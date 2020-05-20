Водитель маршрутки сбил насмерть пешехода в Одессе, - полиция. ФОТО
В Одессе 20 мая произошло смертельное ДТП с участием маршрутки, в результате которого погиб пешеход.
Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
"Водитель маршрутки выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора в то время, когда потерпевший уже пересекал дорогу", - сообщили в полиции.
В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
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