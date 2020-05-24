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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе. ФОТО

Накануне российские оккупанты обстреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм дачные строения в поселке Каменка Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Вследствие разрыва снарядов существенно повреждены два дома: в одном разрушена крыша, в другом - внешняя стена и кровля. К счастью, в результате преступных действий захватчиков никто из мирных жителей не пострадал", — сказано в сообщении.

Таким образом оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали свое циничное отношение к жизни и здоровью гражданского населения и еще раз подтвердили открытое игнорирование Минских договоренностей и Международного гуманитарного права, считают в штабе ООС.

Также на Цензор.НЕТ: Противник с полуночи трижды обстреливал защитников Украины, потерь нет, - Минобороны

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Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе 02
Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе 03
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Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе 05

Автор: 

дача (96) обстрел (27151) Донбасс (26956) Донецкая область (9648) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Цікаво, обраний 73 відсотками організм, вже перервав сієсту, щоб ще далі відвести Українські Збройні Сили углиб країни?
Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе - Цензор.НЕТ 6545
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24.05.2020 15:17
+8
Ну на то они и окупанты и ето их работа. Тем более им за ето хорошо платят и Рашка и Украина. А почему вы их до сих пор называете торговыми партнерами и не выгнали с Украины? Почему до сих пор не выдворено с Киева вражеское посольство и не перекрыты границы? Может расскажите в истории какой страны еще был такой маразм и беспредел, чтобы ночью стреляли а днем торговали с врагом?
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24.05.2020 15:23
+7
73% - это наглядный пример того, зачем Сталин депортировал из Украины украинцев и заселял её свинособаками.
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24.05.2020 15:45
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Дачи зеленуватого???
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24.05.2020 15:13 Ответить
Цікаво, обраний 73 відсотками організм, вже перервав сієсту, щоб ще далі відвести Українські Збройні Сили углиб країни?
Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе - Цензор.НЕТ 6545
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24.05.2020 15:17 Ответить
73% - это наглядный пример того, зачем Сталин депортировал из Украины украинцев и заселял её свинособаками.
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24.05.2020 15:45 Ответить
люди ну хватит уже постить его.реально уже отвращение.
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24.05.2020 19:51 Ответить
Ну на то они и окупанты и ето их работа. Тем более им за ето хорошо платят и Рашка и Украина. А почему вы их до сих пор называете торговыми партнерами и не выгнали с Украины? Почему до сих пор не выдворено с Киева вражеское посольство и не перекрыты границы? Может расскажите в истории какой страны еще был такой маразм и беспредел, чтобы ночью стреляли а днем торговали с врагом?
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24.05.2020 15:23 Ответить
Вот так потехоньку Орда подъедает населённые пункты ,чтобы потом парадным шагом пройтись по безлюдной степи.
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24.05.2020 15:38 Ответить
Криворукие дебилы...
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24.05.2020 15:56 Ответить
дачи )) на дамбасе )) если исчо и с унитазами, то это прямо шахтёрские виллы! ))
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24.05.2020 16:18 Ответить
РОССИЙСКИЕ Оккупанты обстреляли дачи на Донбассе. Якось останнім часом почали "забувати", які саме окупанти.
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24.05.2020 17:19 Ответить
Ну и что. Стреляют с нашей земли по нам же. И где реакция государства? Любое нормальное государство приняло незамедлительно меры и как минимум отодвинула врагов на безопасное расстояние, на несколько километров. А наше только беспомощно плачет и взывает палачей к состраданию. О чем речь, когда в самой украинской власти на всех уровнях и в силовых органах предатель на предателе, и это не единичные случаи а система, и враги не прячась делают свой бизнес на украинцах в огромных масштабах. Полное поражение в сухую на всех фронтах, на военном, на экономическом, на идеологическом, на информационном.
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24.05.2020 18:31 Ответить
Расслабьтесь, ща ещё чуток войска отведём....
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24.05.2020 20:31 Ответить
" это - провокация " - зеля . Ну ошиблись , акая разница , да зебобики ? Главное , уже год никто не наживается на войне , коррупция побеждена ( братья Ермаки , торгущие госдолжностями не в счёт ) , ВВП растёт на 40% за пять лет , учителя уже получают по 4000 долларов США в месяц ( врачам приготовиться ). " Убийцы " Шеремета назначены , это не ФСБ , а лучшие патриоты УКраины и т.д и т.п.
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24.05.2020 21:29 Ответить
 
 