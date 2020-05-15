РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6447 посетителей онлайн
Новости Фото
11 198 39

22-летний украинский хакер похищал деньги со счетов иностранных банков, - МВД. ФОТО

С помощью вредоносного программного обеспечения фигурант подбирал пароли и выводил деньги со счетов в иностранных банках.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Киберполиции установила, что к такой деятельности причастен 22-летний мужчина, который с помощью самостоятельно созданного вредного программного обеспечения и подбором паролей путем брутфорс атак, несанкционированно вмешивался в работу автоматизированных систем иностранных банков.

После получения доступа он выводил деньги из учетных записей с помощью криптовалют и электронных кошельков.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в транспортных средствах. Была изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, флэш-накопители, банковские карты и наличные.

По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до шести лет заключения. Досудебное расследование продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинцев попались на взломе учетных записей и краже данных 1,5 млн человек в разных странах мира, - киберполиция

22-летний украинский хакер похищал деньги со счетов иностранных банков, - МВД 01

Автор: 

банки (1935) МВД (9318) хакер (1182) киберполиция (327)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
и зачем его наказывать? возьмите в команду рехформаторов...ну чтоб не позычать в МВФ..)))
показать весь комментарий
15.05.2020 12:59
+6
Кіндер-вундер.
показать весь комментарий
15.05.2020 12:59
+6
А того хто "пахіщал" персональні дані з реєстрів вже знайшли?
показать весь комментарий
15.05.2020 13:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кіндер-вундер.
показать весь комментарий
15.05.2020 12:59 Ответить
засодють. а нада на роботу брать.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:16 Ответить
а его там и возьмут, думаешь на зоне кампов нет? )
показать весь комментарий
15.05.2020 13:23 Ответить
с зоны звонят бывает типа разводят (сын попал в малицию, сбила машина и тд), и когда понимаешь, что это зек, то начинаешь его тралить, там про то шо воры лохи, про мамку его, про бабу которую шпиляют пока он на зоне, ну задеть за живое. ух у них и бомбит
показать весь комментарий
15.05.2020 13:29 Ответить
и зачем его наказывать? возьмите в команду рехформаторов...ну чтоб не позычать в МВФ..)))
показать весь комментарий
15.05.2020 12:59 Ответить
А того хто "пахіщал" персональні дані з реєстрів вже знайшли?
показать весь комментарий
15.05.2020 13:01 Ответить
API-сервери додатку "Дія" знаходяться на серверах американської компанії Amazon.
У свою чергу whois сервіс веб-ресурсу whoer.net говорить про те, що IP адреси 35.156.119.246 і 35.156.54.49 фізично розташовані в місті Франкфурт-на-Майні (Німеччина) і належать організації Amazon Technologies Inc.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:24 Ответить
То винен Амазон? От суки!
показать весь комментарий
15.05.2020 13:30 Ответить
За такими хлопчиками не в'язниця, а силіконова долина плаче
показать весь комментарий
15.05.2020 13:06 Ответить
у нас з опцій лише в"язниця.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:18 Ответить
якщо "хакера" накрила нашаКіберполіція -то однозначно хріновий хакер ))..
підібрати паролі за допомогою генератора і словника нескладно .. а от вивести кудись кеш -це вже треба наймати підставних осіб.. на цьому і попадаються...
показать весь комментарий
15.05.2020 13:47 Ответить
Что б написать алгоритм рабочего стола на Виндовс ХР автор работал целый год ...а тут просто подбор пароля 1234 и вуаля
показать весь комментарий
15.05.2020 13:08 Ответить
а ты напиши этот "простой подбор" чтобы он работал на чужом компе ...
показать весь комментарий
15.05.2020 13:22 Ответить
скоріше це була програма перехоплення чужого трафіку -наприклад через вайфай,далі створювався клон мобільного(більшість банків користується в інтернеті такою автентифікацією)
показать весь комментарий
15.05.2020 13:49 Ответить
шось такого типу - бо підібрати неможливо (якщо витримані мінімальні вимоги)...
показать весь комментарий
15.05.2020 13:54 Ответить
Кто ж мутит дела со своего айпи? Хакни соседский вай-фай и тя никто никогда в жизни не найдет. мамкин хакер итить колотить
показать весь комментарий
15.05.2020 13:12 Ответить
По соседскому тоже быстро найдут, ну может не так быстро как по своему, но методы есть. Вообще в наше время стопроцентно спрятаться возможно только в стране, которая не сотрудничает с международными правоохранительными органами.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:20 Ответить
1. Если дом напротив к примеру вайфай и пару сотен квартир в радиусе? но то ладно, если есть "методы"
2. Снимать хату на пару дней, делать черные дела и съежать с нее, более надежнее
3. Интерент в общественных местах. Отработал пару часов и свалил
4. Левая мобила которую не жалко + левая одноразовая симка с моб инетом и работать где-то в поле
5. Другие варианты на что смекалка дойдет =)
показать весь комментарий
15.05.2020 13:24 Ответить
Та, в парке у памятника Шевченко поработать - хай всех доминошников потом перешерстят.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:27 Ответить
Все Ваши пять методов разбиваются от одного словосочетания brute force. Для работы данного метода необходимо в первую очередь - время! Это почту легко с общественного места отправить, да и то желательно что бы вокруг камер не было, или мордочку под капюшон прятать. А "ломать" банки таким незатейливым методом кроме как из дома -очень несподручно.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:30 Ответить
какой к чйорту брутфорс? Что он переберал по словарю?
Что б слить бабки с карты нада знать:
1. номер карты
2. дату
3. ЦВВ-код

