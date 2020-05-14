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В окупованому Харцизьку "диверсанти" вкрали три останні букви інсталяції "Победа". ФОТО

В окупованому Росією Харцизьку у інсталяції "Победа" відірвали три останні букви, які формують слово "еда".

Про це повідомив блогер NecroMancer, передає Цензор.НЕТ.

"Харцизьк, вночі 13-14/05/20 якісь "диверсанти" із закритими обличчями відламали частину інсталяції", - написав він у коментарі до опублікованого скриншоту місцевої жительки.

В окупованому Харцизьку диверсанти вкрали три останні букви інсталяції Победа 01

Також дивіться: 40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар. ФОТО

Автор: 

День Перемоги (438) Донецька область (8475) Харцизськ (17)


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Топ коментарі
+39
Еду стырили.
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14.05.2020 12:52
+29
В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа" - Цензор.НЕТ 3449
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14.05.2020 12:55
+24
Лучше б первые две упёрли..
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14.05.2020 12:53
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Еду стырили.
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14.05.2020 12:52 Відповісти
изголодались, вот и увидели что-то родное.
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14.05.2020 14:47 Відповісти
Яка територія, такі і диверсії.
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14.05.2020 12:53 Відповісти
Лучше б первые две упёрли..
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14.05.2020 12:53 Відповісти
там П і б зварені(
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14.05.2020 12:55 Відповісти
Если унесли с собой то теперь эти буквы нужно искать на ближайшей точке по приему лома.))
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14.05.2020 12:54 Відповісти
Ну с металоломщиками всё понятно...но что делал в 2.30 около площади местный житель!?И это при коменданском часе и карантине?!
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14.05.2020 15:16 Відповісти
Как в мультике про капитана Врунгеля -как вы яхту назовете так она и поплывет
Только там первые 2 буквы отвалились ПО и осталась БЕДА
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14.05.2020 12:54 Відповісти
В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа" - Цензор.НЕТ 9571В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа" - Цензор.НЕТ 9571
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14.05.2020 12:54 Відповісти
Скоро з'явиться я вивіска в місцевій ригаловці.
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14.05.2020 12:55 Відповісти
В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа" - Цензор.НЕТ 3449
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14.05.2020 12:55 Відповісти
Федір, краще українську мову собі на телефон встанови.
І взагалі, якце без прапору тебе на Цензор пустили?
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14.05.2020 13:01 Відповісти
Їсти хочуть. А у фуйла гроші, на "кормильцев", закінчились
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14.05.2020 12:55 Відповісти
Диверсия Ахахаха омериканские шпийоны украли скрепы
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14.05.2020 12:57 Відповісти
...еда! Ото така скрєпа.
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14.05.2020 13:05 Відповісти
Красть надо было две первые буквы.
Тогда надпись "БЕДА" соответствовала бы действительности.
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14.05.2020 12:58 Відповісти
З мови зняли. Оце було б символічно.
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14.05.2020 16:40 Відповісти
розповідала колега: в одній конторі, пов'язаній з аварійно-небезпечними промисловими підприємствами, був типу аварійний комісар на прізвище Беда. Усіх тіпало коли він казав "Беда у телефона!". Через це його перевели на іншу посаду, а на його місце посадили менш досвідченого співробітника.
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14.05.2020 17:09 Відповісти
Кто-то решил, что Победа не одна на всех, а его личная.
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14.05.2020 12:58 Відповісти
Так то таки пукін був?! Привласнив Поб... ...еду.
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14.05.2020 13:06 Відповісти
На пойло і закусь грошей тре було. Надаж 9-є відсвяткувати!
Спасіба дєда, за Поб...
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14.05.2020 12:58 Відповісти
Місцевій бухоті нізащо було похмелитись, ось і здали на металобрухт.
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14.05.2020 13:01 Відповісти
В оккупированном Харцызске "диверсанты" украли три последние буквы инсталляции "Победа" - Цензор.НЕТ 4315
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14.05.2020 13:07 Відповісти
Наверное, где-то теперь там откроется забегаловка с красивой вывеской.
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14.05.2020 13:12 Відповісти
Шкиряк,ты животное.
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14.05.2020 13:14 Відповісти
А этим лишь бы пожрать...
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14.05.2020 13:20 Відповісти
Какие-то голодные диверсанты.
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14.05.2020 13:21 Відповісти
Когда мы стали "ДНРом"- лопух крапива лебеда,
Как оказалось, очень даже вполне съедобная еда
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14.05.2020 13:24 Відповісти
А там тоже "полиция" и 102? Должно же быть как в совке - 02 и милиция.
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14.05.2020 13:53 Відповісти
ПОоБЕДАли, а то у ***** денег нет, но вы держитесь.
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14.05.2020 14:00 Відповісти
для того, чтобы заработать на нормальную еду, пришлось умыкнуть железную
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14.05.2020 14:10 Відповісти
В окупованому Харцизьку "диверсанти" вкрали три останні букви інсталяції "Победа" - Цензор.НЕТ 5970

В окупованому Харцизьку "диверсанти" вкрали три останні букви інсталяції "Победа" - Цензор.НЕТ 1994
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14.05.2020 14:47 Відповісти
Проголодались малехо?
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14.05.2020 15:29 Відповісти
 
 