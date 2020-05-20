Водитель маршрутки сбил насмерть пешехода в Одессе, - полиция. ФОТО

В Одессе 20 мая произошло смертельное ДТП с участием маршрутки, в результате которого погиб пешеход.

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Водитель маршрутки выехал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора в то время, когда потерпевший уже пересекал дорогу", - сообщили в полиции.

В результате полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе начали устанавливать спецбоксы для сбора использованных масок, респираторов и перчаток