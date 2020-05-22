Украинец Синченко сбежал из плена наемников РФ на Донбассе, - мать. ФОТО

Дважды плененный украинский патриот Григорий Синченко совершил побег из застенков подвала так называемой "ДНР", где его подвергали пыткам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала его мать, Татьяна Гулевская, которая ведет борьбу за освобождение сына, задержанного "спецслужбами ДНР" в октябре 2019-го.

"По местному телеканалу новость о бегстве крутят в сводках "МВД". Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, что если найдут, не выпустят живым", - сообщил Гулевская.

На фото, которое демонстрируют спецслужбы на телеканале, на лице Григория видны следы ожогов, из-за этого мать делает вывод, что сына в "ДНР" вновь подвергали пыткам.

25-летний Григорий Синченко был арестован в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора Феникс. В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.

В "ДНР" за партизанскую деятельность против так называемой "народной республики" его, инвалида третьей группы, подвергали адским пыткам. По словам матери, Татьяны Гулевской, его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалось легкое...

Казалось бы, после такого опыта человек будет держаться подальше от "ДНР". Но Григорий еще в плену решил, что должен отомстить палачам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести.

В октябре 2019-го Синченко снова задержали "спецслужбы ДНР". И до сих пор его родные точно не знали, где он и что с ним.

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