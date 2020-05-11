40-метровий портрет Сталіна запустили в небо над окупованим Кримом у роковини підписання указу про депортацію кримських татар. ФОТО

В окупованому Криму в небо на повітряних кулях підняли 40-метрові портрети Сталіна і Жукова. Офіційно акцію приурочили до 9 травня, але вона припала на річницю підписання указу про депортацію кримськотатарського народу.

Про запуск портретів повідомляє російське державне інформагентство "РИА Новости Крым", інформує Цензор.НЕТ.

Портрет Сталіна було піднято біля Білогірського, портрет маршала Жукова - пролетів над Феодосією. Акцію планували на 9 травня, але в той день в Криму йшов дощ, тому її перенесли на 11 число.

"Федерація повітроплавців Криму спільно з Федерацією боксу вирішили таким чином вшанувати пам'ять командувачів і приурочили цю незвичайну акцію до 75-річчя Великої Перемоги", - пояснив агентству один із пілотів Олександр Змушко.

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Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров прокоментував запуск портретів на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Російські окупанти навчені тому, щоб завдавати удари в найвразливіше місце, розриваючи абсолютно кримськотатарське серце, яке і так вже десятиліттями ніяк не перестає кровоточити... Сьогодні, 11 травня 2020 року, російські мерзотники підняли над старовинним Карасубазаром, який вони називають Білогірськ, портрет тирана Сталіна", - написав він.

Чубаров нагадав, що 76 років тому, 11 травня 1944, в Кремлі було підписано Постанову ДКО № 5859-сс "Про кримських татар", згідно з якою 18 травня почалася насильницька депортація кримськотатарського народу. Було депортовано близько 200 тисяч кримських татар, понад 46% із них померло.

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"І не треба нікому ховати голову в пісок - Москва сьогодні відкрито пригрозила кримськотатарському народу - "не підкорятиметеся, можемо повторити"", - підсумував він.