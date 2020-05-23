Київський зоопарк відкрився після реконструкції. ФОТО

На вході відвідувачів тепер зустрічає статуя жирафа. Всередину пускають тільки в масках, відвідувачам вимірюють температуру.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

У зоопарк тепер можна потрапити через новий вхід, де гостей зустрічає 15-метровий жираф. Натомість старий вхід, якому було понад 50 років, демонтували. Також перенесли статуї бізона та левів.

Працює зоопарк із дотриманням санітарних норм та заходів безпеки:

без маски вхід на територію заборонений;

на вході відвідувачам вимірюватимуть температуру;

встановили дезінфектори для рук;

обмежили кількість людей, які одночасно перебуватимуть на території зоопарку.

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"У зоопарку триває будівництво нового приматника. А за кошти інвесторів в новому приміщенні біля входу облаштують океанаріум та фудкорти. Роботи там тривають. Триває і будівництво паркінгу для відвідувачів на 500 авто. Його планують відкрити в липні", — прокоментував реконструкцію зоопарку мер Києва Віталій Кличко.





