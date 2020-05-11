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40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар. ФОТО

В окупованому Криму в небо на повітряних кулях підняли 40-метрові портрети Сталіна і Жукова. Офіційно акцію приурочили до 9 травня, але вона припала на річницю підписання указу про депортацію кримськотатарського народу.

Про запуск портретів повідомляє російське державне інформагентство "РИА Новости Крым", інформує Цензор.НЕТ.

Портрет Сталіна було піднято біля Білогірського, портрет маршала Жукова - пролетів над Феодосією. Акцію планували на 9 травня, але в той день в Криму йшов дощ, тому її перенесли на 11 число.

"Федерація повітроплавців Криму спільно з Федерацією боксу вирішили таким чином вшанувати пам'ять командувачів і приурочили цю незвичайну акцію до 75-річчя Великої Перемоги", - пояснив агентству один із пілотів Олександр Змушко.

40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар 0140-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар 02

Дивіться також: Команда Сивохо поклала букет в окупованому Донецьку на 9 травня. ФОТО

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував запуск портретів на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Російські окупанти навчені тому, щоб завдавати удари в найвразливіше місце, розриваючи абсолютно кримськотатарське серце, яке і так вже десятиліттями ніяк не перестає кровоточити... Сьогодні, 11 травня 2020 року, російські мерзотники підняли над старовинним Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, портрет тирана Сталіна", - написав він.

Чубаров нагадав, що 76 років тому, 11 травня 1944, в Кремлі було підписано Постанову ДКО № 5859-сс "Про кримських татар", згідно з якою 18 травня почалася насильницька депортація кримськотатарського народу. Було депортовано близько 200 тисяч кримських татар, понад 46% із них померло.

Також читайте: Меджліс закликає міжнародну спільноту вжити жорстких заходів у відповідь на виклики РФ, які несуть реальну загрозу нових воєн у Європі, - Чубаров

"І не треба нікому ховати голову в пісок - Москва сьогодні відкрито пригрозила кримськотатарському народу - "не підкорятиметеся, можемо повторити"", - підсумував він.

40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар 03

Автор: 

День Перемоги (438) Крим (14153) Меджліс (329) Сталін (143) сталінізм (26) Чубаров Рефат (564) кримські татари (2004)


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Топ коментарі
+43
******* кацапи
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11.05.2020 17:09
+38
Канібали
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11.05.2020 17:07
+36
А тепер вимагаю продовження перформансу. Запускайте *******!

