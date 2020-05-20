Водій маршрутки збив насмерть пішохода в Одесі, - поліція. ФОТО
В Одесу 20 травня сталася смертельна ДТП за участі маршрутки, внаслідок якої загинув пішохід.
Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.
"Водій маршрутки виїхав на пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора тоді, коли потерпілий вже перетинав дорогу", - повідомили в поліції.
Внаслідок травм чоловік загинув на місці події.
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