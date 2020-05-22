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Новости Фото Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украинец Синченко сбежал из плена наемников РФ на Донбассе, - мать. ФОТО

Украинец Синченко сбежал из плена наемников РФ на Донбассе, - мать. ФОТО

Дважды плененный украинский патриот Григорий Синченко совершил побег из застенков подвала так называемой "ДНР", где его подвергали пыткам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказала его мать, Татьяна Гулевская, которая ведет борьбу за освобождение сына, задержанного "спецслужбами ДНР" в октябре 2019-го.

"По местному телеканалу новость о бегстве крутят в сводках "МВД". Тем, кто укажет, где он скрывается, обещают награду. Представители спецслужб были дома у моей мамы. Угрожали ей, мне, сыну, говорили, что если найдут, не выпустят живым", - сообщил Гулевская.

На фото, которое демонстрируют спецслужбы на телеканале, на лице Григория видны следы ожогов, из-за этого мать делает вывод, что сына в "ДНР" вновь подвергали пыткам.

25-летний Григорий Синченко был арестован в оккупированном Донецке 2 декабря 2016 года. Его обвиняли в партизанской деятельности, незаконном хранении оружия, подрывах вышки мобильного оператора Феникс. В декабре 2017 года Синченко вместе с 74 пленниками, которых тогда обменяли, вернулся в Украину.

В "ДНР" за партизанскую деятельность против так называемой "народной республики" его, инвалида третьей группы, подвергали адским пыткам. По словам матери, Татьяны Гулевской, его пытали электротоком, подвешивали к потолку за вывернутые руки, душили, били так, что разорвалось легкое...

Казалось бы, после такого опыта человек будет держаться подальше от "ДНР". Но Григорий еще в плену решил, что должен отомстить палачам. Мать пыталась отговорить сына от планов мести.

В октябре 2019-го Синченко снова задержали "спецслужбы ДНР". И до сих пор его родные точно не знали, где он и что с ним.

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Украинец Синченко сбежал из плена наемников РФ на Донбассе, - мать 01

Автор: 

побег (379) Донбасс (26956) пленные (2139)


