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Киевский зоопарк открылся после реконструкции. ФОТО

На входе посетителей теперь встречает статуя жирафа. Внутрь пускают только в масках, посетителям измеряют температуру.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

В зоопарк теперь можно попасть через новый вход, где гостей встречает 15-метровый жираф. А вот старый вход, которому было 50 лет, демонтировали. Также перенесли статуи бизона и львов.

Зоопарк работает с соблюдением санитарных норм и мер безопасности:

- без маски вход на территорию запрещен;

- на входе посетителям измеряют температуру;

- установлены дезинфекторы для рук;

- ограничено количество людей, которые одновременно могут находиться на территории зоопарка.

Также на Цензор.НЕТ: В транспорт в Киеве будут пускать только в маске, - распоряжение КГГА

"В зоопарке продолжается строительство нового приматника. А на средства инвесторов в новом помещении у входа оборудуют океанариум и фудкорты. Работы там продолжаются. Продолжается строительство паркинга для посетителей на 500 авто. Его планируют открыть в июле", — прокомментировал реконструкцию зоопарка мэр Киева Виталий Кличко.

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Киевский зоопарк открылся после реконструкции 03
Киевский зоопарк открылся после реконструкции 04

Автор: 

зоопарк (219) Киев (25518) Кличко Виталий (4640) реконструкция (200)


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Топ комментарии
+19
зоопарк открылся.-Пора и филиал открыть/ В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям 04.06.19
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23.05.2020 19:01
+12
Кличко " ворует" , и за наворованное реконструирует мосты , дороги , путепроводы , строит метро и Подольско - Воскресенский мостовой переход невиданными до него темпами в Киеве .
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23.05.2020 19:59
+9
О, супер. Дякуємо Віталя!
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23.05.2020 20:02
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Посетители про маски явно не слышали.
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23.05.2020 18:54 Ответить
Они в закрытом помещении или в набитом автобусе?
Що занадто, то нездраво
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23.05.2020 19:04 Ответить
"...Зоопарк работает с соблюдением санитарных норм и мер безопасности:
- без маски вход на территорию запрещен;..."
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23.05.2020 19:11 Ответить
Животные находятся на социальном расстоянии. Некоторые из них вообще ограждены. Что не так? Вроде в плане санитарных норм все в порядке.
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24.05.2020 20:37 Ответить
вход - СРАМОТА !!!!
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23.05.2020 19:49 Ответить
и в этом Кличко виноват ?
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23.05.2020 19:57 Ответить
Сподіваюся, той жираф ні на кого не впаде.
Яке глупство, ставити такий виріб! До того ж - хтось добре поживився, впаривши місту дуже дорогу дрібничку. Бо такі статуї дуже дорогі.
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23.05.2020 18:55 Ответить
Веселенький жираф, симпатичный!
Упадет только ротозей на него засмотревшийся
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23.05.2020 19:07 Ответить
Ратазей? А деревья от сильного ветра тоже тока на ратазеев падают? Абы *********.
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23.05.2020 20:36 Ответить
Ну вам видніше, в Парижі стоїть така ж само Ейфілева жирафа щодень падає мабуть.
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24.05.2020 15:13 Ответить
Ага. Жирахва.
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27.05.2020 21:25 Ответить
Жираф ЛГБТэшный какой-то.
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23.05.2020 19:32 Ответить
Кожен бачить собі подібного.
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23.05.2020 23:00 Ответить
Лет 15 тому назад весь Торонто был в статуях лосей. Да-да. Лосей в натуральную (или чуть побольше) величину. И что? Сейчас 2-3 лося осталось, остальных раскупили: прикольно ж!
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23.05.2020 19:33 Ответить
что серьезно? Я наверное не встречал по пути от поезда к офису, статуи коров и медведей вроде остались на местах. А расскажите где исчезли?
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23.05.2020 19:51 Ответить
Пропоную після нових виборів робити екскурсію до нових земноводних🐸
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23.05.2020 18:58 Ответить
зоопарк открылся.-Пора и филиал открыть/ В АП планируют проводить экскурсии и показывать Зеленского детям 04.06.19
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23.05.2020 19:01 Ответить
Лучше отправить его к бене в женеву или к куйлу в новоогарёво.придворный шут должен быть свитой своему хозяину
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23.05.2020 19:11 Ответить
Это хорошо.
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23.05.2020 19:05 Ответить
Животные увидят теперь тех извергов и сволочей, ради блажи которых их лишили свободы, загнали в клетки и вольеры на пожизненное заточение!
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23.05.2020 19:06 Ответить
you are an asshole
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23.05.2020 20:05 Ответить
Вы, наверное, считаете, что находитесь на "вершине пищевой цепочки" и у вас нет шансов попасть в какой-нибудь инопланетный зоопарк этакой невидной зверушкой или прямо "на стол" в виде экзотического кулинарного деликатеса, или в качестве лабораторного препарата для "научных изысканий и опытов", но вы очень наивны в своем неведении и примитивны в своей уверенности, граничащей с безумной верой собственной исключительности (из общих правил). Шансы у вас есть, конечно меньше, чем, к примеру, у тигра (тигров куда меньше, чем бесконтрольно расплодившихся приматов), но все же не нулевые (пишу ответственно с пониманием и глубоким знанием этой темы)!
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23.05.2020 20:25 Ответить
Рустик, а что ждёт Зеленского?
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23.05.2020 21:43 Ответить
Честно, не знаю!
Заявку о себе сделал как о "Наполеоне", а на деле оказался жалкой ПАРОДИЕЙ на него, которую сам же и сыграл ранее.
Президент - это не роль, а (злой) рок!

