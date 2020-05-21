Денисова встретилась с митинговавшими под ОП родственниками украинских политзаключенных Кремля: "Они должны быть услышаны!". ФОТО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркивает необходимость коммуникации с семьями политзаключенных, удерживаемых Российской Федерацией.

Об этом она написала на своей странице в Facebook в четверг, передает Цензор.НЕТ.

"Семьи украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются страной-оккупантом, в отчаянии... После акции под стенами Офиса президента Украины они пришли ко мне просить о помощи. Нужна коммуникация, чтобы надежда на освобождение их родных не угасала ежеминутно. Подчеркиваю, в эти тяжелые времена очень важно иметь обратную связь с семьями всех пленников Кремля. Они должны быть услышаны!" - заявила Денисова.

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Напомним, сегодня родственники украинских политзаключенных Кремля пикетировали ОП: "Господин президент, поговорите с нами". Родственников украинских политзаключенных Кремля требовали встречи с президентом Владимиром Зеленским, поскольку любая коммуникация с ними об обмене политзаключенных прекратилась, более того государство перестало оплачивать услуги адвокатов украинских политзаключенных, а также прекратило выделять материальную помощь для оплаты посылок с едой и лекарствами для политзаключенных



