22-річний український хакер викрадав гроші з рахунків іноземних банків, - МВС. ФОТО

За допомогою шкідливого програмного забезпечення фігурант підбирав паролі і виводив гроші з рахунків в іноземних банках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Кіберполіція встановила, що до такої діяльності причетний 22-річний чоловік, який за допомогою самостійно створеного шкідливого програного забезпечення та підбором паролів шляхом брутфорс атак, несанкціоновано втручався в роботу автоматизованих систем іноземних банків.

Після отримання доступу він виводив гроші з облікових записів за допомогою криптовалют та електронних гаманців.

Читайте також: Двох українців упіймали на зламі облікових записів і крадіжці даних 1,5 млн осіб у різних країнах світу, - кіберполіція

Правоохоронці провели обшуки за місцем мешкання фігуранта та у транспортних засобах. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, банківські картки та готівку.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до шести років ув’язнення. Досудове розслідування триває.