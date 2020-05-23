Київський зоопарк відкрився після реконструкції. ФОТО
На вході відвідувачів тепер зустрічає статуя жирафа. Всередину пускають тільки в масках, відвідувачам вимірюють температуру.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
У зоопарк тепер можна потрапити через новий вхід, де гостей зустрічає 15-метровий жираф. Натомість старий вхід, якому було понад 50 років, демонтували. Також перенесли статуї бізона та левів.
Працює зоопарк із дотриманням санітарних норм та заходів безпеки:
- без маски вхід на територію заборонений;
- на вході відвідувачам вимірюватимуть температуру;
- встановили дезінфектори для рук;
- обмежили кількість людей, які одночасно перебуватимуть на території зоопарку.
"У зоопарку триває будівництво нового приматника. А за кошти інвесторів в новому приміщенні біля входу облаштують океанаріум та фудкорти. Роботи там тривають. Триває і будівництво паркінгу для відвідувачів на 500 авто. Його планують відкрити в липні", — прокоментував реконструкцію зоопарку мер Києва Віталій Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що занадто, то нездраво
- без маски вход на территорию запрещен;..."
Яке глупство, ставити такий виріб! До того ж - хтось добре поживився, впаривши місту дуже дорогу дрібничку. Бо такі статуї дуже дорогі.
Упадет только ротозей на него засмотревшийся
Заявку о себе сделал как о "Наполеоне", а на деле оказался жалкой ПАРОДИЕЙ на него, которую сам же и сыграл ранее.
Президент - это не роль, а (злой) рок!
Упадет только ротозей на него засмотревшийся
і, до речі, у Києві не зоопарк, а звіринець
В сентябре 2007 года Киевский зоопарк был исключен из ассоциации зоопарков и аквапарков за «невыполнение обещаний на протяжении последних лет относительно улучшения условий содержания животных»
https://www.segodnya.ua/kiev/kother/smena-epoh-na-vhode-v-kievskiy-zoopark-ustanovili-bronzovogo-zubra-1437310.html
А туалет платный и не близко.
Источник: https://censor.net/p3197550
Напишите уж сразу, что женщина в начале климакса (у них приливы) вход воспрещен.