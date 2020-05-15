22-летний украинский хакер похищал деньги со счетов иностранных банков, - МВД. ФОТО
С помощью вредоносного программного обеспечения фигурант подбирал пароли и выводил деньги со счетов в иностранных банках.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Киберполиции установила, что к такой деятельности причастен 22-летний мужчина, который с помощью самостоятельно созданного вредного программного обеспечения и подбором паролей путем брутфорс атак, несанкционированно вмешивался в работу автоматизированных систем иностранных банков.
После получения доступа он выводил деньги из учетных записей с помощью криптовалют и электронных кошельков.
Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в транспортных средствах. Была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители, банковские карты и наличные.
По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до шести лет заключения. Досудебное расследование продолжается.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У свою чергу whois сервіс веб-ресурсу whoer.net говорить про те, що IP адреси 35.156.119.246 і 35.156.54.49 фізично розташовані в місті Франкфурт-на-Майні (Німеччина) і належать організації Amazon Technologies Inc.
підібрати паролі за допомогою генератора і словника нескладно .. а от вивести кудись кеш -це вже треба наймати підставних осіб.. на цьому і попадаються...
2. Снимать хату на пару дней, делать черные дела и съежать с нее, более надежнее
3. Интерент в общественных местах. Отработал пару часов и свалил
4. Левая мобила которую не жалко + левая одноразовая симка с моб инетом и работать где-то в поле
5. Другие варианты на что смекалка дойдет =)
Что б слить бабки с карты нада знать:
1. номер карты
2. дату
3. ЦВВ-код
Мне больше кажется, что парниша попал в схему, где реальные-монстры хакерского дела слили ему кусок базы с реквизитами, а он просто потом сливал с картона бабло, тобишь занимался кардингом
Но бравые хлопцы из кибер-полиции отрапортовали, что споймали хакира
Просто как бы 21 век на дворе, и я не думал, что существую банки, которые можно ломануть брутфорсом, всетаки не 2002 второй год на дворе, когда базу данных можно было чекнуть простой sql иньекцией =)
вайфай не відключив....