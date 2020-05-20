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Новини Фото ДТП
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Водій маршрутки збив насмерть пішохода в Одесі, - поліція. ФОТО

В Одесу 20 травня сталася смертельна ДТП за участі маршрутки, внаслідок якої загинув пішохід.

Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

"Водій маршрутки виїхав на пішохідний перехід на заборонений сигнал світлофора тоді, коли потерпілий вже перетинав дорогу", - повідомили в поліції.

Водій маршрутки збив насмерть пішохода в Одесі, - поліція 01

Внаслідок травм чоловік загинув на місці події.

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Автор: 

ДТП (4467) Одеса (5451)


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Топ коментарі
+4
Це тре бути повним ідіотом що б вдень , в місті , без сніга та ожеледиці , без мгли та дощу як з ведра збити людину на зебрі ще й на смерть !
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20.05.2020 18:30
+2
Скорше за все пішоходу на переході вже засвітився зелений сигнал світлофору а маршрутка неслась 100км на годину і просто не змогла загальмувати своїми гнилими гальмами і намагалась обминути пасажира і врізалась в вантажівку яка теж їхала на заборонний сигнал світлофору! Повний пістець! В Одесі правила дорожнього руху не існують!
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20.05.2020 18:42
+1
Там маршрутки несуться зі швидкістю 100 км на годину! Це одностороння дорога в три смуги на посьолок Котовського яка йде по промзоні, дорога довжиною 8км і там всі машини женуть як дурні і немає надземних переходів для пішоходів і там постійно гинуть люди!
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20.05.2020 18:39
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Це тре бути повним ідіотом що б вдень , в місті , без сніга та ожеледиці , без мгли та дощу як з ведра збити людину на зебрі ще й на смерть !
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20.05.2020 18:30 Відповісти
Там маршрутки несуться зі швидкістю 100 км на годину! Це одностороння дорога в три смуги на посьолок Котовського яка йде по промзоні, дорога довжиною 8км і там всі машини женуть як дурні і немає надземних переходів для пішоходів і там постійно гинуть люди!
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20.05.2020 18:39 Відповісти
Скорше за все пішоходу на переході вже засвітився зелений сигнал світлофору а маршрутка неслась 100км на годину і просто не змогла загальмувати своїми гнилими гальмами і намагалась обминути пасажира і врізалась в вантажівку яка теж їхала на заборонний сигнал світлофору! Повний пістець! В Одесі правила дорожнього руху не існують!
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20.05.2020 18:42 Відповісти
Жах...
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20.05.2020 18:48 Відповісти
шо паскот не переименовали? да там летают казлы, с другой стороны, если ты пешеход, можешь 100 раз быть прав - но смотри по сторонам прежде чем идти хоть на зеленый хоть на какой
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20.05.2020 22:38 Відповісти
водила ******* натуральный -сбить на зебре днем
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20.05.2020 19:09 Відповісти
скорее - норма жизни)) такие новости ежедневно здесь
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20.05.2020 19:24 Відповісти
А кроме дтп, попадания на взятке, стрельбы и убийств других новостей за 30 лет никак?
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20.05.2020 19:11 Відповісти
Если тебе хочется только позитивных новостей то тебе надо купить спутниковую тарелку и смотреть каналы РФ, там полно позитива и радужного настроения.
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20.05.2020 20:38 Відповісти
видать деньги считал , как обычно во время движения , в Киеве таких полно
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20.05.2020 20:32 Відповісти
https://www.facebook.com/100025911345501/videos/628511488022557/UzpfSTEwMDAyNTkxMTM0NTUwMTpWSzoxNzE3MzY0NzUxNzM3MDM1/?multi_permalinks=1717364751737035&notif_id=1589989295087466&notif_t=group_activity Є відео.
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20.05.2020 21:16 Відповісти
 
 