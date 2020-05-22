Українець Сінченко втік з полону найманців РФ на Донбасі, - мати. ФОТО

Двічі полонений український патріот Григорій Сінченко втік з катівень підвалу так званої "ДНР", де його піддавали тортурам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповіла його мати, Тетяна Гулевська, яка веде боротьбу за звільнення сина, затриманого "спецслужбами ДНР" в жовтні 2019-го.

"По місцевому телеканалу новину про втечу крутять у зведеннях "МВД". Тим, хто вкаже, де він переховується, обіцяють нагороду. Представники спецслужб були дома у моєї мами. Погрожували їй, мені, сину, казали, якщо знайдуть, не випустять живим", - розповіла Гулевська.

На фото, яке демонструють спецслужби на телеканалі, на обличчі Григорія видно сліди опіків, через що мати робить висновок, що сина в "ДНР" знов піддавали тортурам.

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25-річного Григорія Сінченка було заарештовано в окупованому Донецьку 2 грудня 2016 року. Його звинувачували у партизанській діяльності, незаконному зберіганні зброї, підривах вишки мобільного оператора Фенікс. У грудні 2017 року Сінченко разом з 74 бранцями, яких тоді обміняли, повернувся в Україну.

У "ДНР" за партизанську діяльність проти так званої "народної республіки" його, інваліда третьої групи, піддавали пекельним тортурам. За словами матері, Тетяни Гулевської, його катували електрострумом, підвішували до стелі за викручені руки, душили, били так, що розірвалася легеня...

Здавалося б, після такого досвіду людина триматиметься якнайдалі від "ДНР". Але Григорій ще в полоні вирішив, що мусить помститися катам. Мати намагалася відмовити сина від планів помсти. В інтерв'ю Укрінформу вона казала:

У жовтні 2019-го Сінченка знову затримали "спецслужби ДНР". І до цього часу його рідні точно не знали, де він і що з ним.

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