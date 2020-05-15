22-річний український хакер викрадав гроші з рахунків іноземних банків, - МВС. ФОТО
За допомогою шкідливого програмного забезпечення фігурант підбирав паролі і виводив гроші з рахунків в іноземних банках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Кіберполіція встановила, що до такої діяльності причетний 22-річний чоловік, який за допомогою самостійно створеного шкідливого програного забезпечення та підбором паролів шляхом брутфорс атак, несанкціоновано втручався в роботу автоматизованих систем іноземних банків.
Після отримання доступу він виводив гроші з облікових записів за допомогою криптовалют та електронних гаманців.
Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігуранта та у транспортних засобах. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські картки та готівку.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до шести років ув’язнення. Досудове розслідування триває.
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У свою чергу whois сервіс веб-ресурсу whoer.net говорить про те, що IP адреси 35.156.119.246 і 35.156.54.49 фізично розташовані в місті Франкфурт-на-Майні (Німеччина) і належать організації Amazon Technologies Inc.
підібрати паролі за допомогою генератора і словника нескладно .. а от вивести кудись кеш -це вже треба наймати підставних осіб.. на цьому і попадаються...
2. Снимать хату на пару дней, делать черные дела и съежать с нее, более надежнее
3. Интерент в общественных местах. Отработал пару часов и свалил
4. Левая мобила которую не жалко + левая одноразовая симка с моб инетом и работать где-то в поле
5. Другие варианты на что смекалка дойдет =)
Что б слить бабки с карты нада знать:
1. номер карты
2. дату
3. ЦВВ-код
Мне больше кажется, что парниша попал в схему, где реальные-монстры хакерского дела слили ему кусок базы с реквизитами, а он просто потом сливал с картона бабло, тобишь занимался кардингом
Но бравые хлопцы из кибер-полиции отрапортовали, что споймали хакира
Просто как бы 21 век на дворе, и я не думал, что существую банки, которые можно ломануть брутфорсом, всетаки не 2002 второй год на дворе, когда базу данных можно было чекнуть простой sql иньекцией =)
вайфай не відключив....