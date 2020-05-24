Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе. ФОТО

Накануне российские оккупанты обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм дачные строения в поселке Каменка Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Вследствие разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - внешняя стена и кровля. К счастью, в результате преступных действий захватчиков никто из мирных жителей не пострадал", — сказано в сообщении.

Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права, считают в штабе ООС.

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