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Топ комментарии
+98
Очень хотелось бы услышать комментарий Сивохо....
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22.05.2020 15:09
+74
Удачі йому. Вона йому потрібна
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22.05.2020 15:09
+71
ему некогда! он воду в Крым пускает!!!
Украинец Синченко сбежал из плена наемников РФ на Донбассе, - мать - Цензор.НЕТ 7575
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22.05.2020 15:19
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Удачі йому. Вона йому потрібна
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22.05.2020 15:09 Ответить
Очень хотелось бы услышать комментарий Сивохо....
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22.05.2020 15:09 Ответить
он пьяный, ему некогда...
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22.05.2020 15:09 Ответить
А ви що його знову обисцяним бачили?
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22.05.2020 15:18 Ответить
я по забігайлівкам не ходжу...
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22.05.2020 15:34 Ответить
Шо значить знову? Він постійно пісяється...
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22.05.2020 15:42 Ответить
Хотелось бы услышать не его комментарий, а новость о том, что неизвестные ему проломили голову.
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22.05.2020 15:15 Ответить
ему некогда! он воду в Крым пускает!!!
Украинец Синченко сбежал из плена наемников РФ на Донбассе, - мать - Цензор.НЕТ 7575
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22.05.2020 15:19 Ответить
Он скажет, что еще не понятно, кто кого там пытал..
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22.05.2020 15:22 Ответить
и Медведчука
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22.05.2020 21:20 Ответить
Я лично этого ****** слышать не хочу.
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23.05.2020 14:16 Ответить
Слава Герою!
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22.05.2020 15:09 Ответить
Надеюсь патриоты там еще остались...
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22.05.2020 15:10 Ответить
Остались, но кацапские спецслужбы в отличие от наших держат их под тотальным контролем, да и местная вата стучит вовсю.
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22.05.2020 15:13 Ответить
так палиться не нужно...
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22.05.2020 15:14 Ответить
То есть в 2014-м году, когда кацапы с местной ватой захватывали Донбасс, нужно было молчать в тряпочку и со своими соседями и знакомыми не обсуждать все это?
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22.05.2020 15:17 Ответить
та да...но потом можно было и не рассказывать ватным соседям ничего...сразу видно-ху из ху.
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22.05.2020 15:24 Ответить
Так, а потом никто особо и не отсвечивает, потому что кацапы за малейшее проявление патриотизма кидают на подвал. Это у нас вата вообще непуганная и оборзевщая.
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22.05.2020 15:39 Ответить
согласен. Нашу вату надо было прессовать так же...
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22.05.2020 15:48 Ответить
Будем надеяться, что сможет уйти от кацапских оккупантов.
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22.05.2020 15:11 Ответить
Тримайся, брате!
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22.05.2020 15:12 Ответить
Його треба витягнути любими способами. Раз ДНР самі оприлюднюють цю новину, треба підключати всіх ОБСЄ, червоний хрест, Сивоху (є ж нього там своя команда) і там же за його словами "брати".
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22.05.2020 15:14 Ответить
Вони і ОБСЄ і Червоний Хрест не пускають до анклаву.
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22.05.2020 15:18 Ответить
Сівуха-тільки попіздєть на камєру...
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22.05.2020 15:26 Ответить
Прийшов час відповідати за пізд#ж. Оце і є справа коли ти хочеш аби всі жили мирно
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22.05.2020 15:27 Ответить
Сивуха его сам и сдаст. Еще и прощения попросит
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22.05.2020 16:21 Ответить
Можливо
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22.05.2020 16:33 Ответить
сцытьвухо ....
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22.05.2020 18:54 Ответить
Геройство, согласен. Но без такого геройства мы вряд-ли победим.
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22.05.2020 15:19 Ответить
Ты не знаешь через что прошлось пройти этому человеку (почитай интервью наших пленных про пытки и издевательства в застенках кацапского гестапо) и какие счеты у него с теми подонками которые его пытали.
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22.05.2020 15:19 Ответить
Хотел поставить плюсик, но рука не поднялась.Он попал в плен, будучи инвалидом, а там у него еще и легкое разорвалось. Удивительно, что у него нашлись силы бежать. Наверное, орки за ним уже не особенно следили.
Парень, наверное, до сих пор в Донецке. Ему бы на большую землю перебраться.
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22.05.2020 15:18 Ответить
Дай бог ему удачи, но не нравится мне это ихнее « бежал», обычно эти орки так объявляют, когда преступление надо спрятать, и человек уже мёртв. Хотелось бы ошибиться
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22.05.2020 15:54 Ответить


В эту сторону не думал. Скрыть преступелние - на это у них мозги хорошо заточены.
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22.05.2020 16:24 Ответить
Сам вряд-ли смог бежать, скорее всего кто-то помог. И теперь этого человека вычисляют или уже пытают.
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23.05.2020 14:22 Ответить
Удачи тебе Парень!!!

Учись ЗЕ! Это тебе не четырежды уклоняться от выполнения долга!!!
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22.05.2020 15:30 Ответить
сподіваюсь помстився.
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22.05.2020 15:31 Ответить
Смотрю,не одного зелебобика в теме
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22.05.2020 15:36 Ответить
Так Порошенка не к чему "приплести"...
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22.05.2020 15:58 Ответить
Удачи герою!
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22.05.2020 15:46 Ответить
дмаю что скоро по указке Кремля украинские спецслужбы возбудят дело против патриота
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22.05.2020 15:57 Ответить
Дай Бог ему удачи и здоровья!
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22.05.2020 17:30 Ответить
Мне кажется. что его убили, а заметая следы сказали, что он убежал.
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22.05.2020 18:48 Ответить
Перепрошую, але я не розумію цього.
Для чого було вертатися ?
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22.05.2020 21:27 Ответить
Дай Бог ему выбраться в Украину живым!
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22.05.2020 22:47 Ответить
А нахрен у нас СБУ и остальные организации? Спасти надо и как представителя оккупированных территорий на переговоры в Минск ,что бы эти уроды и не рыпались .Вот так бы поступил настоящий Президент , а наш Недослуга не такой!
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23.05.2020 12:48 Ответить
Таких героев, как Григорий Синченко надо выменивать в первую очередь...А не таксистов, пенсионных вояжёров, зеков , залетевших торговцев и прочую подобную публику.... Но патриотов путин нам не отдаёт, а Зеленский и не просит...Ему ВСЁ РАВНО....
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23.05.2020 15:07 Ответить
надо обменять на Сивохова
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23.05.2020 18:26 Ответить
 
 