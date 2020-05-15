22-летний украинский хакер похищал деньги со счетов иностранных банков, - МВД. ФОТО

С помощью вредоносного программного обеспечения фигурант подбирал пароли и выводил деньги со счетов в иностранных банках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Киберполиции установила, что к такой деятельности причастен 22-летний мужчина, который с помощью самостоятельно созданного вредного программного обеспечения и подбором паролей путем брутфорс атак, несанкционированно вмешивался в работу автоматизированных систем иностранных банков.

После получения доступа он выводил деньги из учетных записей с помощью криптовалют и электронных кошельков.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в транспортных средствах. Была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители, банковские карты и наличные.

По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до шести лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

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