Мне больше кажется, что парниша попал в схему, где реальные-монстры хакерского дела слили ему кусок базы с реквизитами, а он просто потом сливал с картона бабло, тобишь занимался кардингом
Но бравые хлопцы из кибер-полиции отрапортовали, что споймали хакира
показать весь комментарий
15.05.2020 13:34 Ответить
А я не люблю допридумывать новости, и комментирую по факту то, что сказано. А сказано конкретно брутфорс, что следом выводит остальную цепочку логических рассуждений. А то получается как про ту бабушку и половые признаки.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:39 Ответить
Согласен, я допридумал, бурное воображение просто
Просто как бы 21 век на дворе, и я не думал, что существую банки, которые можно ломануть брутфорсом, всетаки не 2002 второй год на дворе, когда базу данных можно было чекнуть простой sql иньекцией =)
показать весь комментарий
15.05.2020 13:46 Ответить
На самом деле наши банки, точнее карточная система более защищена, чем та же американская. Просто наши учли их опыт работы и приняли меры. А у "них" проще банку выплачивать за таких хакеров, чем изменить всю структуру. Но это уже мои домыслы относительно данного случая и как аргумент не могут быть использованы .
показать весь комментарий
16.05.2020 00:12 Ответить
дуже ймоврно)))
показать весь комментарий
15.05.2020 13:51 Ответить
Палєво не там, а на отриманні грошей.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:31 Ответить
переведи кошти в баткойни на блокчлєн і ніякого паліва не буде =)
показать весь комментарий
15.05.2020 13:36 Ответить
хазяїн звалив на курорт..
вайфай не відключив....
показать весь комментарий
15.05.2020 13:50 Ответить
Не. ну если бы он кацапские банки обнёс,- можно было бы и наградить.
показать весь комментарий
15.05.2020 13:21 Ответить
так не поделился
показать весь комментарий
15.05.2020 14:07 Ответить
шо это за банк такой,что позволяет брутфорсить аутентификацию? а как же 2fa? какой то детский лепет
показать весь комментарий
15.05.2020 13:40 Ответить
А СУММА НЕ УКАЗАННА !)
показать весь комментарий
15.05.2020 13:55 Ответить
А якшо брутфорсіть російські банки? То кібер-поліція має щей премію виписать
показать весь комментарий
15.05.2020 14:02 Ответить
к сожалению такой падлы ужу развелось немерено и страдают не только европейцы но и наши люди Не разу не было новостей, что такие умники почистили москальские банки или мацкальских толстосумов!!
показать весь комментарий
15.05.2020 14:18 Ответить
он молодец герой..ему памятник я б сам украл но не хакер((
показать весь комментарий
15.05.2020 15:49 Ответить
если с россии то молодец !!!
показать весь комментарий
15.05.2020 14:23 Ответить
щас бы брутофорс называть хакингом
показать весь комментарий
15.05.2020 15:18 Ответить
хакер не может ай пи спрятать
показать весь комментарий
15.05.2020 15:48 Ответить
 
 