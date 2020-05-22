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Українець Сінченко втік з полону найманців РФ на Донбасі, - мати. ФОТО

Українець Сінченко втік з полону найманців РФ на Донбасі, - мати. ФОТО

Двічі полонений український патріот Григорій Сінченко втік з катівень підвалу так званої "ДНР", де його піддавали тортурам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповіла його мати, Тетяна Гулевська, яка веде боротьбу за звільнення сина, затриманого "спецслужбами ДНР" в жовтні 2019-го.

"По місцевому телеканалу новину про втечу крутять у зведеннях "МВД". Тим, хто вкаже, де він переховується, обіцяють нагороду. Представники спецслужб були дома у моєї мами. Погрожували їй, мені, сину, казали, якщо знайдуть, не випустять живим", - розповіла Гулевська.

На фото, яке демонструють спецслужби на телеканалі, на обличчі Григорія видно сліди опіків, через що мати робить висновок, що сина в "ДНР" знов піддавали тортурам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз із РФ говоримо про можливий обмін полоненими після пандемії COVID-19, - Зеленський

 25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора Фенікс. У грудні 2017 року Сінченко разом з 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся в Україну.

У "ДНР" за партизанську діяльність проти так званої "народної республіки" його, інваліда третьої групи, піддавали пекельним тортурам. За словами матері, Тетяни Гулевської, його катували електрострумом, підвішували до стелі за викручені руки, душили, били так, що розірвалася легеня...

Здавалося б, після такого досвіду людина триматиметься якнайдалі від "ДНР". Але Григорій ще в полоні вирішив, що мусить помститися катам. Мати намагалася відмовити сина від планів помсти. В інтерв'ю Укрінформу вона казала:

У жовтні 2019-го Сінченка знову затримали "спецслужби ДНР". І до цього часу його рідні точно не знали, де він і що з ним.

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Українець Сінченко втік з полону найманців РФ на Донбасі, - мати 01

Автор: 

втеча (220) Донбас (22356) полонені (2263)


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Топ коментарі
+98
Очень хотелось бы услышать комментарий Сивохо....
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22.05.2020 15:09
+74
Удачі йому. Вона йому потрібна
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22.05.2020 15:09
+71
ему некогда! он воду в Крым пускает!!!
Украинец Синченко сбежал из плена наемников РФ на Донбассе, - мать - Цензор.НЕТ 7575
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22.05.2020 15:19
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Удачі йому. Вона йому потрібна
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22.05.2020 15:09 Відповісти
Очень хотелось бы услышать комментарий Сивохо....
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22.05.2020 15:09 Відповісти
он пьяный, ему некогда...
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22.05.2020 15:09 Відповісти
А ви що його знову обисцяним бачили?
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22.05.2020 15:18 Відповісти
я по забігайлівкам не ходжу...
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22.05.2020 15:34 Відповісти
Шо значить знову? Він постійно пісяється...
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22.05.2020 15:42 Відповісти
Хотелось бы услышать не его комментарий, а новость о том, что неизвестные ему проломили голову.
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22.05.2020 15:15 Відповісти
ему некогда! он воду в Крым пускает!!!
Украинец Синченко сбежал из плена наемников РФ на Донбассе, - мать - Цензор.НЕТ 7575
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22.05.2020 15:19 Відповісти
Он скажет, что еще не понятно, кто кого там пытал..
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22.05.2020 15:22 Відповісти
и Медведчука
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22.05.2020 21:20 Відповісти
Я лично этого ****** слышать не хочу.
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23.05.2020 14:16 Відповісти
Слава Герою!
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22.05.2020 15:09 Відповісти
Надеюсь патриоты там еще остались...
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22.05.2020 15:10 Відповісти
Остались, но кацапские спецслужбы в отличие от наших держат их под тотальным контролем, да и местная вата стучит вовсю.
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22.05.2020 15:13 Відповісти
так палиться не нужно...
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22.05.2020 15:14 Відповісти
То есть в 2014-м году, когда кацапы с местной ватой захватывали Донбасс, нужно было молчать в тряпочку и со своими соседями и знакомыми не обсуждать все это?
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22.05.2020 15:17 Відповісти
та да...но потом можно было и не рассказывать ватным соседям ничего...сразу видно-ху из ху.
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22.05.2020 15:24 Відповісти
Так, а потом никто особо и не отсвечивает, потому что кацапы за малейшее проявление патриотизма кидают на подвал. Это у нас вата вообще непуганная и оборзевщая.
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22.05.2020 15:39 Відповісти
согласен. Нашу вату надо было прессовать так же...
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22.05.2020 15:48 Відповісти
Будем надеяться, что сможет уйти от кацапских оккупантов.
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22.05.2020 15:11 Відповісти
Тримайся, брате!
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22.05.2020 15:12 Відповісти
Його треба витягнути любими способами. Раз ДНР самі оприлюднюють цю новину, треба підключати всіх ОБСЄ, червоний хрест, Сивоху (є ж нього там своя команда) і там же за його словами "брати".
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22.05.2020 15:14 Відповісти
Вони і ОБСЄ і Червоний Хрест не пускають до анклаву.
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22.05.2020 15:18 Відповісти
Сівуха-тільки попіздєть на камєру...
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22.05.2020 15:26 Відповісти
Прийшов час відповідати за пізд#ж. Оце і є справа коли ти хочеш аби всі жили мирно
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22.05.2020 15:27 Відповісти
Сивуха его сам и сдаст. Еще и прощения попросит
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22.05.2020 16:21 Відповісти
Можливо
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22.05.2020 16:33 Відповісти
сцытьвухо ....
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22.05.2020 18:54 Відповісти
Геройство, согласен. Но без такого геройства мы вряд-ли победим.
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22.05.2020 15:19 Відповісти
Ты не знаешь через что прошлось пройти этому человеку (почитай интервью наших пленных про пытки и издевательства в застенках кацапского гестапо) и какие счеты у него с теми подонками которые его пытали.
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22.05.2020 15:19 Відповісти
Хотел поставить плюсик, но рука не поднялась.Он попал в плен, будучи инвалидом, а там у него еще и легкое разорвалось. Удивительно, что у него нашлись силы бежать. Наверное, орки за ним уже не особенно следили.
Парень, наверное, до сих пор в Донецке. Ему бы на большую землю перебраться.
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22.05.2020 15:18 Відповісти
Дай бог ему удачи, но не нравится мне это ихнее « бежал», обычно эти орки так объявляют, когда преступление надо спрятать, и человек уже мёртв. Хотелось бы ошибиться
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22.05.2020 15:54 Відповісти