40-метровый портрет Сталина запустили в небо над оккупированным Крымом в годовщину подписания указа о депортации крымских татар - Цензор.НЕТ 204
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11.05.2020 17:23
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Можно подумать памятник гетману Сагайдачному крымских татар радовал. Как не крути, а это разовая акция, а вот монумент стоит века.
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11.05.2020 17:34 Відповісти
Любе вбивство це одноразова акція.
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11.05.2020 17:51 Відповісти
чича а ты спрашивала?
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11.05.2020 18:12 Відповісти
Ну что татары, отсиделись? Хуже не стало? А ведь спокойно могли отстоять Крым. Вас 11% населения там. Но вам Шаймиев и КО пургу намели, вы и легли, а теперь вот так.
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11.05.2020 17:35 Відповісти
При чём тут татары, если они там все ватой больные.
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11.05.2020 17:41 Відповісти
При том, если бы они блокировали войска Раиссы ничего бы не случилось. А теперь хавают то, что хавают.
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11.05.2020 17:43 Відповісти
А шо, ЗСУ в Крыму много навоевали, выполняя свой единственный долг перед державою?
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11.05.2020 18:05 Відповісти
Они тоже не выполнили приказ. Но они умирать за Крым просто не хотели, а для татар это родина всех поколений.
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11.05.2020 19:19 Відповісти
Угу. Т.е., вооруженные до зубов ЗСУ частью сдались, частью вышли из Крыма - то такое. Забыли, проехали. А вот безоружные Кырымлы, не захотевшие лечь под русские танки - они, конечно, редиски. А вот мое мнение - Украина просто предала Кырымлы. А теперь некоторые, по примеру русни, делают из жертвы виноватого.
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11.05.2020 19:32 Відповісти
Не, не такое. Это тоже предательство. И вооруженным до зубов они не были.
Да, а 12% населения, т.е. 250 тысяч человек не захотели защитить родину предков. Да и убазарили их и татары из Казани и другие. Так что мне их не жалко, пусть хлебают.
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11.05.2020 19:40 Відповісти
Угу. Сначала предали, драпанули из Крыма, а Кырымлы из Киева приказали не провоцировать кровопролитие. А теперь, конечно, не жалко. В то самое время когда русня захватила парламент Крыма, в Симферополе было подразделение "Альфы". И им из Киева приказали вообще не дергаться. Но виноваты, конечно, Кырымлы.
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11.05.2020 19:45 Відповісти
Ну сейчас уже доподлинно известно, что приказ от Турчинова и Министра обороны был. Его военные в Крыму не выполнили. Это безусловно преступление. Крымская Альфа тоже изменила присяге, это тоже известно.
Крымские татары виноваты в той же мере, но сейчас они винить могут больше себя. Это их купили и они не выступили последними защитниками Крыма. Это было очевидно с самого начала, что их будут арестовывать и гнобить. И что-то я и сейчас не вижу их многомиллионных манифестаций.
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11.05.2020 19:53 Відповісти
Кырымлы виноваты только в том, шо с 1991 года не топили целенаправленно за протекторат Турции. Не могли они себе представить, шо Украина их предаст, а потом самих обвинит в предательстве. Причем части ЗСУ, драпавшие из Крыма под развернутыми знаменами, считаются чуть ли не героями. А безоружный мирняк - злодеи, потому шо должны были сдохнуть. Прекрасная логика, из которой следует, шо после деоккупации Кырымлы таки стоит попробовать попасть под протекторат Турции.
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11.05.2020 20:04 Відповісти
А это вариант. Можете еще под Чечню лечь. Тоже вариант
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11.05.2020 20:36 Відповісти
Легли ЗСУ в Крыму под русню. И пытаются свалить свое предательство на мирняк.
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11.05.2020 20:42 Відповісти
Что ты так раздухарился? Сам сказал, что нужно было под турков лечь Я предложил еще один вариант. Мирняку с ними жить, пусть живут и хавают. О чем речь с самого начала.
