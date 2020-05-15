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22-річний український хакер викрадав гроші з рахунків іноземних банків, - МВС. ФОТО

За допомогою шкідливого програмного забезпечення фігурант підбирав паролі і виводив гроші з рахунків в іноземних банках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Кіберполіція встановила, що до такої діяльності причетний 22-річний чоловік, який за допомогою самостійно створеного шкідливого програного забезпечення та підбором паролів шляхом брутфорс атак, несанкціоновано втручався в роботу автоматизованих систем іноземних банків.

Після отримання доступу він виводив гроші з облікових записів за допомогою криптовалют та електронних гаманців.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігуранта та у транспортних засобах. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські картки та готівку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до шести років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

22-річний український хакер викрадав гроші з рахунків іноземних банків, - МВС 01

Автор: 

банки (7722) МВС (3501) хакер (1347) кіберполіція (412)


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Топ коментарі
+12
и зачем его наказывать? возьмите в команду рехформаторов...ну чтоб не позычать в МВФ..)))
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15.05.2020 12:59
+6
Кіндер-вундер.
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15.05.2020 12:59
+6
А того хто "пахіщал" персональні дані з реєстрів вже знайшли?
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15.05.2020 13:01
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Кіндер-вундер.
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15.05.2020 12:59 Відповісти
засодють. а нада на роботу брать.
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15.05.2020 13:16 Відповісти
а его там и возьмут, думаешь на зоне кампов нет? )
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15.05.2020 13:23 Відповісти
с зоны звонят бывает типа разводят (сын попал в малицию, сбила машина и тд), и когда понимаешь, что это зек, то начинаешь его тралить, там про то шо воры лохи, про мамку его, про бабу которую шпиляют пока он на зоне, ну задеть за живое. ух у них и бомбит
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15.05.2020 13:29 Відповісти
и зачем его наказывать? возьмите в команду рехформаторов...ну чтоб не позычать в МВФ..)))
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15.05.2020 12:59 Відповісти
А того хто "пахіщал" персональні дані з реєстрів вже знайшли?
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15.05.2020 13:01 Відповісти
API-сервери додатку "Дія" знаходяться на серверах американської компанії Amazon.
У свою чергу whois сервіс веб-ресурсу whoer.net говорить про те, що IP адреси 35.156.119.246 і 35.156.54.49 фізично розташовані в місті Франкфурт-на-Майні (Німеччина) і належать організації Amazon Technologies Inc.
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15.05.2020 13:24 Відповісти
То винен Амазон? От суки!
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15.05.2020 13:30 Відповісти
За такими хлопчиками не в'язниця, а силіконова долина плаче
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15.05.2020 13:06 Відповісти
у нас з опцій лише в"язниця.
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15.05.2020 13:18 Відповісти
якщо "хакера" накрила нашаКіберполіція -то однозначно хріновий хакер ))..
підібрати паролі за допомогою генератора і словника нескладно .. а от вивести кудись кеш -це вже треба наймати підставних осіб.. на цьому і попадаються...
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15.05.2020 13:47 Відповісти
Что б написать алгоритм рабочего стола на Виндовс ХР автор работал целый год ...а тут просто подбор пароля 1234 и вуаля
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15.05.2020 13:08 Відповісти
а ты напиши этот "простой подбор" чтобы он работал на чужом компе ...
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15.05.2020 13:22 Відповісти
скоріше це була програма перехоплення чужого трафіку -наприклад через вайфай,далі створювався клон мобільного(більшість банків користується в інтернеті такою автентифікацією)
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15.05.2020 13:49 Відповісти
шось такого типу - бо підібрати неможливо (якщо витримані мінімальні вимоги)...
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15.05.2020 13:54 Відповісти
Кто ж мутит дела со своего айпи? Хакни соседский вай-фай и тя никто никогда в жизни не найдет. мамкин хакер итить колотить
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15.05.2020 13:12 Відповісти
По соседскому тоже быстро найдут, ну может не так быстро как по своему, но методы есть. Вообще в наше время стопроцентно спрятаться возможно только в стране, которая не сотрудничает с международными правоохранительными органами.
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15.05.2020 13:20 Відповісти
1. Если дом напротив к примеру вайфай и пару сотен квартир в радиусе? но то ладно, если есть "методы"
2. Снимать хату на пару дней, делать черные дела и съежать с нее, более надежнее
3. Интерент в общественных местах. Отработал пару часов и свалил
4. Левая мобила которую не жалко + левая одноразовая симка с моб инетом и работать где-то в поле
5. Другие варианты на что смекалка дойдет =)
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15.05.2020 13:24 Відповісти
Та, в парке у памятника Шевченко поработать - хай всех доминошников потом перешерстят.
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15.05.2020 13:27 Відповісти
Все Ваши пять методов разбиваются от одного словосочетания brute force. Для работы данного метода необходимо в первую очередь - время! Это почту легко с общественного места отправить, да и то желательно что бы вокруг камер не было, или мордочку под капюшон прятать. А "ломать" банки таким незатейливым методом кроме как из дома -очень несподручно.
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15.05.2020 13:30 Відповісти
какой к чйорту брутфорс? Что он переберал по словарю?
Что б слить бабки с карты нада знать:
1. номер карты
2. дату
3. ЦВВ-код