Київський зоопарк відкрився після реконструкції - Цензор.НЕТ 9471
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23.05.2020 21:55 Ответить
уж не знаю, кто там в кремле в роли "поручика Ржевского"!
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23.05.2020 21:59 Ответить
Київський зоопарк відкрився після реконструкції - Цензор.НЕТ 4065
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23.05.2020 23:05 Ответить
Веселенький жираф, симпатичный!
Упадет только ротозей на него засмотревшийся
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23.05.2020 19:09 Ответить
странно, что еще не продали землю под ТРЦ
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23.05.2020 19:12 Ответить
бєня в 2012 нє успєл, вчасно рейвах зчинили

і, до речі, у Києві не зоопарк, а звіринець

В сентябре 2007 года Киевский зоопарк был исключен из ассоциации зоопарков и аквапарков за «невыполнение обещаний на протяжении последних лет относительно улучшения условий содержания животных»
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23.05.2020 19:30 Ответить
странно, а говорили, шо главный зоопарк украины работает в другом месте в режиме турбонаддува
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23.05.2020 19:46 Ответить
Ненавижу зоопарки(и цирки,самое дебильнутое развлекалово).В большинстве из них нет никаких условий содержания животных+долбанутые посетители,кидающие хлебом в медведя "покормить".
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23.05.2020 19:47 Ответить
бык напоминает того что из Нью Йорка, fearless girl Народ кто был в зоопарке, там нет девочки с хвостиком метрах в 5 впереди от быка?
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23.05.2020 19:48 Ответить
То не бик, а зубр - символ київського зоопарку. Це скульптура відомого українського скульптора Юрія Рубана, встановлена при вході в зоопарк у 1968 році.

Київський зоопарк відкрився після реконструкції - Цензор.НЕТ 3099
https://www.segodnya.ua/kiev/kother/smena-epoh-na-vhode-v-kievskiy-zoopark-ustanovili-bronzovogo-zubra-1437310.html
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23.05.2020 23:21 Ответить
Кличко " ворует" , и за наворованное реконструирует мосты , дороги , путепроводы , строит метро и Подольско - Воскресенский мостовой переход невиданными до него темпами в Киеве .
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23.05.2020 19:59 Ответить
Вот он молодец какой,а я все время думал что строит за бюджетные,а оно вон как за свои-ворованные
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23.05.2020 21:06 Ответить
вас всю, вероятно взрослую, жизнь обманывали! как подтверждение вспомним, что Омельченко и особенно любимец бабушек Черновицкий, за бюджетные деньги ничего не построили!
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24.05.2020 03:54 Ответить
целый час совещались в Ольгино , быстро , однако
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24.05.2020 21:32 Ответить
И чем совещание окончилось,что решили?
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25.05.2020 11:58 Ответить
так ты же участник , а не я, потому у тебя и нули в профиле
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25.05.2020 16:19 Ответить
А что эти нули дают
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25.05.2020 22:43 Ответить
О, супер. Дякуємо Віталя!
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23.05.2020 20:02 Ответить
Слон здох, бегемот тоже, кофе как всегда гамно .
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23.05.2020 20:47 Ответить
Пончики с бегемотом как раз в кафе.
А туалет платный и не близко.
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23.05.2020 20:58 Ответить
Я думаю те пончики с утра ещё мяукали, я так на Выбздычах у ары шаурмы поэл, шо думал на унитазе до Токио долечу.
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23.05.2020 21:01 Ответить
Какой зоопарк, такие и бегемоты.
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23.05.2020 23:54 Ответить
Был тут в небольшом частном зоо, типо Мединич возле Стрыя, осетрина падла под 2 метра и форельки килограма по 3 , а у обезьян такое чувство шо лыба до ушей от жорла и единственное чего им не хватает это кубинских сигар шо сам Кастро крутил на спине Хрущева и макалана 30летней выдержки .
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23.05.2020 20:53 Ответить
а внутрь корреспондента не пустили? там якобы аж целый туалет отреставрировали
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23.05.2020 21:23 Ответить
Надіюся, умови проживання тварин покращилися
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23.05.2020 21:58 Ответить
"на входе посетителям измеряют температуру"
Источник: https://censor.net/p3197550

Напишите уж сразу, что женщина в начале климакса (у них приливы) вход воспрещен.
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24.05.2020 06:18 Ответить
 
 