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11.05.2020 21:09 Відповісти
Ну, раз Украина не в состоянии выполнить обязанности государства по отношению к его гражданам, Кырымлы стоит вспомнить, шо они имеют Право на самоопределение. А "лечь под кого-то" - это очень русское понятие, кстати.
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11.05.2020 21:13 Відповісти
Так они по срусски и лягли. В чем вопрос? Сами и определились. Об этом и речь.
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11.05.2020 21:50 Відповісти
Да-да. А когда "легли"? Не сразу после героической обороны Крыма Украинскими войсками, нет?
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11.05.2020 21:52 Відповісти
Ну так сами и определились и решили не возражать оккупации. Значит все устроило. Я вот только не пойму зачем самоопределившиеся едут оформлять украинский биометрический загранпаспорт. Или на полшишки можно?
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11.05.2020 21:57 Відповісти
В 2014-м татарам думать надо было...
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11.05.2020 17:37 Відповісти
Совки развелись, только саветы и могут давать!
А Татары разве не Украинцы? А вы.., тьфу ты, про вас я молчу, то урку проффесионала выбираете которая Крым и Донбасс ***** подарило, то клоуна, которое боюсь и остальную часть Украины подарит.
... СОВОК...
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11.05.2020 18:26 Відповісти
усік викинув відео типа......типа хватит разделять нарот итд не слухав,поставив антилайк і поскаржився в ютуб на курву.
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11.05.2020 17:39 Відповісти
А очі наче під кайфом. І йому край не сподобалося розмова про санкції, тому і завів: "..я з ранку вставав, тренувався, недоїдав, недопивав". Наші хлопці теж життя любили, але поклали його на алтар захисту країни - свідомо, заради любові і продовження життя вільного, незалежного
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11.05.2020 17:57 Відповісти
Там окрема гілка з цією новиною з'явилася, ви не проти я перепощу свій допис туди?
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11.05.2020 18:03 Відповісти
Любят кацапы людоедов и чем больше их нашинкуешь тем больше будут любить, одно не могу понять, чем им тогда Адик не угодил, тоже усатый, тоже 27 лямов перемолол, а мг42 то вообще как скрипка Страдивари исполняли?Нихера, понял, он чужой был, не родной наверно.
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11.05.2020 17:39 Відповісти
Хочется верить, что на следующий год осчастливят быдло крымское уже тремя портретами, добавится еще портрет идола путлера.
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11.05.2020 17:40 Відповісти
Всё зависит от Гааги...
Может его ждёт настоящая чистая мужская любовь в камере, с какой-то потной и жирной обезьяной, которая в пупик ***** целовать будет, на ночь...
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11.05.2020 18:44 Відповісти
Ну так в чём проблема? Поднять в воздух портрет Бандеры на границе с Крымом.
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11.05.2020 17:40 Відповісти
Змагатись з ватою в дурощах ?
Навіщо ?
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11.05.2020 18:16 Відповісти
40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 6410
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11.05.2020 17:43 Відповісти
явлєніє св.іосіфа рабам нєбожьим !
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11.05.2020 17:44 Відповісти
мразье кацапо-фашисткое.выжигать под корень будем их.и только так будем
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11.05.2020 17:47 Відповісти
Ну что вы.. это прекрасные люди празднуют. А война сугубо "в головах украинцев",как вещает один толстый бывший квнщик с признаками алкоголизма и энуреза.
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11.05.2020 17:54 Відповісти
40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 7785
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11.05.2020 17:56 Відповісти
Фотографія афганського хлопчика, 1980 рік.
А ось плакат афганських моджахедів на подібну тему. На плакаті написано двома мовами (арабська і дарі): "Я люблю вас, діти ісламського світу. Я стою біля воріт Кабулу, і помщуся Росії".

