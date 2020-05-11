40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар. ФОТО
В окупованому Криму в небо на повітряних кулях підняли 40-метрові портрети Сталіна і Жукова. Офіційно акцію приурочили до 9 травня, але вона припала на річницю підписання указу про депортацію кримськотатарського народу.
Про запуск портретів повідомляє російське державне інформагентство "РИА Новости Крым", інформує Цензор.НЕТ.
Портрет Сталіна було піднято біля Білогірського, портрет маршала Жукова - пролетів над Феодосією. Акцію планували на 9 травня, але в той день в Криму йшов дощ, тому її перенесли на 11 число.
"Федерація повітроплавців Криму спільно з Федерацією боксу вирішили таким чином вшанувати пам'ять командувачів і приурочили цю незвичайну акцію до 75-річчя Великої Перемоги", - пояснив агентству один із пілотів Олександр Змушко.
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував запуск портретів на своїй сторінці в Фейсбуці.
"Російські окупанти навчені тому, щоб завдавати удари в найвразливіше місце, розриваючи абсолютно кримськотатарське серце, яке і так вже десятиліттями ніяк не перестає кровоточити... Сьогодні, 11 травня 2020 року, російські мерзотники підняли над старовинним Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, портрет тирана Сталіна", - написав він.
Чубаров нагадав, що 76 років тому, 11 травня 1944, в Кремлі було підписано Постанову ДКО № 5859-сс "Про кримських татар", згідно з якою 18 травня почалася насильницька депортація кримськотатарського народу. Було депортовано близько 200 тисяч кримських татар, понад 46% із них померло.
"І не треба нікому ховати голову в пісок - Москва сьогодні відкрито пригрозила кримськотатарському народу - "не підкорятиметеся, можемо повторити"", - підсумував він.
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Да, а 12% населения, т.е. 250 тысяч человек не захотели защитить родину предков. Да и убазарили их и татары из Казани и другие. Так что мне их не жалко, пусть хлебают.
Крымские татары виноваты в той же мере, но сейчас они винить могут больше себя. Это их купили и они не выступили последними защитниками Крыма. Это было очевидно с самого начала, что их будут арестовывать и гнобить. И что-то я и сейчас не вижу их многомиллионных манифестаций.
А Татары разве не Украинцы? А вы.., тьфу ты, про вас я молчу, то урку проффесионала выбираете которая Крым и Донбасс ***** подарило, то клоуна, которое боюсь и остальную часть Украины подарит.
... СОВОК...
Может его ждёт настоящая чистая мужская любовь в камере, с какой-то потной и жирной обезьяной, которая в пупик ***** целовать будет, на ночь...
Навіщо ?
А ось плакат афганських моджахедів на подібну тему. На плакаті написано двома мовами (арабська і дарі): "Я люблю вас, діти ісламського світу. Я стою біля воріт Кабулу, і помщуся Росії".
Ничтожества мнят свое "вяличие" только под "защитой" беспощадного тирана!
Уроди.
Так прозвали москалів після взяття Казані, коли вони вирізали під корінь всіх татарських чоловіків і хлопчиків у цьому місті. Трупи прив'язали до колод і спустили вниз по Волзі. Коли тисячі колод, над якими стирчали тільки ноги вбитих, пропливли повз Хаджі-Тархан (це місто кацапи тепер називають Астрахань), приголомшені небаченою жорстокістю жителі міста здалися без бою.
россияне с власовским флагом триколором и символом самодержавия двуглавым орлом попадают
в 1943 год в Москву, в Кремль, в кабинет Сталина... Расстреляли их
через 3 минуты. Конец фильма.
И ДОЖДЬ - ПРЕКРАТИЛСЯ НЕ ЗРЯ...
ВНОВЬ ЛЬЁТСЯ НА ЗЕМЛЮ ПЛАЧ
И КРОВЬ МЯСНИКА-УПЫРЯ...