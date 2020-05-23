Киевский зоопарк открылся после реконструкции. ФОТО

На входе посетителей теперь встречает статуя жирафа. Внутрь пускают только в масках, посетителям измеряют температуру.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В зоопарк теперь можно попасть через новый вход, где гостей встречает 15-метровый жираф. А вот старый вход, которому было 50 лет, демонтировали. Также перенесли статуи бизона и львов.

Зоопарк работает с соблюдением санитарных норм и мер безопасности:

- без маски вход на территорию запрещен;

- на входе посетителям измеряют температуру;

- установлены дезинфекторы для рук;

- ограничено количество людей, которые одновременно могут находиться на территории зоопарка.

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"В зоопарке продолжается строительство нового приматника. А на средства инвесторов в новом помещении у входа оборудуют океанариум и фудкорты. Работы там продолжаются. Продолжается строительство паркинга для посетителей на 500 авто. Его планируют открыть в июле", — прокомментировал реконструкцию зоопарка мэр Киева Виталий Кличко.