40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 5122
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11.05.2020 19:28 Відповісти
Московія - порох поміж сторінок історії Київської Русі (с)
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11.05.2020 17:57 Відповісти
ну ничего, где-нибудь шлёпнется этот плакатик и какой-нибудь предприимчивый пабэдитель покроет им крышу своего дырявого сарая, ещё и на туалет останется))
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11.05.2020 17:57 Відповісти
РАБЫ ымперии истосковались по хозяйской плетке!

Ничтожества мнят свое "вяличие" только под "защитой" беспощадного тирана!
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11.05.2020 17:59 Відповісти
Есть ли в этом мире существо страшнее кацапа? Самые страшные преступления в истории человечества совершены ими: Голодомор, репрессии, изнасилование миллионов немок в Восточной Пруссии. Современнось: война в Чечне, в Грузии, Беслан, нападение на Украину, бомбардировка Алеппо... Кто положит этому конец?
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11.05.2020 18:01 Відповісти
40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 9985
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11.05.2020 18:07 Відповісти
А в космос - слабо..??
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11.05.2020 18:07 Відповісти
Предлагаю всем, подымающим вопрос подачи воды в Крым, выбивать зубы без объяснения причины. Татар приглашаю на материковую Украину(вы устали от миграций, я понимаю, но что поделать если некому истребить козломордую саранчу) может ваш приход вытеснит этот зброд донбасский, метастазы раковой опухоли, рецидив которых уже видны невооруженным взглядом. Может что-то и получится.
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11.05.2020 18:10 Відповісти
"Утомленные солнцем - 3". Неизлечимая вава в головах. Кримці, тримайтеся !
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11.05.2020 18:11 Відповісти
Никто не сбил даже? Рабы....
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11.05.2020 18:11 Відповісти
Интересно, кто там такие извращения придумывает, ну правда, ну не было же прям так до оккупации. Что делается с людьми, что с мозгами? А по росии такое есть или только в Крыму в лднр?
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11.05.2020 18:13 Відповісти
Вата головного мозку.
Уроди.
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11.05.2020 18:15 Відповісти
Натуралны здзек. Убогія вырадкі.
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11.05.2020 18:15 Відповісти
кадр из фильма Никиты Бесогона "Утомленные солнцем"
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11.05.2020 18:22 Відповісти
Суки , что можно еще сказать , этот упырь уничтожал людей , народы а эти моральные уроды от него в восторге Параша должна покаяться , как Германия и Япония . А кацапам не икается , что эта мразь расстреливала еще и детей , не ..... Что дети сидели в Гулаге до 7000000 , не все нормально , бабы еще нарожают еще раз повторюсь моральные уроды
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11.05.2020 18:38 Відповісти
Монголы несколько веков назад, свой выкидыш назвали - кассабами (кацапами - по кацапски)...
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11.05.2020 19:01 Відповісти
Русские это монгольские слуги
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11.05.2020 19:09 Відповісти
Kassap тюркськими мовами означає м'ясник, різник, гицель (живодьор).
Так прозвали москалів після взяття Казані, коли вони вирізали під корінь всіх татарських чоловіків і хлопчиків у цьому місті. Трупи прив'язали до колод і спустили вниз по Волзі. Коли тисячі колод, над якими стирчали тільки ноги вбитих, пропливли повз Хаджі-Тархан (це місто кацапи тепер називають Астрахань), приголомшені небаченою жорстокістю жителі міста здалися без бою.
40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 30
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11.05.2020 19:48 Відповісти
не Сталин творец зла, которое ему предписывают, а функционеры на местах.
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11.05.2020 20:58 Відповісти
А почему только Сталина?Ленина забыли.Еще можно было бы Берию и Ежова.
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11.05.2020 18:54 Відповісти
Прошу модератора деактивировать навсегда 3х подонков,лайкнувших этой новости
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11.05.2020 18:55 Відповісти
Усик по любому запускал.
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11.05.2020 18:56 Відповісти
А шо там Презедент и Мид выразили свою озабченность по данному мероприятию?Или ляжки обосрали?!Или КРЫМ уже не УКРАИНА?,а его коренные жители не УКРАНЦЫ?!!!зебилы подонки илохи!!!!
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11.05.2020 19:06 Відповісти
**---нутым нет покоя !!!!
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11.05.2020 20:07 Відповісти
Типичные антихвашисты. Вот образцовые. Второй шар нужно было запустить с лозунгом Миру - мир.
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11.05.2020 20:17 Відповісти
Только лоботомия и кастрация (в любой последовательности )ватников сделает мир безопасным.
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11.05.2020 20:19 Відповісти
Новый сценарий фильма "Мы из будущего": нынешние
россияне с власовским флагом триколором и символом самодержавия двуглавым орлом попадают
в 1943 год в Москву, в Кремль, в кабинет Сталина... Расстреляли их
через 3 минуты. Конец фильма.

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11.05.2020 20:44 Відповісти
РАШИСТ гірше як ФАШИСТ
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11.05.2020 21:19 Відповісти
40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар - Цензор.НЕТ 1451
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11.05.2020 21:33 Відповісти
НАД КРЫМОМ ЛЕТИТ ПАЛАЧ,
И ДОЖДЬ - ПРЕКРАТИЛСЯ НЕ ЗРЯ...
ВНОВЬ ЛЬЁТСЯ НА ЗЕМЛЮ ПЛАЧ
И КРОВЬ МЯСНИКА-УПЫРЯ...
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11.05.2020 22:13 Відповісти
Ура,товарісчі!Татарам і прочім приготуватись до депортації!Вам вже є заміна-нові поселенці із зрадників.
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12.05.2020 13:06 Відповісти
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