Мне больше кажется, что парниша попал в схему, где реальные-монстры хакерского дела слили ему кусок базы с реквизитами, а он просто потом сливал с картона бабло, тобишь занимался кардингом
Но бравые хлопцы из кибер-полиции отрапортовали, что споймали хакира
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15.05.2020 13:34 Відповісти
А я не люблю допридумывать новости, и комментирую по факту то, что сказано. А сказано конкретно брутфорс, что следом выводит остальную цепочку логических рассуждений. А то получается как про ту бабушку и половые признаки.
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15.05.2020 13:39 Відповісти
Согласен, я допридумал, бурное воображение просто
Просто как бы 21 век на дворе, и я не думал, что существую банки, которые можно ломануть брутфорсом, всетаки не 2002 второй год на дворе, когда базу данных можно было чекнуть простой sql иньекцией =)
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15.05.2020 13:46 Відповісти
На самом деле наши банки, точнее карточная система более защищена, чем та же американская. Просто наши учли их опыт работы и приняли меры. А у "них" проще банку выплачивать за таких хакеров, чем изменить всю структуру. Но это уже мои домыслы относительно данного случая и как аргумент не могут быть использованы .
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16.05.2020 00:12 Відповісти
дуже ймоврно)))
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15.05.2020 13:51 Відповісти
Палєво не там, а на отриманні грошей.
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15.05.2020 13:31 Відповісти
переведи кошти в баткойни на блокчлєн і ніякого паліва не буде =)
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15.05.2020 13:36 Відповісти
хазяїн звалив на курорт..
вайфай не відключив....
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15.05.2020 13:50 Відповісти
Не. ну если бы он кацапские банки обнёс,- можно было бы и наградить.
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15.05.2020 13:21 Відповісти
так не поделился
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15.05.2020 14:07 Відповісти
шо это за банк такой,что позволяет брутфорсить аутентификацию? а как же 2fa? какой то детский лепет
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15.05.2020 13:40 Відповісти
А СУММА НЕ УКАЗАННА !)
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15.05.2020 13:55 Відповісти
А якшо брутфорсіть російські банки? То кібер-поліція має щей премію виписать
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15.05.2020 14:02 Відповісти
к сожалению такой падлы ужу развелось немерено и страдают не только европейцы но и наши люди Не разу не было новостей, что такие умники почистили москальские банки или мацкальских толстосумов!!
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15.05.2020 14:18 Відповісти
он молодец герой..ему памятник я б сам украл но не хакер((
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15.05.2020 15:49 Відповісти
если с россии то молодец !!!
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15.05.2020 14:23 Відповісти
щас бы брутофорс называть хакингом
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15.05.2020 15:18 Відповісти
хакер не может ай пи спрятать
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15.05.2020 15:48 Відповісти
 
 