В эту сторону не думал. Скрыть преступелние - на это у них мозги хорошо заточены.
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22.05.2020 16:24 Відповісти
Сам вряд-ли смог бежать, скорее всего кто-то помог. И теперь этого человека вычисляют или уже пытают.
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23.05.2020 14:22 Відповісти
Удачи тебе Парень!!!

Учись ЗЕ! Это тебе не четырежды уклоняться от выполнения долга!!!
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22.05.2020 15:30 Відповісти
сподіваюсь помстився.
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22.05.2020 15:31 Відповісти
Смотрю,не одного зелебобика в теме
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22.05.2020 15:36 Відповісти
Так Порошенка не к чему "приплести"...
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22.05.2020 15:58 Відповісти
Удачи герою!
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22.05.2020 15:46 Відповісти
дмаю что скоро по указке Кремля украинские спецслужбы возбудят дело против патриота
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22.05.2020 15:57 Відповісти
Дай Бог ему удачи и здоровья!
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22.05.2020 17:30 Відповісти
Мне кажется. что его убили, а заметая следы сказали, что он убежал.
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22.05.2020 18:48 Відповісти
Перепрошую, але я не розумію цього.
Для чого було вертатися ?
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22.05.2020 21:27 Відповісти
Дай Бог ему выбраться в Украину живым!
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22.05.2020 22:47 Відповісти
А нахрен у нас СБУ и остальные организации? Спасти надо и как представителя оккупированных территорий на переговоры в Минск ,что бы эти уроды и не рыпались .Вот так бы поступил настоящий Президент , а наш Недослуга не такой!
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23.05.2020 12:48 Відповісти
Таких героев, как Григорий Синченко надо выменивать в первую очередь...А не таксистов, пенсионных вояжёров, зеков , залетевших торговцев и прочую подобную публику.... Но патриотов путин нам не отдаёт, а Зеленский и не просит...Ему ВСЁ РАВНО....
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23.05.2020 15:07 Відповісти
надо обменять на Сивохова
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23.05.2020 18:26 Відповісти
 
 