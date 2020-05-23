Киевский зоопарк открылся после реконструкции. ФОТО
На входе посетителей теперь встречает статуя жирафа. Внутрь пускают только в масках, посетителям измеряют температуру.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
В зоопарк теперь можно попасть через новый вход, где гостей встречает 15-метровый жираф. А вот старый вход, которому было 50 лет, демонтировали. Также перенесли статуи бизона и львов.
Зоопарк работает с соблюдением санитарных норм и мер безопасности:
- без маски вход на территорию запрещен;
- на входе посетителям измеряют температуру;
- установлены дезинфекторы для рук;
- ограничено количество людей, которые одновременно могут находиться на территории зоопарка.
Также на Цензор.НЕТ: В транспорт в Киеве будут пускать только в маске, - распоряжение КГГА
"В зоопарке продолжается строительство нового приматника. А на средства инвесторов в новом помещении у входа оборудуют океанариум и фудкорты. Работы там продолжаются. Продолжается строительство паркинга для посетителей на 500 авто. Его планируют открыть в июле", — прокомментировал реконструкцию зоопарка мэр Киева Виталий Кличко.
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Що занадто, то нездраво
- без маски вход на территорию запрещен;..."
Яке глупство, ставити такий виріб! До того ж - хтось добре поживився, впаривши місту дуже дорогу дрібничку. Бо такі статуї дуже дорогі.
Упадет только ротозей на него засмотревшийся
Заявку о себе сделал как о "Наполеоне", а на деле оказался жалкой ПАРОДИЕЙ на него, которую сам же и сыграл ранее.
Президент - это не роль, а (злой) рок!
Упадет только ротозей на него засмотревшийся
і, до речі, у Києві не зоопарк, а звіринець
В сентябре 2007 года Киевский зоопарк был исключен из ассоциации зоопарков и аквапарков за «невыполнение обещаний на протяжении последних лет относительно улучшения условий содержания животных»
https://www.segodnya.ua/kiev/kother/smena-epoh-na-vhode-v-kievskiy-zoopark-ustanovili-bronzovogo-zubra-1437310.html
А туалет платный и не близко.
Источник: https://censor.net/p3197550
Напишите уж сразу, что женщина в начале климакса (у них приливы) вход воспрещен.