и осталась БЕДА
І взагалі, якце без прапору тебе на Цензор пустили?
Тогда надпись "БЕДА" соответствовала бы действительности.
Спасіба дєда, за Поб...
Как оказалось, очень даже вполне съедобная еда